懷孕23周「子宮頸閉鎖不全」！或兩周內破水早產醫生「緊急拆彈」

台灣一名懷孕23周的孕婦擔憂自己子宮頸長度過短就醫，經超音波檢查後， 醫生發現該孕婦的子宮頸僅有0.85厘米，遠低於正常值，顯示出明顯的子宮頸閉鎖不全，最後，經由醫生緊急手術也終於讓胎兒得以保住。



台灣知名婦產科醫生蘇怡寧在Facebook發文指出，早前二一名來自雲林的孕婦特地北上至台中求診，擔憂自己子宮頸長度過短，經超音波檢查後，醫生發現該孕婦的子宮頸僅有0.85厘米，遠低於正常值，顯示出明顯的子宮頸閉鎖不全，這結果也讓蘇怡寧直冒冷汗，因為如果不及時手術，可能在一兩周內就會發生破水早產的危險。

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蘇怡寧表示，當下向孕婦及其丈夫說明情況，建議立即進行緊急子宮頸環紮手術，並向其坦言，儘管手術本身存在風險，但若不嘗試，胎兒生存機會極為渺茫，夫妻倆在了解情況後，毫不猶豫地同意手術，讓蘇怡寧直言「看起來，他們應該就是做好準備才過來這一趟的，我立刻安排了手術，在我回台北前趕快把這顆炸彈拆掉」。

一周後，該名孕婦再次回診時，經檢查顯示，子宮頸已恢復至3厘米長，且胎兒狀況穩定， 醫生預期孕期將能順利進行，這也讓蘇怡寧感慨地說，「看到子宮頸環紮線的位置，感覺這次應該過關了。能讓生命回歸正軌，真的是件令人欣慰的事。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示：

・「好喜歡蘇醫生，超級用心付出幫孕媽咪解決麻煩後，最後好灑脫的的說～就醬，超酷的啦！」

・「好感人，每次閱讀蘇醫生的行醫紀錄，都覺得有你們真好！妙手回春」

・「真的感恩欸！謝謝蘇媽媽」



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