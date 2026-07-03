踩單車好去處2026｜精選全港16條零難度單車徑 新手／小朋友適合

親子好去處｜香港有不少踩單車好去處，提供多條單車路線供選擇。以下精選11條適合親子共遊的單車徑，路線沿途風景優美，可欣賞河景、賞花，甚至欣賞夕陽打卡，讓你放假與小朋友享受休閒的親子時間！



踩單車好去處2026【1】香港島篇

踩單車好去處2026【1.1】小西灣道花園

設有約長240米的單車徑，包括直路和彎路，環繞整個公園。儘管單車徑不算太長，但道路寬闊，並設有許多道路指示，非常適合小朋友，及一家大小來活動。

前往方法

巴士：8P、82、82M、82S、2X、106、682、694、802、8S、118（於富欣花園下車，再向右行便到

地鐵：柴灣站C出口



踩單車好去處2026【1.2】鰂魚涌公園

鰂魚涌公園公園內設有一條全長640米的單車徑，雖然路段不長，主要為直路，環境清幽，非常適合初學。

前往方法

港鐵：太古站E出口步行約10分鐘，經太古城中心和行人天橋抵達公園／鰂魚涌站B1出口



踩單車好去處2026【1.3】摩理臣山道遊樂場

灣仔的摩理臣山道遊樂場設有一個多用途場地，適合大小朋友騎單車和滑板！場地內還有坡度較陡的迷你小隧道，對於想要磨練騎單車技巧的人來說是一個很好的練習場所。

前往方法

港鐵：灣仔站A3出口，步行約15分鐘

巴士：8X，10，錫克廟站下車



踩單車好去處2026【1.4】怡盛里臨時休憩處

怡盛里臨時休憩處風景優美，設有一條全長120米的平坦單車徑，適合小朋友前來挑戰，絕對是家長帶小朋友放電的好去處。

前往方法

港鐵：柴灣站A出口



踩單車好去處2026【2】九龍篇

踩單車好去處2026【2.1】九龍灣公園

九龍灣單車公園內有一個設計新穎的單車場，設有不鏽鋼單車橋和初學者練習區，是練習踏單車的理想場地。

前往方法

港鐵：九龍灣站，轉乘專線小巴51M號



踩單車好去處2026【2.2】蒲崗村道單車公園

蒲崗村道公園設有一條長約一公里的高架單車徑、適合初學者使用的單車園地及兒童遊樂場。無論是初學單車的小朋友，還是想挑戰難度成年人，都可以在這裡享受踩單車樂趣！

前往方法

巴士：3C、203E

小巴：33A、33M



踩單車好去處2026【2.3】西九海濱長廊

在西九海濱長廊設有單車徑，有彎有直，但難度不高。同時可以欣賞維多利亞港迷人的景色，感受海風拂面如果沒有自己的單車，可以在長廊入口處租借，每小時僅需20元，但星期一沒有租借服務。

前往方法

港鐵：九龍站

專線小巴：26D或74D路線



踩單車好去處2026【2.4】啟德車站廣場

啟德共融通道全長約13公里，新開放的共融通道位於跑道區啟德海濱花園近啟德橋東面，長約600米、闊6米，以提供足夠和舒適的空間予行人及單車共享。

前往方法

港鐵：啟德站A出口



踩單車好去處2026【3】新界篇

踩單車好去處2026【3.1】大圍至大美督

沙田區有完善的單車道系統，許多地點提供單車租借服務，非常適合一家大小前來享受單車樂趣。從大圍出發，經過香港科學園，一直到大美督水壩結束。這條熱門的單車遊覽路線沿途風景優美，難度適中，適合老少皆宜！

前往方法

港鐵：大圍站A出口

大圍出發＞沙田公園＞馬場＞沙田科學園＞大埔海濱公園＞大美督＞船灣淡水湖水壩（需時約需3小時）



踩單車好去處2026【3.2】荃灣海濱段單車徑

荃灣海濱路段的單車徑長約2.3公里。全程不需穿過馬路，地勢平坦，沿路還有2個休息處及單車泊位，也有不少康體設施，還會路經荃灣公園，小朋友可以隨時停車休息和遊玩。

前往方法

港鐵：荃灣西站

海濱段單車徑出發＞青衣北單車公園（需時約半小時）



踩單車好去處2026【3.3】迪欣湖活動中心

迪欣湖活動中心可以租借單車或家庭遊覽車予到訪人士。大家可以踩單車遊覽迪欣湖和欣澳海濱長廊，全長約7公里，路況亦十分安全，可以完全享受踩單車的樂趣。

前往方法

港鐵：東涌站

東涌逸東邨出發＞東涌海濱＞北大嶼山公路＞欣澳站＞迪欣湖（需時約1至2小時）



踩單車好去處2026【3.4】將軍澳海濱長廊

將軍澳海濱長廊長廊全長約2公里，最長可從維景灣畔踩至康城。而2014年開幕的單車館公園，劃分多個消閒娛樂區域，其中兒童遊樂場設施非常多元化，小朋友一定樂而忘返。

前往方法

港鐵：將軍澳站A2、調景嶺站A2出口、康城站B出口

香港單車館公園＞坑口文曲里公園＞寶順路＞唐賢街＞海濱長廊＞灣畔徑＞單車館公園



踩單車好去處2026【3.5】大學站單車匯合中心

大學站單車匯合中心交通方便，設有平坦的單車練習場，適合小朋友練習。場內亦有設有蔭棚、坐椅、飲水機、救傷站、單車亭。

前往方法

港鐵：大學站B出口

開放時間：每日上午7時至晚上11時開放



踩單車好去處2026【3.6】屯門公園

屯門公園單車徑是一條直路、地勢平坦，難度較低，適合小朋友練單車。單車徑鄰近屯門河畔長廊，可以邊欣賞風景邊踩單車。

前往方法

港鐵：屯門站C出口



踩單車好去處2026【3.7】屯門湖山遊樂場

屯門湖山遊樂場內有單車徑，單車徑地勢平坦亦較寬闊。遊樂場內更設有交通安全城，模擬真實交通環境，小朋友可以一邊踩單車一邊學習交通安全知識。公園內亦設單車亭可以租借單車。

前往方法

港鐵：在屯門站轉乘輕鐵610、615或615P，在蝴蝶站下車再過天橋。



踩單車好去處2026【3.8】馬鞍山公園

馬鞍山公園設小型單車場及標準單車徑。初學單車的小朋友可以在小型單車場內練習。熟練的小朋友才建議在家長的陪同下，在單車徑圍繞海濱長廊踩單車欣賞海景。

前往方法

港鐵：馬鞍山A出口

