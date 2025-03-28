幼稚園N班26/27｜13間熱門N班報讀詳情/學費/開放日一覽 持續更新

幼稚園N班26/27｜對小朋友來說，讀幼稚園N班是他們學習生涯的開端，對很多家長來說也是一個大決定。為了幫助大家更了解更多2026/27年度幼稚園N班資訊，以下將持續更新13間熱門N班的報名詳情、學費、面試、開放日等重要資訊，幫助大家選擇最適合小朋友的學前教育！



九龍區

迦南幼稚園（九龍塘）

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：有待公布

開放日：有待公布（參考去年：9月/10月）

地址：九龍九龍塘金巴倫道9及11號地下部分及1樓



樂沛兒幼稚園（何文田）

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文、普通話

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$65,800（半日）、$105,050（全日）（2023年9月資料）

開放日：有待公布（參考去年：2025年3月15日）

地址：九龍窩打老道65-65D號年豐樓地下B2舖, 1樓及2樓



藍田靈糧幼稚園

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：2024年10月21日截止）

面試形式：有待公布（參考去年：分兩部分進行，第一部分為師生互動時間；第二部分為小組互動時間。家長須陪同幼兒參與會見。整個會見流程約一小時）

面試日期：有待公布（參考去年：2024年11月8日至11月9日（首輪））

全年學費：$54,200（半日）（2023年9月資料）

地址：九龍觀塘麗港城麗港街１２號Ａ區地下



香港靈糧堂秀德幼稚園

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：2024年11月6日截止）

面試形式：有待公布（參考去年：分兩部分進行，第一部分為師生互動時間；第二部分為小組互動時間。家長須陪同幼兒參與會見。整個會見流程約一小時。）

面試日期：有待公布（參考去年：2024年11月8日至11月9日（首輪））

全年學費：$44,630（半日）（2023年9月資料）

地址：九龍荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓6-8號舖



聖三一中心幼稚園

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：2024年9月23日至11月9日）

面試形式：有待公布（參考去年：幼兒由父母陪同，以遊戲形式進行面試。）

面試日期：有待公布（參考去年：2024年11月16日（首輪）、2024年2月22日（次輪））

全年學費：$76,439（全日）（2023年9月資料）

地址：九龍九龍城馬頭涌道139號地下1樓及2樓



保良局陳黎惠蓮幼稚園

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：全年接受申請

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$31,956（全日）

地址：九龍九龍城馬頭圍道188-194號康年閣地下1樓及2樓



劍鳴幼稚園

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文、普通話

報名日期：有待公布（參考去年：2025年1月15日）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$62,909（半日）（2023年9月資料）

地址：九龍九龍塘金巴倫道13號地下



新界區

迦南幼稚園（海濱花園）

學校類別：非牟利、參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$88,000（半日）（2023年9月資料）

開放日：有待公布（參考去年：9月/10月）

地址：新界荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B(包括幼兒中心)



學之園幼稚園（青衣灝景）

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：2025年1月2日上午9時至2025年2月16日）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布（參考去年：2025年3月10日或3月11日（首輪））

全年學費：$76,439（全日）（2023年9月資料）

地址：新界青衣牙鷹洲街8號灝景灣商場地下



綠楊幼稚園

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：2024年10月7日至10月18日）

面試形式：個別通知

面試日期：個別通知

全年學費：$63,600（半日）（2023年9月資料）

地址：新界荃灣綠楊新邨綠楊坊平台UP1號舖



思博幼稚園

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：個別通知

面試日期：個別通知

全年學費：$48,400（半日）（2023年9月資料）

地址：新界荃灣沙咀道328號寶石大廈商場108號舖



香港島區

寶山幼兒園

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文、普通話

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$131,040（半日）（2023年9月資料）

地址：香港渣甸山春暉道9號春暉中心1樓



楓薈幼稚園

學校類別：私立獨立、沒有參加幼稚園計劃

教學語言：中文、英文、普通話

報名日期：有待公布（參考去年：仍接受申請）

面試形式：有待公布

面試日期：有待公布

全年學費：$96,800（半日）（2023年9月資料）

開放日：有待公布（參考去年：2025年3月29日）

地址：香港干諾道西185號至185B德輔道西351至351號C及屈地街3-7號光前大廈8號舖及1樓全層



資料來源：幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽、學校網頁