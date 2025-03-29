媽媽長髮還是短髮好看？這問題老公也答不好　兒子答案竟讓她暈浪

這世界上有人會無條件愛自己嗎？有的，除了父母，另一個就是孩子。



也許孩子並不是你生命中的唯一，但對孩子來說，你就是他的全部！

我喜歡的是妳

家有男孩縱然崩潰時刻多，但有男寶的媽媽才會懂，男孩子們的小嘴有多甜！尤其當他頂t着稚嫩臉直白向媽媽告白、又或是犯了錯撒嬌說愛妳的時刻，真是要你命三千！

影片中這兩個小男孩也是，不經意的霸總宣言，讓媽媽們感動不已。

其中媽媽A問兒子：「你覺得媽媽長髮好看還是短髮好看？」兒子好奇媽媽為何突然問這個。

媽媽回答，因為你爸爸說我長髮不好看，所以來問問你的意見。

「知道為甚麼嗎？」兒子接着說：「因為我喜歡的是妳，不是髮型！」

聽着媽媽的回答，這兒子受不了霸氣回應：「妳喜歡長髮，我就喜歡長髮；妳喜歡短髮，我就喜歡短髮。」

兒子一臉困惑問：「妳的意思是，如果我喜歡短髮妳就剪？」媽媽說對呀，要是你們倆都說我短髮好看，我明天就去剪。

聽着媽媽的回答，前世情人受不了霸氣回應：「妳喜歡長髮，我就喜歡長髮；妳喜歡短髮，我就喜歡短髮。」

「知道為甚麼嗎？」兒子接着說：「因為我喜歡的是妳，不是髮型！」

兒子一臉困惑問：「妳的意思是，如果我喜歡短髮妳就剪？」媽媽說對呀，要是你跟爸爸都說我短髮好看，我明天就去剪。

這要是小編兒子我馬上抱緊處理！但問題是我兒（幼兒園時）竟說想要我留長髮，因為：「別人的媽媽留長髮好漂亮！」我：「......」

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不是因為妳愛我，我才愛妳

另一位媽媽B對着年紀較小的兒子說：「媽～媽～愛～你！」

兒子聽後靦腆地也對媽媽說：「我愛妳！」

另一位媽媽B對着年紀較小的兒子說：「媽～媽～愛～你！」

媽媽覺得奇怪，兒子怎麼不是說「我也愛妳」？於是詢問。

沒想到兒子竟這樣說：「我愛妳是因為我本身就愛妳，而不是建立在妳愛我的基礎上，我才愛妳的。」

兒子聽後靦腆地也對媽媽說：「我愛妳！」媽媽覺得奇怪，兒子怎麼不是說「我也愛妳」？於是詢問。

沒想到兒子竟這樣說：「我愛妳是因為我本身就愛妳，而不是建立在妳愛我的基礎上，我才愛妳的。」這突如其來愛的告白，讓媽媽B瞬間紅了眼眶，緊緊抱住孩子。

這突如其來愛的告白，讓媽媽B瞬間紅了眼眶，緊緊抱住孩子。（編按：開始懷疑兒子不夠愛我......）

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小小暖男阿姨們狂讚

網友們表示：

．「終於有人解開百年送命題」

．「根本標準答案！」

．「兒子是把喜歡短髮的爸爸放鍋裏煮？」

．「看來爸爸可以丟了🤔」



．「我兒也是這種超級暖男」

．「哇塞，有劇本的吧，不然也太厲害～爸爸應該要鑽進地洞了～」

．「別人家的兒子，真貼心」

．「小孩子的愛是真誠善良的，就像照鏡子一樣！」



．「我的兒子只有氣死我細胞的功能」

．「哇塞！這個長大不得了啊 🤣」

．「生出了一個搭訕高手」



當然，倆孩子成熟的發言，也讓網友質疑是寫好的劇本，不過有媽媽這麼回覆：

．「雖然大家都說孩子是演的劇情是套的，但我也曾問過一樣的問題。前夫喜歡短髮，我的留到肩膀了，隨時會翹的難整理尷尬期；問了一模一樣的題目，孩子很認真地回我，那媽媽妳有甚麼理由，一定要留長頭髮或短頭髮。你高興就好！」



果然，別人家的鵝子不會讓人失望！妳家也有霸總型暖男兒嗎？歡迎分享兒子撩媽事跡！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「我喜歡的是妳，不是髮型！」前世情人霸氣撩媽，無條件就愛媽媽】