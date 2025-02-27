日本親子遊｜沖繩兒童王國 必玩小型火車/騎馬/餵羊 放電一流！

沖繩兒童王國是一個有大型動物觀賞的動物園，入場費相當實惠。園區雖然不算很大，但路線規劃得宜，沿著路線走就可以從多個角度近距離觀賞動物。其中受歡迎的動物包括獅子、長頸鹿、水豚和大象等。

（資料及圖片獲安妮媽媽親子日記授權轉載）



如果碰巧遇到合適的時間，更可以體驗騎馬和餵食羊。此外，園區還設有「神奇博物館」，類似科學館，時間充足的話可以進去參觀。值得一讚的是園區內設有許多休息區，而且還有冷氣設施！洗手間和育嬰室的環境非常乾淨，適合帶同幼童一同前往。

園區內有許多鞦韆供遊玩，還有一座樹屋，是拍照打卡的好地方。入口處設有一個小型兒童遊樂場，有小型火車、旋轉木馬、電動車等遊戲設施，雖然設備較舊，但小朋友們仍然可以玩得很盡興。

圖片來源：安妮媽媽親子日記

中央的水湖區域可以購買魚糧來餵食小鳥，像天鵝、大嘴鳥和水鴨等，牠們會自行游過來，非常可愛。

沖繩兒童王國是一個讓小朋友放電的好去處，適合大人和小朋友共同前往，但請記得動物園每逢星期二休息。遊覽結束後，可以前往動物園對面的「海族工房」享用午餐，那裡提供家庭式自助餐，價格實惠且美味可口。

《本文經安妮媽媽親子日記授權轉載》