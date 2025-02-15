孕婦誕下龍鳳胎準備縫合傷口！突稱「有東西在動」叫停竟藏第三胎

上海有一名孕婦近日剖腹產下龍鳳胎，當醫生準備縫合時，孕婦卻大喊：「等一下！」執刀的醫生師突然停下動作，急問「怎麼了？」孕婦喘氣表示：「我感覺還有東西在動」。醫生師指揮現場醫護檢查，沒想到一名護士驚呼：「天哪，真的還有胎動！」醫生緊急調整方案，進行進一步的檢查。



這個驚喜未免太大，也太幸福了！（按圖了解）



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根據《搜狐》報道，上海的醫生們正在為孕婦進行剖腹產手術，並進行後續縫合工作，沒想到孕婦突然發出一聲急促的：「等一下！」主刀的李姓醫生突然停下動作，眉頭緊皺詢問怎麼了，孕婦喘着氣，用微弱而堅定的聲音表示：「我...我感覺到還有東西在動。」

突然手術室瞬間安靜了，所有醫護的目光全集中在孕婦的腹部，李醫生靠近檢查，突然一名護士驚呼：「天哪，真的還有胎動！」李醫生立刻調整方案，進行進一步檢查，醫生師發現，孕婦的子宮內竟然還有一個未被發現的第三胎。

為孕婦執刀的手術團隊相當震驚，「這怎麼可能？我們之前的超音波檢查並沒有顯示有第三個胎兒啊！」一名年輕的醫生喃喃自語。李醫生冷靜分析，「可能是地點特殊，被遮住了。」同時指揮着團隊準備進行額外的手術。

最後在團隊的努力下，第三個小生命平安誕生，手術室內的醫護人員都鬆了一口氣，李醫生師在縫合最後一個傷口後，對孕婦家屬表示：「三個孩子，這真是個奇蹟，也是個挑戰。」家屬們面面相覷，既驚喜又擔憂。他們知道，迎接三個新生兒將意味着更多的責任和挑戰。

不過當家屬看到三個健康的寶寶時，所有擔憂都化為了喜悅和感動的淚水，「我們家要變成一個五彩斑斕的大家庭了」孕婦的丈夫緊緊握着妻子的手，老天意外的驚喜，最終卻成為了這個家庭最珍貴的禮物。

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