賽馬會樂動人生計劃提供免費音樂體育課程 促進學童個人成長

當今社會，藝術和體育不僅是娛樂，更是培養孩子全面發展的重要工具。2023年曾有調查指出，香港近1成的家長每月會花費超過8,000元為子女報讀課外興趣班，可見香港的育兒開支高昂，並不是所有家庭有足夠的經濟條件負擔子女的興趣發展。「賽馬會樂動人生計劃」是一項音樂及體育校本項目，為低收入地區的小學提供音樂和體育活動，讓學童不論背景或身份，均享有平等的成長和學習的機會。



Chloe小提琴夢得以實現 母親：「她變得更樂於分享」

Chloe是來自中華傳道會許大同學校的三年級菲律賓裔學生，目前正透過「賽馬會樂動人生計劃」學習小提琴和滑板。能夠手握琴弓，拉奏琴弦，一直是Chloe的夢想，可惜因經濟狀況一直未能完夢。因此，得到學習機會非常珍惜，她更透露拉奏樂曲非常緊張，生怕出錯，初時對拉奏未有很大的信心。Chloe 母親坦言，唯有一直從中多關心她，並在她身邊一直給予精神上及行為上的支持和鼓勵，多說正面及鼓勵性說話，令她不要怕並勇敢去嘗試。她指，學習小提琴為Chloe帶來各種良好的影響：「只要她一直熱愛小提琴，她也會一直支持。」！

提及起Chloe在接觸小提琴後的轉變時，母親坦言她曾是一個較容易發怒、但對陌生人又非常害羞，性格非常矛盾。她指，Chloe 偶爾會對家人失去耐性、經常與親姐妹產生爭執等等，但學習音樂後性格轉化為溫文爾雅。論及Chloe 母親最安慰的是，女兒開始懂得關心家人、更會表達自我感受，親子溝通進一步緊密。

永謙：「希望成為一名籃球員」從內向文靜變得自信好動

永謙是來自聖公會基愛小學的小二學生，他自小弱聽，雙耳需要佩戴耳機助聽，目前正透過「賽馬會樂動人生計劃」學習單簧管和籃球訓練。當得知可以透過計劃學習樂器時，永謙的母親坦言，起初擔憂聽力困難會影響兒子的音感，但後來聽到永謙能夠以單簧管完整吹奏一首曲目時，她感到由衷的歡喜，尤其是得知兒子能夠突破弱聽的界限時，她更為感動。當永謙被要求進行即席演奏時，他更表現出了一份從容和自信，在場人士不禁為他送上掌聲。

向來內向文靜的永謙，接觸籃球後性格突破性的變化。永謙媽媽認為，籃球所需要的專注度和團隊合作成為改變永謙性格的契機，不論是自己的感受，或是在課堂上所學習到的知識，他較以往更樂於向他人分享。

假日時，永謙亦會與父親一同到籃球場重溫在課堂上的練習。提及起對籃球產生興趣的原因時，他表示籃球不但強身健體和認識朋友，更在拍球和射籃中尋找到成功的喜悅和刺激感。能夠透過計劃接觸到籃球，他說找到興趣很開心，同時向眾人透露未來夢想為籃球員，身旁的媽媽表示支持，更說為永謙找到自己熱愛的事情而感到欣慰，會努力陪伴他健康快樂地成長。

「賽馬會樂動人生計劃」 讓學童享有平等學習機會

香港賽馬會慈善事務部主管葉巧兒表示，「賽馬會樂動人生計劃」是一項音樂及體育校本項目，計劃參照著名的「El Sistema」音樂教育系統，在低收入地區的小學提供音樂和體育活動，旨在培養孩童從小對藝術和體育的興趣。她表示，計劃的初衷並不是祈求每位參與者都能夠有突圍以出的表現，而是希望每位學童都享有平等的成長和學習的機會，讓他們在發展興趣的同時，學習到與人相處和溝通技巧，促進孩童的個人成長。

葉巧兒同時表示，計劃在2024年以先導形式推行，目前已有5間小學參與，幸學校的反應十分踴躍和支持，目標將於2026/27學年擴展至15間小學，預計可惠及超過十萬名學童。