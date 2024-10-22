福岡親子酒店10間推介｜家庭房／頂層泳池／小童免費／人均$283起

撰文：陳映蓉
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福岡親子酒店推介2024！福岡有不少親子友好的景點，例如teamlab、Pokemon Centre、麵包超人博物館等，絕對是親子遊最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」整合10間福岡親子酒店，大部分酒店可供小童免費入住，更配備兒童設施，人均只需$283起！

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福岡親子酒店推介【1】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）於2023年8月開幕，鄰近麵包超人博物館，帶埋小朋友行3分鐘就到！酒店每間房間都有大玻璃，一起床便能欣賞到福岡市中心的景致，10歲以下小童不加床可免費入住。酒店亦配備室內溫泉，部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布，可以好好放鬆！

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）
房價：人均HK$433起（標準雙人間；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市博多區中洲5-6-20
交通：中洲川端站步行2分鐘
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福岡親子酒店推介【2】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）在2023年6月開業，是麗思卡爾頓集團是福岡的首間酒店。酒店的每間房間均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景，高層房更可以看到博多灣的景色！酒店房間可供11歲以下小童免費入住（不加床），酒店亦有提供兒童餐、兒童玩具及兒童用品等。酒店亦配備空中泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施。

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）
房價：人均HK$2,074起（客房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市中央區大名2-6-50
交通：地鐵天神站步行約5分鐘
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福岡親子酒店推介【3】福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）在2024年4月翻新後重新開業，位處玄界灘旁邊。酒店擁有290間客房，分為日式及日式混西式房型，配備私人浴室及浴缸，11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店配備溫泉、公共浴池、Spa、室外泳池、餐廳、穿梭巴士服務等設施及服務，亦為小童提供兒童餐。

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）
房價：人均HK$276起（和室；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡縣宗像市田島2331
交通：JR教育大前站車程15分鐘
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福岡親子酒店推介【4】INN THE PARK 福岡（Inn the Park Fukuoka）

INN THE PARK 福岡（Inn the Park Fukuoka）在2022年開業，橫跨博多灣的對岸，鄰近未來之森、海之中道海濱公園、兒童城堡遊戲場等景點。酒店以球形帳篷設計，提供17間海景房，均配備戶外平台、兒童設施及用品。酒店亦配備燒烤設施、大型公共浴池、大型運動設施、兒童遊樂場、遊戲室等設施，更可參加騎馬、親近動物、橡皮划艇等體驗！

INN THE PARK 福岡（Inn the Park Fukuoka）
房價：人均HK$468起（水濱房；小童需額外付費加床入住）
地址：福岡縣福岡市東區大字西戶崎18-26
交通：JR海之中道站車程10分鐘
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福岡親子酒店推介【5】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，步行約1分鐘即達，交通非常方便。酒店房間容許11歲或以下小童不加床免費入住，房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區，設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）
房價：人均HK$713起（高級特大大床房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市博多區博多站東2-1-1
交通：JR博多站步行1分鐘
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福岡親子酒店推介【6】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，鄰近櫛田神社前站及JR博多站，Pokemon Centre、天神地下街、博多運河城等景點均步行可達，帶小朋友去玩都非常方便！酒店全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座，5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）
房價：人均HK$909起（中等雙人房；5歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市博多區博多站前2-8-15
交通：櫛田神社前站步行2分鐘
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福岡親子酒店推介【7】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre，喜歡寶可夢的小朋友絕對不能錯過！酒店於2019年開業，提供205間客房，11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施，並提供兒童餐。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）
房價：人均HK$406起（標準大床房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23
交通：博多站步行2分鐘
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福岡親子酒店推介【8】福岡海鷹希爾頓酒店（Hilton Fukuoka Sea Hawk）

福岡海鷹希爾頓酒店（Hilton Fukuoka Sea Hawk）毗鄰福岡巨蛋，福岡teamLab森林美術館、福岡塔、百道海濱公園等景點亦均步行可達，帶小朋友去玩超方便！酒店曾於2018年翻新，配備多達930間客房，房間均坐擁海景，配備浴缸，5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店亦設有公共浴池、溫泉、健身室、Spa、餐廳等設施，並提供兒童餐選擇。

福岡海鷹希爾頓酒店（Hilton Fukuoka Sea Hawk）
房價：人均HK$747起（希爾頓豪華雙床房；5歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市中央區地行濱2-2-3
交通：唐人町站步行21分鐘
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福岡親子酒店推介【9】福岡山頂度假村酒店（HILLTOP RESORT FUKUOKA）

福岡山頂度假村酒店（HILLTOP RESORT FUKUOKA）於2013年開業，鄰近福岡市植物園、福岡市科學館、福岡市動植物園等景點，非常適合家庭旅客到訪！酒店提供57間房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室、大面積景觀窗等，部分房間亦配備露台，5歲或以下小童不加床可免費入住。酒店附設公共浴池、健身室、桑拿、Spa，餐廳亦提供兒童餐。

福岡山頂度假村酒店（HILLTOP RESORT FUKUOKA）
房價：人均HK$339起（標準雙人間；5歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市中央區輝國1-1-33
交通：櫻阪站步行12分鐘
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福岡親子酒店推介【10】博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）

博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）距離JR博多站僅3分鐘步程，出行交通非常方便！酒店共有160間客房，設計走日系簡約風格，附設小沙發，同時備有浴缸，部分客房更採用乾濕分離浴室，床頭部分的櫃上亦有提供多用途充電線，11歲或以下小童不加床可免費入住。酒店餐廳亦提供兒童餐選擇，非常貼心！

博多站區海口2號弗爾札酒店（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi II）
房價：人均HK$283起（Forza雙人房；11歲或以下小童不加床可免費入住）
地址：福岡市博多區博多車站東1-13-3
交通：JR博多站步行3分鐘
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