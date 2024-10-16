幼稚園概覽24/25學年｜部份學費加幅達雙位數 此區全日班轉為收費

全港幼稚園已經陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時會考慮許多因素。除了教學模式和理念等，學費也必定是考慮因素之一。教育局早前（10月14日）發佈了《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》網上版，共載有全港983間幼稚園或幼兒園的資料，包括參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及今個學年的核准學費。01親子整理了全港幼稚園學費加減幅度，讓家長選校前可作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》）



港島區



在參加幼稚園教育計劃方面，港島各區幼稚園幾乎有一半以上加學費，灣仔區平均加幅較其餘地區多，平均以3％起跳。惟離島區部份學校加幅達雙位數，加幅高達10％至50％，例如善一堂逸東幼稚園、青松裕雅幼稚園加幅接近50％。

在不參加幼稚園教育計劃，港島各區均有一定加幅，當中以南區近7成學校均有4％至16％加幅，只有一所學校學費維持不變。而中西區，則有3成學校學費維持不變，其餘加幅約6％。值得留意的是，惠平幼稚園本年度沒有參加幼稚園教育計劃，惟幼稚園概覽未有顯示最新年度學費資料，如只參考2023/24收費證明書，扣減前學費約5位數。

另外，港島區內一條龍學校的幼稚園也逐年增幅學費，例如中西區的弘立幼稚園，往年以4.5%加學費，今年亦然，學費由$140,580提升至$146,905；灣仔區的香港真光中學（幼稚園），往年加幅4%，今年加幅4.5%，學費由$44,970提升至$47,000；而東區的蘇浙小學校，半日班學費增幅由5.1%至7.7%，惟低班及高班全日班加幅最高達9.9%，學費由$57,800提升至$63,500。

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九龍區



在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，九龍區僅四成幼稚園學費維持不變。其中觀塘區、深水埗區有學校學費升幅超過或接近一倍，例如粵南信義會腓力堂啓業幼兒學園、基督教香港信義會南昌幼稚園、順德聯誼總會梁潔華幼稚園，前者加幅更達290.7%，升幅為九龍區之冠。

黃大仙區參加幼稚園教育計劃的學校中，普遍加幅達雙位數，其中香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨)加幅最多達55.5%，全日班由原本$2,695升至$4,191。而油尖旺區的幼稚園則有四成學校沒有調高學費。

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新界東區及新界西區



在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界東區幼稚園加幅與新界西區相近，高達六成幼稚園加學費。當中位於沙田區的聖母無玷聖心幼稚園及西貢區的基督教宣道會茵怡幼稚園本年度增設了全日制課程。在新界東逾十間學校加幅超級40%，其中加幅最高的學校為藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園，由$1200升至$2640，加幅達120%，為新界區加幅最高的幼稚園。

而在不參加幼稚園教育計畫的學校的增幅較少，由2%至8.8%不等，當中有18所學校的學費維持不變，佔不參加幼稚園教育計畫的學校三成。升幅最低的學校為位於大埔區的天主教聖保祿幼兒園，由去年$85195升至本年$86900。

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在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界西區近七成幼稚園學費有所加幅，增幅最低為1.4%，部份學校以雙位數百分比加學費，而當中升幅最高加幅為位於葵青區的路德會長青幼兒園，由去年收費$1320升至今年的$2820，加幅較去年高113.6%。同樣位於葵青區的宏福幼稚園(青富)為新界西區唯一一所減學費的幼稚園，比起去年減幅25.1%。而位於元朗區的新界神召會懷恩幼稚園全日制課程則由以往的免收學費改為收費，除此以外，荃灣區逾半幼稚園學費維持不變。

而在不參加幼稚園教育計畫的學校當中，學費加幅為1.1%至17.2%不等，最高加幅為位於元朗區的萊恩幼稚園(元朗)，半日制課程最高收費為$81600，其次為思博幼稚園，半日制課程收費由去年度的$48400升至本年度的$53200。

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