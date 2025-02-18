日本親子遊｜沖繩南部一日遊 必去Cafe薑黃花/玉泉洞/系滿魚市場

適逢長假期家長經常會帶著小朋友到外地旅遊，而日本絕對是香港人的首選之一。不過日本有許多縣市，要挑選目的地常常是一項困難的決定。安妮媽媽和她的兒子就參加了沖繩南部一日遊，分享5個必玩景點，可以一次過滿足大人及小朋友。

（資料及圖片獲安妮媽媽親子日記授權轉載）



首站安妮媽媽造訪了人氣咖啡廳「Cafe薑黃花」，雖然以咖啡廳為名，實際上卻是一家泰式餐廳。當安妮媽媽抵達咖啡廳時，發現它尚未開張。於是他們在露台上欣賞著無敵的大海景，愜意萬分。

圖片來源：安妮媽媽親子日記

之後他們前往了沖繩世界文化王國，這裡有小朋友期待已久的「玉泉洞」，壯觀的鐘乳石景觀，接著欣賞了精彩絕倫的Eisa太鼓表演！

在午餐時間，他們到了「系滿魚市場」享用美食。這裡設有熟食區和海鮮刺身區，提供多款美味海鮮，包括魚生刺身、生蠔、龍蝦、長腳蟹、扇貝和壽司，讓遊客可以自由挑選喜愛的食物，買完便可到室外用餐區享用。

圖片來源：安妮媽媽親子日記

接住他們前往被稱為「沖繩小希臘」的「瀨長島」，這裡的純白色建築是絕佳的拍照打卡勝地。遊客還可以品嚐幸福鬆餅，一邊享受美食，一邊觀賞飛機的起降！最後一站他們前往沖繩平價Outlet「ASHIBINAA」購物，安妮媽媽和兒子都有找到心頭好。

圖片來源：安妮媽媽親子日記

《本文經安妮媽媽親子日記授權轉載》