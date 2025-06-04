河口湖親子酒店10間｜私人溫泉／免費停車場／一泊二食／人均$240

河口湖親子酒店推介2025！富士河口湖町有許多適合兒童的景點及活動，例如河口湖美術館、富士急樂園、湯瑪士樂園等。《香港01》整合10間河口湖親子酒店，部分酒店提供私人溫泉及一泊二食專案，最大的房間更可容納10人入住，人均只需$240起！



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河口湖親子酒店推介【1】AWAUMI富士河口湖度假村（Awaumi Fujikawaguchiko Resort）

AWAUMI富士河口湖度假村（Awaumi Fujikawaguchiko Resort）座落於富士山和河口湖之間，清晨及日落時也能清楚看到富士山在湖面上的倒三角影子「逆富士」！渡假村提供客房套房別墅、Glamping的星空帳幕以及小木屋，均設有天然溫泉及桑拿，私隱度極高，空間十分寬敞！渡假村更提供戶外泳池、燒烤設施，一年四季都適合入住！

AWAUMI富士河口湖度假村（Awaumi Fujikawaguchiko Resort）

房價：人均HK$1,227起（基礎帳篷房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津1216-1

交通：從JR新宿站乘坐中央線特急，在河口湖站下車轉乘的士約6分鐘

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河口湖親子酒店推介【2】河口湖温泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono）

河口湖温泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono）距離河口湖站僅5分鐘車程，是前往富士山觀光的便利之選！酒店客房裝修雅緻，設備相當齊全，配有室內温泉、私人露天風呂等，私隱度極高，空間裶常寬敞，適合一家大小入住，並會提供傳統的日式早餐，絕對物有所值！

河口湖温泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono）

房價：人均HK$1,40起（夢殿 和洋室雙床房｜帶露天浴室私人溫泉；2大1小入住）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津6677

交通：河口湖站車程5分鐘

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河口湖親子酒店推介【3】海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）

海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）距離富士急樂園站大約15分鐘步程，也可以從富士急樂園站或富士山站轉乘免費接駁車，非常方便。酒店提供多種房型，坐擁富士山或富士急樂園景色，房間寬敞舒適，亦提供親子主題房，適合家庭旅客。酒店亦提供室內及室外温泉、水療護理設施、室內游泳池、桑拿、Spa等設施。

海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）

房價：人均HK$619起（富士山景高級雙床房；3大1小入住）

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1

交通：富士山站或河口湖站轉乘免費接駁巴士

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河口湖親子酒店推介【4】富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（FUJIYA HOTEL KAWAGUCHI-KO ANNEX Fuji-View Hotel）

富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（FUJIYA HOTEL KAWAGUCHI-KO ANNEX Fuji-View Hotel）地理位置優越，步行4分鐘便是Fuji Marina，可在碼頭租艇，邊爬艇邊欣賞河畔景色！酒店提供日式及西式客房，部分房間坐擁田園景色。酒店附設大眾浴場、溫泉、網球場等康體設施，以及兒童書籍及影音產品、兒童餐、兒童玩具等兒童設施。

富士屋酒店河口湖ANNEX 富士豪景酒店（FUJIYA HOTEL KAWAGUCHI-KO ANNEX Fuji-View Hotel）

房價：人均HK$802起（園景雙人床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511

交通：河口湖站轉乘免費接駁巴士

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河口湖親子酒店推介【5】富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）距離富士山站車程大約10分鐘，可以在富士山站轉乘酒店免費接駁巴士或使用免費停車場。酒店客房分為日式及西式房型，坐擁富士山景色，且帶有私人浴室，部分客房更有露台和露天浴池！酒店亦附設室外游泳池、Spa、桑拿及露天温泉，清晨時分更可以看到富士山日出時的美景，晚上更有太鼓演奏表演！

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）

房價：人均HK$1,946起（桂亭日式房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283

交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士

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河口湖親子酒店推介【6】富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）獲得Trip.com富士山豪華酒店第1名！酒店距離富士山站大約10分鐘車程，也可以事先預約免費接駁巴士前往酒店。酒店提供17間日式客房，配備私人浴室、景觀露台及露天風呂，房間可容納3人入住，非常適合小家庭！酒店亦設有頂樓露天風呂、桑拿、Spa等休閒設施，每天晚上更有精彩的擊鼓表演！

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）

房價：人均HK$3,662起（瑞穗豪華山景套房｜露天浴池；6歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283

交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士

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河口湖親子酒店推介【7】河口湖温泉酒店KUKUNA（The Kukuna）

河口湖温泉酒店KUKUNA（The Kukuna）坐落於河口湖，鄰近河口湖美術館，距離河口湖站車程6分鐘。酒店共有65間房，分為和室及和洋室房型，部分房間配備獨立客廳、露台、串流媒體服務等。酒店亦設有溫泉、桑拿、Spa、遊戲室等休息設施，滿足大人及小朋友的需要！

河口湖温泉酒店KUKUNA（The Kukuna）

房價：人均HK$3,740起（高級和室；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町70

交通：河口湖站車程6分鐘

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河口湖親子酒店推介【8】MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）距離富士急樂園僅15分鐘步程，鄰近亦有許多觀光景點，帶著小朋友去遊玩亦十分方便，性價比頗高！酒店明亮舒適，客房可以看到園景、富士急樂園或富士山景色，頂層更配備了天然温泉觀景大浴場及露天浴池，隨時可以看著富士山浸泡溫泉！

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

房價：人均HK$358起（標準雙人房）

地址：山梨縣富士吉田市新倉2654

交通：富士山站車程10分鐘

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河口湖親子酒店推介【9】樂天住宿VILLA 富士河口湖森（Rakuten STAY VILLA Fuji Kawaguchiko Forest）

樂天住宿VILLA 富士河口湖森（Rakuten STAY VILLA Fuji Kawaguchiko Forest）於2022年3月開業，坐落在河口湖綜合公園旁。酒店僅提供15座別墅，別墅均為2室1廳房型，配備私人桑拿、露台、家庭影院、廚房及客飯廳等空間，更可容納多達10人入住，非常適合想要獨立空間的家庭旅客。酒店亦提供免費停車場，自駕遊都很方便！

樂天住宿VILLA 富士河口湖森（Rakuten STAY VILLA Fuji Kawaguchiko Forest）

房價：人均HK$310起（2室1廳公寓套房｜私人桑拿；8人入住）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津5636-1

交通：富士急樂園站車程8分鐘

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河口湖親子酒店推介【10】樂天住宿富士河口湖站（Rakuten STAY Fuji Kawaguchiko Station）

樂天住宿富士河口湖站（Rakuten STAY Fuji Kawaguchiko Station）地理位置優越，距離河口湖站僅約12分鐘步程，而且鄰近河口湖温泉及富士地震館，觀光非常方便！酒店於2021年9月開幕，僅提供9間單棟式別墅，配備戶外平台、廚房、客廳、睡房、家庭影院等，最多可容納10人入住，適合大家族旅行！酒店亦提供免費私人停車場及燒烤體驗。

樂天住宿富士河口湖站（Rakuten STAY Fuji Kawaguchiko Station）

房價：人均HK$240起（101室；10人入住）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津3557-10

交通：河口湖站步行12分鐘

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