消委會:12款護臀膏含致敏成分 即睇4大需關注成分+尿布疹護理貼士

尿布疹｜尿布疹是一種常見的發炎性皮膚病，由於嬰幼兒皮膚屏障功能尚未發展成熟， 加上尿片包裹部位長時間密閉，較容易患上尿布疹，當中護臀膏可用作預防及處理尿布疹。消委會今日（2月17日）分析16款常見的護臀膏樣本中，有12款樣本含受關注成分，香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒家長要小心選用合適的尿片/布、嬰兒濕紙巾及嬰幼兒護臀膏。



甚麼是尿布疹？

尿布疹是一種常見於尿片/布包裹部位的發炎性皮膚病，常見於2歲以下的嬰幼兒，通常出現在外陰、會陰和臀部位置，亦會蔓延至下腹及大腿上內側。初發時表現為紅斑，或會形成紅疹， 嚴重時或出現丘疹、 水皰、滲液和潰瘍等情況。

尿布疹成因

皮膚的角質層可作為防水屏障，作保護皮膚免受傷害及微生物的入侵的用途。惟嬰幼兒皮膚屏障功能尚未發展成熟， 加上尿片/布包裹部位長時間處於密閉、潮濕的環境中，以及尿液和糞便會引起該部位的皮膚酸鹼（pH）值升高，這些因素都會增加患尿布疹的風險。

護臀膏是一種外用的乳霜或軟膏，可用作預防及處理尿布疹，一般是透過形成物理屏障來滋潤和保護皮膚，以阻隔嬰幼兒的排泄物直接接觸和刺激皮膚，部分產品另聲稱具紓緩和修復皮膚的作用。

12款嬰兒護臀膏樣本含致敏物質

消委會於市面購入16款常見的護臀膏樣本，當中發現有7成半的樣本（12款）含有1至2類值得關注的成分，包括香料及香料致敏物質、可能含萜烯的精油或植物萃取物、防腐劑或丙二醇等，有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。

其次，當中有4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產抽搐等不良神經系統反應。此外，防腐劑方面，有2款樣本分別標示含有苯氧乙醇和對羥基苯甲酸甲酯，可致嬰兒嘔吐、腹瀉，甚至脫水。同時亦有2款樣本標示含有可作為皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇，容易讓幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎。

選用護臀膏需留神 4大家長值得關注成分

1. 香料(parfum/fragrance)及/或香料致敏物質 (fragrance allergens)

2. 可能含萜烯的精油(essential oils)或植物萃取物

樟腦(camphor)

尤加利油(eucalyptol)

薄荷醇(menthol)

3. 防腐劑(preservatives)

苯氧乙醇(phenoxyethanol)

對羥基苯甲酸酯類防腐劑(parabens)

4. 皮膚調理劑(skin conditioning agents)/保濕劑(humectants)

丙二醇(propylene glycol)

預防尿布疹及護理貼士

1. 保持清潔

家長應先清潔雙手，也要避免留長指甲以防指甲暗藏細菌或弄損嬰幼兒的皮膚，使用暖水和柔軟毛巾、乾紙巾或不含酒精和香料的濕紙巾清潔尿布區域並保持乾爽。

2. 保持患處通風

可於清潔屁股後暫時不包尿片/ 布，達到通風透氣的效果。

3. 勤換尿片/布

選用合適體型、高吸濕和透氣性的尿片/布，最理想是於每次排泄後盡快替換。

4. 適當護理

如有需要，可使用適當潤膚霜、石油凍或護臀膏塗抹嬰兒屁股和敏感位置。

5. 妥善儲存

產品宜置於陰涼乾燥處，避免陽光直射，使用後應馬上蓋好，以免容易令產品變質或變壞，及引致微生物污染問題。

6. 及時求醫

患有輕微尿布疹時，可選用含氧化鋅的護臀膏，如使用數天後情況仍未有改善或出現水泡、膿泡、出血、潰瘍、發紅範圍變大、或是有發燒、身體有其他不適的情況，建議盡快諮詢醫生。

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