小一面試｜面試必知看圖說故事3大常見問題　掌握簡單技巧講故事

升小面試｜看圖說故事為小一面試常見的題目，若然孩子說故事時內容零碎、順序混亂，或缺乏細節，那就令人聽不懂故事的發展。以下將分享看圖說故事的3大常見問題，以及講故事的小技巧。家長可作參考，並從中幫助孩子組織故事、提升表達能力。



看圖說故事的3大常見問題

1. 故事內容太簡略

有些小朋友說故事時，總是只講一兩句，沒頭沒尾的，聽的人都不知道發生了什麼事。

練習時可以試試問：「甚麼時候？在哪裡？是誰？發生了什麼事？」，讓小朋友用「時間、人物、地點、事情」的結構補充細節，例如：「有一天的下午，小狗在花園裡發現了一顆閃閃發亮的球。」這樣說出來的故事就更完整。

2. 故事太跳躍

有些小朋友講故事時，想到哪裡就說哪裡，結果故事變得斷斷續續，沒有明顯的前後順序，不夠連貫。

家長可以教小朋友用一些連接詞，讓他們練習按照時間順序來說故事，比如：「一開始……接下來……最後……」令故事更順暢。例如：「小貓一開始出門散步，接下來看到一隻蝴蝶，最後牠追着蝴蝶跑回家了。」這樣故事就比較連貫。

3. 故事人物不清楚

有些小朋友在講故事時，會一直用「佢」字作主語，結果聽的人根本不知道「佢」是誰。

家長可以鼓勵小朋友多說角色的名字，例如：「小熊」、「小兔子」等等，而不是一直說「佢」。例如：「小熊撿到一顆蘋果，他把蘋果送給兔子。」，這樣比單純說「他撿到蘋果，然後給了他」清楚得多，也更有畫面感。

看圖說故事是小一面試的熱門題目，家長可多與小朋友練習講故事技巧。（photoAC）

10隻手指講故事技巧

除了上文提到的方法，家長也可以試試用10隻手指講故事的技巧，教小朋友一步步組織完整的故事：

1. 時間：故事發生的時間點（如早上、晚上、冬天等）

2. 人物：故事中的角色（主角、配角等）

3. 地點：故事發生的地方（學校、公園、森林等）。

4. 發生甚麼事：故事的主要情節，發生了什麼事情？

5. 為甚麼會發生：事情的原因或背景。

6. 問題或衝突：故事中的困難、挑戰或衝突。

7&8. 解決方法：伸出兩根手指（V字手勢），代表想出兩個解決問題的方法。

9. 神奇的事情：故事中有趣、驚奇或特別的轉折。

10. 故事給我們的教訓：這個故事帶來的啟發或學到的道理。