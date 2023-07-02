東京親子酒店8間推薦　交通方便近地鐵可免費加床兼租借兒童用品

想帶著家裡的小朋友一起到日本東京旅遊，卻不知道該如何選擇最適合的酒店嗎？別擔心～今天小編就來介紹幾間東京親子住宿，有設備齊全的公寓式酒店、夢幻童趣的主題式酒店還有貼心提供兒童備品租借的親子友善酒店，讓大家帶小孩出遊也能睡得安心、玩得盡興！



按圖看看8間適合親子的東京酒店推薦👇👇👇

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1. 【品川】品川王子大酒店

品川王子大酒店（Shinagawa Prince Hotel）位於JR品川車站對面，酒店共有四棟分館，館內結合了餐廳、百貨公司、電影院、水族館、保齡球館、休閒運動室、室內外泳池以及收費的托兒服務等，設施相當齊全。

房型部分，從單人、雙人到家庭套房全都應有盡有，有帶小朋友的家長們，酒店櫃台也有提供兒童浴衣、兒童牙刷、兒童拖鞋、嬰兒床以及護床板等兒童用品租賃服務，非常貼心～

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

交通：JR品川站步行約2分鐘

附近景點：東京鐵塔、彩虹大橋



2. 【東京晴空塔】東京押上普瑞米爾里士滿酒店

東京押上普瑞米爾里士滿酒店（Richmond Hotel Premier Tokyo Oshiage）位於晴空塔的旁邊，從地鐵押上站B3出口出來就能抵達。酒店樓下有營業到晚上12點的LIFE大型超市，不只很好買還超好逛！

房型部分，東京押上普瑞米爾里士滿酒店提供普通房、BOX 劇院房、遊戲電玩房、主題書房、和式房、桑拿水療房等共15種房型，非常多元。如果有小學生以下的兒童，還可以不加床免費與大人同住，櫃檯也有提供兒童用品租賃服務，有需要嬰兒床的家長們也可以事先向櫃檯詢問預約呦！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

交通：地鐵押上站B3出口步行約1分鐘

附近景點：晴空塔



3. 【東京迪士尼】希爾頓東京灣大酒店

希爾頓東京灣大酒店（Hilton Tokyo Bay）是許多人推薦的東京迪士尼住宿，其中最大的特色就是酒店內童話主題式的客房設計，繽紛彩色的魔幻森林造型，加上各種魔法元素小機關與動態影像互動，就連搭乘電梯都有綠色森林的夢幻造景，超級吸睛！其中主題房型最多還能容納至6人，如果有0-5歲的孩童，還可以不加床免費與大人同住，無論是大人還是小朋友都能玩得開心～

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

交通：單軌電車「迪士尼度假區線」海濱站步行約3分鐘

附近景點：東京迪士尼



4. 【東京迪士尼】東京灣舞濱酒店第一度假村

東京灣舞濱酒店第一度假村（Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort）是東京迪士官方認同的酒店，提供的房型多元豐富，從2人到6人的客房應有盡有，部分房型還能遠眺東京迪士尼或是享有東京灣海景。

除了少部分較小的房型不能另外添加嬰兒床以外，其餘大部分客房都可以向櫃台租借嬰兒床、護床板、輔助馬桶座圈或是索取兒童牙刷、兒童浴衣、兒童用拖鞋等兒童用品，如果有0-5歲的孩童，也可以不加床免費與大人同住。

另外酒店也有提供往返JR舞濱站以及單軌電車「迪士尼度假區線」海濱站的穿梭巴士，就算是親子出遊也很方便！

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

交通：從JR舞濱站南口出站轉搭酒店接駁巴士

附近景點：東京迪士尼



繼續推薦東京親子酒店👇👇👇

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5. 【新宿】京王廣場大酒店

京王廣場大酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand）位於JR新宿西口附近，周圍商店、餐廳很多，吃喝玩樂都很方便！

酒店提供多種房型，有窗景房、日式榻榻米房、連通房與高級套房等，除了少部分標準房與日式榻榻米房以外，其餘房型都可以向櫃台租借嬰兒床或是索取兒童浴衣及兒童用拖鞋。另外，酒店也有提供收費的保母服務以及乾淨寬敞的哺乳室。

交通方面，則有提供收費的機場往返巴士與免費的東京迪士尼往返巴士。

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

交通：JR新宿西口步行約5分鐘、地鐵都廳前站步行約1分鐘

附近景點：新宿商圈、新宿御苑



6. 【台場】台場格蘭太平洋大酒店

台場格蘭太平洋大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）與百合海鷗「台場站」相連，絕佳的地理位置，步行不到5分鐘就能抵達台場海濱公園與周邊商場百貨。

客房空間寬敞明亮，每間客房都設有景觀玻璃窗景，部分房型還可以眺望彩虹橋和東京鐵塔，非常療癒～兒童用品租借服務方面，櫃台則有提供兒童睡衣、嬰兒護欄、嬰兒床、兒童拖鞋、兒童牙刷、嬰兒奶瓶、遊戲墊與輔助馬桶座圈等物品，有需要可以先事先詢問喔。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

交通：百合海鷗線台場站步行約2分鐘

附近景點： 台場海濱公園、富士電視台



7. 【日本橋】MIMARU SUITES 東京日本橋

於2022年9月底開幕的MIMARU SUITES TOKYO NIHOMBASHI，坐落於東京日本橋的人形町車站旁。

客房風格以簡約木質調為設計，提供兩種雙臥室公寓房型，分別為四人房以及六人房，若有6歲以下的孩童，還可以不加床免費與大人同住（限兩名孩童）。兩種房型皆配置廚房、廚具、餐桌、乾濕分離衛浴設備、洗烘衣機與客廳空間，公寓大廳也有舒適的榻榻米休憩空間與手作工藝品展示區，非常適合大小家庭旅遊入住～

訂房網評價：9.2/10 (Agoda)

交通：地鐵人形町站步行約2分鐘

附近景點：日本橋商圈、東京地下街



8. 【新宿】東急Stay新宿

東急Stay新宿（Tokyu Stay Shinjuku）位於地鐵新宿三丁目車站旁，周遭鄰近各大百貨公司，步行至新宿商圈僅需5分鐘的路程，生活機能非常便利。

房內裝潢以典雅的白色調為主，部分房型設有微波爐、洗烘衣機及簡約廚房，房間舒適寬敞，可以說是CP值相當高的東京住宿。對於想體驗類公寓式房型或高CP住宿的家長們，不妨可以考慮看看呦！

訂房網評價：8.8/10 (Agoda)

交通：地鐵新宿三丁目站步行約1分鐘

附近景點：花園神社、新宿御苑



看完以上小編整理的8間東京親子住宿，有沒有特別喜歡的呀～大家可以依照家裡小朋友的年齡大小做規劃，如果有0-5歲的幼童甚至還能免費不加床與大人同住。大部分的酒店也有提供兒童相關備品，各位爸媽就算出門在外也不用擔心啦！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【東京親子住宿】兒童用品、孩童免費！8間帶小孩出門酒店推薦】