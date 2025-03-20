教育局｜預料幼稚園適齡學生人數或回升 倡幼稚園收費可較進取

幼稚園學生人數｜於2024/25學年，一共有734所幼稚園參加教育局幼稚園教育計劃，佔合資格幼稚園比例約九成七，涉款52.9億元。教育局副局長施俊輝表示，建議全日制幼稚園收費進取些。



香港生育率去年止跌 預料未來適齡學生人數有機會回升

香港生育率維持低水平，近10年更一直持續下跌，不過於去年止跌。教育局指，幼稚園學生人數於過去五年持續下降，預計由去年約13萬人，降至2028年約10萬。而隨著新冠疫情完結，加上出生率有改善，政府相信在未來適齡學生人數有機會回升。

教育局籲學校收費可更進取 適度調節學費水平

就參與幼稚園教育計劃的幼稚園中，大約九成半日制課程是免費的，而全日制課程學費維持低水平，每期學費中位數998元。副局長施俊輝表示，當中有六百多間全日制幼稚園中超過一半收取全年學費，是不多於基本半日制資助額的30%，建議學校收費時可以進取些。「我們不斷與業界解釋，對於有家庭困難、有需要的家庭有學費資助，所以毋須太保守，定學費方面既然其面對財政困難，或議員所說要『蝕住做』，其實可以適度調節學費水平，就不會出現『蝕住做』問題。」他續說。