當媽媽不可穿比堅尼？網紅與兒子池邊嬉戲　竟惹「母親羞辱」風波

澳洲有名健身女網紅近日被網友公審，只因她在社交平台曬出自己在泳池邊育兒的影片中「穿比堅尼」，此舉意外引發「母親羞辱」（Mum-Shaming）的風波，不少網友認為這樣的穿着不妥當、曝光後引起討論。



難道當了媽媽後便不可穿比堅尼泳衣？（按圖了解）



現年30歲的史密斯（Steph Claire Smith）在Instagram上擁有近150萬名粉絲

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《紐約郵報》報道，這位現年30歲、名叫史密斯（Steph Claire Smith）的女網紅在Instagram上擁有近150萬名粉絲，經常曬出健身日常的她更是澳洲熱門健身應用程式Kic的聯合創始人，還有經營Podcast和擔任模特兒等事業，不過近日她在TikTok上傳的影片意外引發風波。

這段影片中，懷孕16周的史密斯在泳池邊與自己3歲的兒子互動，後者的泳鏡掉進泳池後，穿着比堅尼的史密斯直接跳進泳池幫兒子撿，上岸後更直接坐在地上幫兒子調整泳鏡，影片曝光後許多紛絲紛紛聚焦於史密斯的姣好身材，但也有不少人認為身為母親卻穿比堅尼似乎有點不妥。

據悉，不少網友對史密斯的穿着貼上「厚臉皮」、「不適當」的標籤，甚至批評影片有性暗示的意味，這讓史密斯出面滅火、稱「當我回頭看這支影片時，確實注意到我的屁股有點暴露」。

不過史密斯強調自己拍攝這支影片的動機為記錄親子互動，她表示：

我兒子能說的詞語每天都讓我驚嘆不已，我們的小小聊天是我1天中最喜歡的部分之一，我有種感覺，當他要我從泳池裡撿起他的泳鏡時，這可能會成為1場可愛的對話 史密斯

並強調「我知道我不是唯一會拍下這樣的時刻並一次又一次回顧的母親」。

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