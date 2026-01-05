親子行山好去處2026｜精選11大簡易行山路線 部分30分鐘登頂

簡單行山路線｜香港山多地少，吸引很多行山愛好者登高欣賞美景，當中不乏小孩適用程度的行山徑！如果是行山新手或攜同小朋友的話，可選擇一些初級行山路線。本文精選11大簡單行山路線，大部份路段平坦易行，有些短程行山路線僅30分鐘即登頂。



港島篇

親子行山好去處2026【1】紅香爐峰

紅香爐峰是港島其中一個熱門行山路徑，是欣賞日落和晚霞的勝地，同時又可飽覽整個維港的景色。山高約230米，登頂時間只需30分鐘左右，非常適合行山新手和小朋友挑戰。

前往方法

起點交通：

九巴25、 27、108寶馬山巴士總站下車



親子行山好去處2026【2】大潭水務文物徑

大潭水務文物徑路段全長5公里，大部份路徑平緩易行，適合一家大小挑戰，同時走到大自然陶冶性情。路徑風景宜人，而且涵蓋了21個被列為法定古蹟的水務歷史建築，絕對可以滿足到喜歡打卡的行山愛好者。

前往方法

起點交通：

港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道步行約250公尺

終點交通：

從淺水灣海灘巴士站離開



親子行山好去處2026【3】南朗山

南朗山的行山路線不僅能俯瞰海洋公園，還能以270度的視野欣賞香港仔避風塘的壯麗日落，並眺望深水灣、淺水灣和中環等美景。這條路線適合新手，約1小時內便可輕鬆完成，是享受自然與美景的理想選擇。

前往方法：

由黃竹坑站出發沿南朗山道走

行山路線：黃竹坑 > 南朗山道 > 南朗山亭 > 南朗山 > 黃竹坑



親子行山好去處2026【4】香港仔水塘

香港仔水塘位於市區附近，擁有豐富的歷史古蹟，是香港島的短距離行山路線。這條路線通常在2小時內可完成，非常適合新手行山者。沿途不僅能享受到自然美景，還能感受歷史的韻味。

前往方法：

行山路線：香港仔水塘道＞香港仔下水塘水壩＞香港仔上水塘主壩漁光村站

交通：4M小巴-黃竹坑A1出口上車

4C小巴-銅鑼灣崇光上車

7號城巴-中環上車



九龍篇

親子行山好去處2026【5】沈雲山

沈雲山是位於觀塘區的一個隱秘山丘，高約177米，山上設有一個配水庫平台，廣闊視野供遊人休息、輕鬆散步，亦是一個欣賞日落的好地方。

前往方法：從高雷中學下車後向上走，經過協和街變電站，繼續沿順利邨道上斜，看見閘口便左轉。沿路都是單程大路，中途看見一棵有花的樹。直上便到配水庫平台。



親子行山好去處2026【6】慈沙古道

慈沙古道連接著麥理浩徑和衛奕信徑兩條主要山徑，交通便捷，適合各類型的行山愛好者。整個行程大約需時1至2小時，無論是初學者還是尋求短途行山的人士，都是理想的入門路線。

前往方法：

路線：沙田坳道>獅子亭>慈沙古道>博康邨

起點交通：小巴18M（黃大仙站 – 沙田坳邨）



親子行山好去處2026【7】格仔山

格仔山位於樂富和九龍城之間，是初級行山人士行山及觀賞日落的好去處。從樂富港鐵站出發，約30分鐘便可抵達山頂，俯瞰九龍仔的城市景色，令人心曠神怡。

（顏銘輝攝）

前往方法：

路線：樂富站 → 富安街→格仔山→九龍仔公園

起點交通：樂富站A出口



親子行山好去處2026【8】飛鵝山觀景台

如果天氣晴朗時，九龍半島連綿的山巒盡在眼前，包括象山、大老山、獅子山，景觀遼闊，能夠看到遠處的城市景觀。走上觀景台時，能夠欣賞另一邊的西貢景觀，遠眺西貢蠔涌、白沙灣和西貢市中心的景色。當微風吹至時，心情舒暢。

前往方法：

1. 想輕鬆些可以選擇在彩虹港鐵站附近乘搭的士或駕車，沿新清水灣道與飛鵝山道上山至觀景台下車。

2. 可沿着黃大仙旁邊沙田坳道行出，沿車路直上山頂，沿新清水灣道與飛鵝山道上山至觀景台下車，非常方便。



新界篇

親子行山好去處2026【9】衞奕信徑第五段｜獅子山

衞奕信徑第五段全長7.4公里，大部分路段是平路，適合與小朋友一起挑戰。途中可遠眺沙田，視線遠及八仙嶺與船灣淡水湖。

前往方法

起點交通：巴士3C、2F 慈雲山(北)總站下車

終點交通：新田圍邨巴士站離開



親子行山好去處2026【10】道風山

道風山鄰近沙田市區，大約30分鐘就可以完成，沿途經過2級歷史建築、十字架、石陣等多個打卡位，路線沿途以石斜路和石樓梯為主，步行時會比較輕鬆，更可到山上的白色十字架、明陣、道風山基督教叢林等香港二級歷史建築打卡觀摩。

前往方法

交通：港鐵沙田站B出口



親子行山好去處2026【11】長洲北眺亭

長洲的著名行山路線之一是北眺亭，沿途會經過長洲的最高點——北眺亭。在這裡，你可以盡情欣賞長洲東灣沙灘和觀音灣沙灘的美景。站在長洲的最高處，還能遠眺南丫島，並欣賞到壯麗的日落。對於新手來說，這條路線大約一小時即可完成，是許多人的行山選擇之一。

前往方法：

由中環５號碼頭出發乘坐渡輪至長洲，上岸後向左沿新興海傍街及北社海傍路步行。



親子行山好去處2026【12】大澳虎山

大澳西面的虎山高僅77米，非常適合新手行山。從大澳市中心出發，不到半小時就能抵達山頂。虎山的行山路線簡單易行，沿著紅色欄杆的步道走，整個路程都是水泥路面，只有少量梯級。

前往方法：

於港鐵東涌站乘搭11號巴士至大澳（車程約45分鐘）



親子行山好去處2026【13】河背水塘

河背水塘為一條輕鬆行山路線，全程約30至45分鐘。路線途經竹林，宛如「港版嵐山竹林」，而沿途美景和樹蔭景點更令人心曠神怡！

起點：元朗泰衡街乘搭公共小巴71號至總站河背村下車

終點：沿原路折返河背村乘搭公共小巴離開



親子行山好去處2026【14】印洲塘海岸公園

烏蛟騰來回三椏灣，處處仙景又好玩！由烏蛟騰村停車場出發，沿路經過獨特的紅色沙岩，途中更看到大石陣和溪流，大自然景觀盡入眼簾。大概走1.5小時就會到達最綺麗的紅樹林和海岸公園海灣！沿途更有特色木橋和小徑，兩邊的草長得像人那麼高！這裡又是絕世好風景，眼前盡是無敵大草原，邊吃早餐邊欣賞美景。

前往方法：

從大埔墟南盛街乘坐專線小巴20C至烏蛟騰；從粉嶺港鐵站乘坐專線小巴56K至鹿頸；馬料水渡輪碼頭乘坐渡輪至荔枝窩碼頭

