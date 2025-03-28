11月1日起8歲以下必需使用兒童汽車座椅 附消委會高評分Car seat

兒童汽車座椅｜兒童束縛設備｜《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》早前修訂條例，由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備。兒童座椅具有保護功能，可避免在車輛緊急煞停或發生碰撞時會面對更大的受傷風險。消委會亦曾評測過多個兒童汽車安全座椅款式，家長可根據小朋友的年齡和重量選擇適合的兒童座椅。



新法例規定，由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶。警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書，嚴重個案可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

兒童乘車安全注意事項

選擇兒童束縛設備時，首要是按產品適用的身高及/或體重範圍來挑選，年齡僅作參考。運輸署的《道路使用者守則》中列出了兒童乘車安全的注意事項。前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。如果兒童乘坐別人的汽車，又或者一輛車用以接載多名兒童，車上便可能沒有足夠的兒童束縛設備。在這種情形下，寧可讓兒童使用一般的安全帶，也勝於完全不使用安全帶。

使用兒童汽車座椅的重要性

兒童使用成人安全帶的風險

由於兒童身型較矮小，肌肉亦較弱，他們若佩戴成人安全帶，在車輛緊急煞停或發生碰撞時會面對更大的受傷風險。以傳統的斜帶式成人安全帶為例，它們不單可能會令兒童的腹部受傷(因為兒童骨骼未完全發育，不能有效保護腹部)，亦不能有效地防止兒童在車輛發生碰撞時被拋出座位外(因為成人安全帶對兒童而言過於寛鬆)。

兒童座椅的保護功能

專為兒童而設的安全座椅，則可減少上述風險，為兒童乘客提供額外保護。世界衞生組織("世衞")的近期報告指出，使用兒童座椅有助減少交通事故中兒童的死亡人數，減幅最高可達60%。預防受傷方面，兒童座椅可減低5歲以下兒童的80% 受傷風險，至於5-9歲的兒童，相應受傷風險減幅亦高達52%。

兒童座椅的全球安全標準

根據聯合國的安全建議，體重9公斤以下或不足15個月大的嬰幼兒應使用背向式嬰兒籃。5註釋符號代表聯合國訂有兩套安全標準，即R44/04和更嚴格的R129，後者在2013年開始實施，並將逐步取代R44/04。兩套安全標準均訂明有關測試和使用的具體要求。請參閱United Nations Economic Commission for Europe (2015)。 至於年齡較大的兒童，則建議使用設有內置安全帶的繩帶式座椅或能確保成人安全帶束縛在兒童身體合適位置的高墊座椅，而具體規格則因應兒童的體重或身高而各有差異。

便攜式兒童束縛設備

市面上有些供兒童束縛設備則採用便攜式的設計，例如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、兒童增高座位。不過，使用便攜式兒童束縛設備亦須符合《道路交通（安全裝備）規例》的規格或標準；其中安全帶調節器的原理是將汽車的安全帶拉下及固定，讓汽車安全帶繫在兒童身上的適當位置及不會勒住頸部，增強安全帶於發生撞擊時對兒童的保護作用。

然而，便攜式兒童束縛設備由於兩側沒有保護墊及椅背，故一般而言，這類裝置在側面撞擊中保護能力會不及兒童安全座椅，但仍較沒有使用任何兒童安全裝置為佳。

4款消委會高評分的兒童汽車安全座椅

Cybex

型號：Pallas S-Fix

售價：$4,099

總評：★★★★

安全程度：4分

使用方便程度：3.5分

舒適程度：4.5分

有害物質含量/釋出量測試：5分

資料圖片：Cybex Pallas S-Fix

Britax/Römer

型號：Advansafix IV R

售價：$4,599

總評：★★★★

測試結果

安全程度：3.5分

使用方便程度：4分

舒適程度：4分

有害物質含量/釋出量測試：5分

資料圖片：Britax Römer Advansafix IV R

Maxi-Cosi

型號：Titan Pro

售價：$3,999

總評：★★★☆

測試結果

安全程度：3分

使用方便程度：4分

舒適程度：4分

有害物質含量/釋出量測試：5分

資料圖片：Maxi-Cosi Titan Pro

Recaro

型號：Monza Nova Evo Seatfix

售價：$2,199

總評：★★★★

測試結果

安全程度：4分

使用方便程度：4.5分

舒適程度：4分

有害物質含量/釋出量測試：5分