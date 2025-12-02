13大免費工作紙網站 填色/解難/語言訓練/數學 幼稚園至小學程度

免費工作紙｜在這個數位化迅速發展的時代，教育資源的獲取變得越來越方便。相信對於各位爸爸媽媽來說，尋找優質的學習材料不但可以促進子女學習，同時亦可以增加子女對學習的興趣。現時不少網站都提供了豐富多樣的免費學習資源，《01親子》為你整合13大免費工作紙網站，助提升孩子的學習成效。



免費工作紙網站【1】01親子免費學前幼兒工作紙教材

01親子在網上推出了免費學前幼兒工作紙教材。幼兒早期發展和學習，有助嬰幼兒從早建立堅實的能力基礎，其主要發育成長範疇包括體能發展、社交發展、情緒發展、語言發展和認知發展。

家長可以善用閒暇時間，幫助孩子訓練各項能力！做練習時可以分幾節完成，沒有壓力又可以邊玩邊學。同時可訂立「每日小挑戰」，讓孩子習慣按步驟完成任務，慢慢提升專注力和耐性。

幼兒教育教材預覽

1. 幼教工作紙運筆訓練2：直線配對

孩子在畫線、描線、剪線時，需要用眼睛觀察，同時進行手部動作，能訓練他們的手眼協調能力，對日後學習寫字、繪畫有幫助。剪紙時要用手指、手腕來進行細微的控制。當他們沿著線條慢慢剪，或者要保持筆尖在線條上，就能自然地鍛鍊到小肌肉的發展，並建立肌肉記憶。

2. 認識動物海報 Learning About Animals

盡早接觸不同詞彙，有助提早習慣雙語的語境。同時能夠促進認知發展，因為理解一個概念的前提，就是要先掌握描述該概念的詞語，例如「動物」、「水果」、「顏色」等。透過詞語，孩子可以將事物分類、建立關聯，逐步拓展對世界的理解。

3. 顏色配對練習：進階版

學習顏色可以提升視覺辨識能力，連結視覺與語言。初初學習顏色時，孩子會先用視覺來辨識，之後他們會開始學習用語言來表達顏色，將圖像轉化成語言，這過程有助鞏固「物件、顏色、詞語」之間的聯繫。

（進入網站）

下載流程：

1. 打開由 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 「免費教材｜學前幼兒工作紙教材」 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

2. 預先下載「香港01」APP以確保下載過程暢順，按指示打開電子票，並進入互動頁，即可查看2至6歲幼兒工作紙並下載。

免費工作紙網站【2】01親子免費升小工作紙教材

01親子在網上推出了免費升小工作紙教材。小朋友即將升上小一，家長這段時間可以安排一些貼近課堂內容的教材，陪孩子多做練習，幫助他們熟習小學的答題方式，慢慢建立信心，同時加強他們的語文表達、閱讀理解、基礎數感等能力。

在準備階段，孩子需要具備基本的控筆能力，除了訓練小手動作，也要對文字有初步的了解，理解字是如何組成的，也要對簡單常見的文字有初步認識，為日後書寫打好基礎。小朋友也要具備基本數感，包括能夠數數、比較大小、認識簡單圖形，並初步掌握時間、金錢和日常度量的概念，為日後的運算和解題建立基礎。

透過完成教材，小朋友可以熟習答題方式，不會一開始就手足無措，同時又能鞏固語文和數學基礎。完成練習後，他們也會提升自信心，升上小學後就更容易投入課堂。

升小教材預覽

1. 筆順練習4：天氣（雨、風）

小朋友學習筆順可以幫助認字，他們在做練習時，要一步步順著筆劃書寫，只要多練習，他們就會慢慢寫得工整，也會更留意字詞的筆劃。他們在寫字的過程中也要非常專心和有耐性，可以訓練他們的專注力。

2. 英文指示詞this和that 1：基本解釋

小朋友要打好英文基礎，一定要掌握常用的基本字，例如不同的指示詞、代詞等。這些字雖然簡單，但其實很容易混淆用法。小朋友可以透過練習分清遠近、單數複數，或者人和物件等不同情況對應的字詞。只要掌握了，他們在表達英文時就會變得自然流暢，也為學習文法打好基礎。

3. 認識平面圖形2：數數多少邊

（進入網站）

下載流程：

1. 打開由01空間寄出的訂單電郵, 按 查看電子票 ， 並憑電子票入場。

2. 預先下載「香港01」APP以確保下載過程暢順，按指示打開電子票，並進入互動頁，即可查看升小工作紙並下載。

免費工作紙網站【3】Free4Classrooms

Free4Classrooms提供學前兒童及幼稚園程度的工作紙，包括字母、數字到10、圖案、形狀、常見詞等等。

按此下載

免費工作紙網站【4】Coloring.ws

Coloring.ws提供多樣性的填色工作紙，探索創意和樂趣的世界，這些填色工作紙非常適合兒童，深受教育工作者、照顧者和媽媽們的喜愛。

按此下載

免費工作紙網站【5】SoftSchools

SoftSchools提供由幼稚園至小學程度的英文數學工作紙，以英文為主要教學語言的數學科的工作紙，以主題分類，程度由幼稚園至小學，包括手寫、範例、公式、比較等，更提供網上遊戲及練習，增添學習趣味。

按此下載

免費工作紙網站【6】Krazydad

Krazydad提供約200 萬個單獨的謎題，種類繁多，有數獨、迷宮、拼圖等的解難題目，有助小朋友提升解題能力。

按此下載

免費工作紙網站【7】Super Coloring

Super Coloring提供幼稚園至小學程度的填色工作紙，透過填色工作紙培養小朋友顏色辨識、自我表達、信心和知識。

按此下載

免費工作紙網站【8】MamaLovePrint

MamaLovePrint是由媽媽分享自家設計的一系列超過1000套幼稚園和小學工作紙。程度由淺入深，包括中文、數學及英文工作紙，更提供說話訓練、中文結構字、擴寫句等。

按此下載

免費工作紙網站【9】Worksheetfun

Worksheetfun提供由幼稚園到小學程度的英文及數學教材，包括簡單數學練習，更提供英文主題教材，如認識大小概念、寫字練習等，連線、填色等。

按此下載

免費工作紙網站【10】精明師奶幼教分享會

精明師奶幼教分享會是一個分享幼教素材的平台，程度包括幼稚園至小四，除了提供常見的數學、中文及英文題材，亦有提供小學程度的常識工作紙。

按此下載

免費工作紙網站【11】K5 Learning

K5 Learing提供由幼稚園至小學程度的免費工作紙，這些工作表可助小朋友了解字母、數字、顏色、寫作和計數相關的學習主題。

按此下載

免費工作紙網站【12】Worksheet Works

Worksheet Works提供小學程度的英文和數學工作紙，使用者可以自由選擇問題難度、提出的問題類型，甚至頁面的外觀去生成不同的工作紙。

按此下載

免費工作紙網站【13】Kizclub

Kizclub提供學前兒童至小學程度的工作紙，包括手作、故事書、學習卡組等。

按此下載