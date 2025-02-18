精選15大親子共讀繪本 適合0-3歲幼兒 提升閱讀興趣/增加親密感

親子繪本｜親子繪本不僅能提升幼童的閱讀興趣，父母更能在陪同子女閱讀的過程中提升親子關係。不過，市場上的選擇繁多，家長應該如何選擇合適的繪本？《01親子》為你推介15本適合幼兒閱讀的親子繪本，助孩子培育閱讀好習慣，同時增加親密感。



幼兒親子繪本推介【1】我來幫你開

作者從生活中的超級小事出發，一路鋪陳到孩子迫不及待想要成長的心情，以及爸爸想把握與孩子一起相處的時光。故事越近尾聲越是觸動人心，推薦給生活中也常和小小孩為伍的大人們！

幼兒親子繪本推介【2】猜猜我有多愛你

「我愛你，從這裡一直到月亮，再───繞回來。」一本表達愛意的經典書，風靡世界，譯有50多種語言，全球銷量超過3000萬冊。

幼兒親子繪本推介【3】點點玩聲音

作者鼓勵大小讀者將書裡的文字念出來、發現聲音的樂趣，讓孩子在遊戲中，充滿創意的情境考驗，這本書不只要用眼睛看，加上你的聲音更好玩！

幼兒親子繪本推介【4】小黃點大冒險！

在《小黃點》和《彩色點點》之後，此系列的第三本《小黃點大冒險！》，除了變換顏色、數量或位置，更讓小黃點也像小朋友一樣，有許多情緒和感覺，當孩子跟著小黃點、沿著線條走進黑黑的山洞，會覺得好緊張喔！

幼兒親子繪本推介【5】袋鼠也有媽媽嗎？

作者透過他的圖畫，為小朋友介紹了十一種可愛動物的外型和迷人的神態，小讀者不但從圖畫中得到視覺上的愉悅，在閱讀的同時，也得到了親情方面的撫慰。

幼兒親子繪本推介【6】一樣不一樣 斑傑明•馬利的找找遊戲書

這本書是具故事情節與遊戲雙線設計， 除了能獨立閱讀到一個完整的故事外，還能在斑傑明。馬利轉學前到轉學後的故事軸線裡，體驗趣味且考驗腦力的遊戲。

幼兒親子繪本推介【7】地球寶寶晚安

幾米第一次為孩子創作的晚安繪本，讓飛飛龍、嘟嘟鳥、咪咪貓，還有地球寶寶，陪著孩子共度睡前溫馨的時光，一起進入甜蜜的夢鄉……

幼兒親子繪本推介【8】動物村翻翻書-山羊蛋糕店

這套動物村翻翻書，色彩繽紛鮮明，故事幽默有趣，以貼近孩子的生活經驗出發，不但可以玩角色扮演的遊戲、模擬各種場景，也讓孩子感受社區裡互相關懷的暖暖人情味！

幼兒親子繪本推介【9】彩色溫泉

本書擁有繽紛鮮明的色彩讓孩子認識各種顏色，在玩樂中發展視覺認知，同時訓練想像力和創造力。一起來泡彩色溫泉，豐富幼兒的色彩感覺吧！

幼兒親子繪本推介【10】好餓的毛毛蟲（硬頁書）

作者運用獨特的拼貼技巧，讓色彩不單單只是鮮豔，更能讓孩子看到大自然多層次的美，如毛毛蟲身上的綠，絕對不是坊間單一層次的綠所能比擬的。

幼兒親子繪本推介【11】小金魚逃走了

作者用天馬行空的聯想力以及巧妙安排的設計，讓小金魚「躲」進各個常見的生活場景裡，邀請孩子們一起來玩躲貓貓的遊戲，在相近的色彩與形狀中，仔細尋找小金魚躲藏的地方，並在閱讀過程裡，充分享受「找到了」的樂趣。

幼兒親子繪本推介【12】親愛的動物園

在這一本書裡，每一頁上都有一個小翻頁，裡面隱藏許多形狀大小不一的動物。孩子們可以經由翻開小翻頁的遊戲，認識許多動物，還有許多的形容詞。

幼兒親子繪本推介【13】早安晚安－給0-3歲的自理兒歌

《早安晚安》精選了八首雋永的傳統兒謠，這些經過時空淬鍊的念謠，能讓小小孩於耳濡目染中，體驗文學之美。藉由好聽、好唱的兒謠，不但能滿足孩子說說唱唱的渴望，也能增進語文的敏銳度、豐富字彙與語文的表達能力。

幼兒親子繪本推介【14】《從頭動到腳》

看動物們跺腳、搥胸、彎腰屈膝的確很好玩，但是如果可以加入他們一起動一動，那就更有趣了！這本互動的小書《從頭動到腳》，邀請小朋友加入大象、猴子等動物的行列，大家一起來動一動。

幼兒親子繪本推介【15】《10隻橡皮小鴨》

10隻橡皮小鴨落入海中，順著洋流展開驚險又奇妙的冒險旅程！韻文式重複句型，適合親子共讀與朗讀，拼貼畫風 + 明亮色彩，帶孩子探索奇妙海洋，從1數到10，認識方位與冒險的意義。