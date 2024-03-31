五胞胎｜曾受不孕之苦！女生人工受孕誕5小孩　育兒快樂從此5倍上

美國一對父母去年六月迎來了他們的五胞胎，一家七口非常幸福，開設了社群媒體想向大家分享他們日常！日前，一段五個孩子一起看扭扭仙人掌的影片，實在太可愛、太療癒啦！



你還記得剛剛成為父母時，那種興奮和緊張的感覺嗎？一個孩子就讓你有了許多新鮮感受，你才發現有那麼多東西要學，似乎有點不知所措。你能想像同時撫養五個孩子會有多麼忙碌嗎？但相信難忘的回憶也是五倍多！

五胞胎的日常

美國一對父母史蒂芬妮．弗里爾斯 (Stephanie Freels) 和格雷厄姆．弗里爾斯 (Graham Freels) 在去年六月迎來了他們的五胞胎，一家七口非常幸福，開設了社群媒體想向大家分享他們日常！

經歷不孕症的痛苦，終於迎來孩子

根據《早安美國》（Good Morning America）報道，這對夫婦因不孕而煎熬了五年，史蒂芬妮在進行人工授精後在2022年12月懷孕，而且一次就迎來五個寶寶！史蒂芬妮經歷了妊娠劇吐，她受訪時提到，整個懷孕過程最具挑戰性的部分是確保每日攝取足夠的熱量。

醫療團隊原本是希望史蒂芬妮能懷孕到34週再生產，但在27週時，她就分娩了，但幸好孩子都十分平安。五胞胎四女一男，先後在七分鐘內出生。

同一時間照顧5個小孩不易，格雷厄姆與史蒂芬妮卻仍很享受這一家7口的生活：（按圖了解）

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五胞胎的專屬餐桌

日前，爸爸親手做了一個專屬五個孩子的餐桌椅，一次把孩子們都放進座位中，畫面實在太可愛啦！

當孩子都坐定，媽媽拿出了一個跳舞仙人掌玩具給孩子們看。影片中，孩子們都非常興奮，但各有不同的反應，觀察起來十分有趣，而且美個都笑得好開心，網友紛紛表示這段影片太療癒啦！

五倍忙碌，但也有五倍的快樂！祝福這可愛的一家人！來看看這段可愛的影片。（跳舞仙人掌部分在影片最後）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：五胞胎坐定，一起看跳舞仙人掌，不同反應，萌翻了！】