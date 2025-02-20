日本親子遊｜沖繩中部包車體驗 一日玩盡美國村/兒童遊樂場

香港人喜歡到日本旅遊，但要計劃滿足小朋友及大人的行程，相信讓不少家長煩惱。因此在當地包車是最好的選擇之一，不用擔心等車時間耽誤行程，而且可以確保不會迷路。安妮媽媽分享了一家在沖繩中部包車一日遊的體驗，一天可以去多個景點，小朋友和大人都玩得盡興。

（資料及圖片獲安妮媽媽親子日記授權轉載）



安妮媽媽分享包車服務的司機非常親切友善，而且可以用中文溝通。此外，司機會幫助旅客合理安排景點次序，有效節省時間，讓旅程更加順利與方便！

圖片來源：安妮媽媽親子日記

第一站他們去了美國村，這裡風景優美，可以眺望大海景觀，四周充滿彩繪牆，每個巷子轉角都藏著驚喜，絕對是打卡的好去處。此外，美國村也有各式各樣的餐廳，特別推薦「THE CALIF KITCHEN」，在這裡可以一邊欣賞海景，一邊品嚐美食，絕對是一個愜意的用餐體驗。

圖片來源：安妮媽媽親子日記

包車司機考慮到他們有小朋友，所以推薦到「沖繩縣綜合運動公園」讓小朋友盡情玩耍放電。這個公園中央有座色彩繽紛的兒童遊樂場，設有各種遊戲設施，包括七組不同樣式的滑梯，如水管迴旋溜滑梯、波浪溜滑梯、雙滑道波浪溜滑梯以及一條超長的滾輪溜滑梯。此外，還有小朋友最喜歡的遊戲設施，如滑輪繩索、彈跳床、三人座蹺蹺板、攀爬繩、傾斜的攀爬塔等，相信小朋友在這裡一定樂而忘返。

最後一站前往大型商場「Aeon Mall Rycom」購物，短短幾個小時就滿載而歸，提著一袋又一袋的戰利品上車返回酒店休息。這次的10小時包車體驗讓他們既安全又舒適地遊覽了多個景點，同時也充實地度過了一天。

《本文經安妮媽媽親子日記授權轉載》