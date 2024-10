福岡親子酒店10間推介｜家庭房／頂層泳池／小童免費／人均$283起

福岡親子酒店推介2024!福岡有不少親子友好的景點,例如teamlab、Pokemon Centre、麵包超人博物館等,絕對是親子遊最佳選擇!《香港01》「好食玩飛」整合10間福岡親子酒店,大部分酒店可供小童免費入住,更配備兒童設施,人均只需$283起!



福岡親子酒店推介【1】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲(The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu)

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲(The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu)於2023年8月開幕,鄰近麵包超人博物館,帶埋小朋友行3分鐘就到!酒店每間房間都有大玻璃,一起床便能欣賞到福岡市中心的景致,10歲以下小童不加床可免費入住。酒店亦配備室內溫泉,部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置,泡湯時如處於瀑布,可以好好放鬆!

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲(The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu)

房價:人均HK$433起(標準雙人間;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市博多區中洲5-6-20

交通:中洲川端站步行2分鐘

福岡親子酒店推介【2】福岡麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Fukuoka)

福岡麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Fukuoka)在2023年6月開業,是麗思卡爾頓集團是福岡的首間酒店。酒店的每間房間均設有大玻璃,可以觀賞到福岡市景,高層房更可以看到博多灣的景色!酒店房間可供11歲以下小童免費入住(不加床),酒店亦有提供兒童餐、兒童玩具及兒童用品等。酒店亦配備空中泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施。

福岡麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Fukuoka)

房價:人均HK$2,074起(客房;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市中央區大名2-6-50

交通:地鐵天神站步行約5分鐘

福岡親子酒店推介【3】福岡宗像美居温泉度假酒店(Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa)

福岡宗像美居温泉度假酒店(Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa)在2024年4月翻新後重新開業,位處玄界灘旁邊。酒店擁有290間客房,分為日式及日式混西式房型,配備私人浴室及浴缸,11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店配備溫泉、公共浴池、Spa、室外泳池、餐廳、穿梭巴士服務等設施及服務,亦為小童提供兒童餐。

福岡宗像美居温泉度假酒店(Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa)

房價:人均HK$276起(和室;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡縣宗像市田島2331

交通:JR教育大前站車程15分鐘

福岡親子酒店推介【4】INN THE PARK 福岡(Inn the Park Fukuoka)

INN THE PARK 福岡(Inn the Park Fukuoka)在2022年開業,橫跨博多灣的對岸,鄰近未來之森、海之中道海濱公園、兒童城堡遊戲場等景點。酒店以球形帳篷設計,提供17間海景房,均配備戶外平台、兒童設施及用品。酒店亦配備燒烤設施、大型公共浴池、大型運動設施、兒童遊樂場、遊戲室等設施,更可參加騎馬、親近動物、橡皮划艇等體驗!

INN THE PARK 福岡(Inn the Park Fukuoka)

房價:人均HK$468起(水濱房;小童需額外付費加床入住)

地址:福岡縣福岡市東區大字西戶崎18-26

交通:JR海之中道站車程10分鐘

福岡親子酒店推介【5】博多都酒店(Miyako Hotel Hakata)

博多都酒店(Miyako Hotel Hakata)位於博多車站附近,步行約1分鐘即達,交通非常方便。酒店房間容許11歲或以下小童不加床免費入住,房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區,設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場,浴場還設有玻璃牆,可以俯瞰福岡機場的美景!

博多都酒店(Miyako Hotel Hakata)

房價:人均HK$713起(高級特大大床房;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市博多區博多站東2-1-1

交通:JR博多站步行1分鐘

福岡親子酒店推介【6】三井花園酒店福岡祇園(Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion)

三井花園酒店福岡祇園(Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion)坐落於博多,鄰近櫛田神社前站及JR博多站,Pokemon Centre、天神地下街、博多運河城等景點均步行可達,帶小朋友去玩都非常方便!酒店全部客房均配備浴缸,房間不同角落均有充電插座,5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園(Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion)

房價:人均HK$909起(中等雙人房;5歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市博多區博多站前2-8-15

交通:櫛田神社前站步行2分鐘

福岡親子酒店推介【7】福岡博多站東方酒店(Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station)

福岡博多站東方酒店(Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station)位於JR博多站旁邊,步行2分鐘即達車站,酒店亦鄰近Pokemon Centre,喜歡寶可夢的小朋友絕對不能錯過!酒店於2019年開業,提供205間客房,11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施,並提供兒童餐。

福岡博多站東方酒店(Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station)

房價:人均HK$406起(標準大床房;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23

交通:博多站步行2分鐘

福岡親子酒店推介【8】福岡海鷹希爾頓酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)

福岡海鷹希爾頓酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)毗鄰福岡巨蛋,福岡teamLab森林美術館、福岡塔、百道海濱公園等景點亦均步行可達,帶小朋友去玩超方便!酒店曾於2018年翻新,配備多達930間客房,房間均坐擁海景,配備浴缸,5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦設有公共浴池、溫泉、健身室、Spa、餐廳等設施,並提供兒童餐選擇。

福岡海鷹希爾頓酒店(Hilton Fukuoka Sea Hawk)

房價:人均HK$747起(希爾頓豪華雙床房;5歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市中央區地行濱2-2-3

交通:唐人町站步行21分鐘

福岡親子酒店推介【9】福岡山頂度假村酒店(HILLTOP RESORT FUKUOKA)

福岡山頂度假村酒店(HILLTOP RESORT FUKUOKA)於2013年開業,鄰近福岡市植物園、福岡市科學館、福岡市動植物園等景點,非常適合家庭旅客到訪!酒店提供57間房,房間空間寬敞,配備乾濕分離浴室、大面積景觀窗等,部分房間亦配備露台,5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店附設公共浴池、健身室、桑拿、Spa,餐廳亦提供兒童餐。

福岡山頂度假村酒店(HILLTOP RESORT FUKUOKA)

房價:人均HK$339起(標準雙人間;5歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市中央區輝國1-1-33

交通:櫻阪站步行12分鐘

福岡親子酒店推介【10】博多站區海口2號弗爾札酒店(Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II)

博多站區海口2號弗爾札酒店(Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II)距離JR博多站僅3分鐘步程,出行交通非常方便!酒店共有160間客房,設計走日系簡約風格,附設小沙發,同時備有浴缸,部分客房更採用乾濕分離浴室,床頭部分的櫃上亦有提供多用途充電線,11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店餐廳亦提供兒童餐選擇,非常貼心!

博多站區海口2號弗爾札酒店(Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II)

房價:人均HK$283起(Forza雙人房;11歲或以下小童不加床可免費入住)

地址:福岡市博多區博多車站東1-13-3

交通:JR博多站步行3分鐘

