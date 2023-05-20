騰雞、耍廢人生已成歷史！女生當媽媽後 心態4大轉變連自己都驚
撰文：Goody25
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每個女生在當媽媽之前都是那個傻白甜的小女孩，步入紅毯結婚後凡事都以老公為主，而當了媽媽之後，母愛大發的生活重心就以孩子為主，甚至都沒了自己。
你以為有了娃就像電視劇裏的劇情那樣，從此一家三口過上幸福温馨的日子，可事實上有了娃後的日子確實是一地雞毛，生活都被一堆瑣碎的事情淹沒，甚至還會被誤以為你在家帶娃很悠閒。有了娃，會讓你從女神變成女漢子。來看看小紅書博主「紫藕紫藕」分享的【當媽前VS當媽後】故事插畫，當媽媽的你，看了絕對超有感！
母愛有多偉大？看媽媽們人生有甚麼變化就知！（按圖了解）
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當媽前，還是個自由自在的個體，想約就約，說走就走，想擺爛躺上一天也沒問題；當媽後，孩子的一切都要錢，奶粉、尿不濕、保姆費、寶寶用品等，有了孩子就像養了只個「吞金獸」啊！不立馬奮戰搞錢也不行，都不敢鬆懈下來了。
當媽前膽小如鼠，怕蟑螂、怕黑、社交恐懼等，甚至擰個可樂瓶蓋都費勁；當媽後，立馬變身成女超人，為了保護孩子而母性大發，變成了天不怕地不怕的女漢子。
當媽前總覺得媽媽很嘮叨，天天碎碎念煩死了，只想閉上耳朵不想聽；當媽後，才發現媽媽的嘮叨都是因為愛你，她每天都很辛苦，只盼望着你能好好的生活。
當媽前總是粗心大意，明明年紀輕輕的，出門卻時常忘東忘西的；當媽後，絕對不允許自己粗心和善忘，而會變得更細心，能夠扛起娃、扛起家務、做得了飯、願意學做寶寶的輔食。
當媽絕對不容易，當媽後的瑣碎日子，說出來被說矯情，嚥下去又心生委屈難過，等話到了嘴邊又覺得不值一提，當了媽，就是一邊崩潰一邊自愈，願天下的媽媽身邊都能有了懂你、在適時給予幫助的「神隊友」，讓媽媽們也能做回自己。
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