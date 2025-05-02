母親節好去處2025｜全港60+親子活動推介 打卡/工作坊/藝術展覽

母親節好去處2025｜各位父母計劃好如何與孩子們一起慶祝這個充滿活力的母親節了嗎？香港各區籌辦了豐富多元化的親子活動，包括親子工作坊、藝術展覽等等，家長與孩子們可以從中享受創意與玩樂樂趣。



母親節好去處【1】藝術篇

母親節好去處【1.1】西九文化區香港M+博物館｜特別展覽門票：「香港賽馬會呈獻系列: 畢加索-與亞洲對話」｜獨家半價換購

「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，這些M+藏品出自二十多位亞洲及海外亞洲藝術家之手，創作時間由二十世紀初橫跨至今天。👉🏻 低至半價換購

1. M+標準門票（不含特別展覽）

成人票 $120/位、優惠票* $60/位

2. 特別展覽（含標準門票）- 香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話 (2025年3月15日 - 7月13日)

正價門票：港幣240元、特惠門票*：港幣120元

*優惠票適用於7-11歲小童（需由成人陪同）、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士以及其陪同人士、綜援受助人

母親節好去處【1.2】香港光影展館｜沙田龍華酒店 重現70年代舊香港6大特色場景 ｜獨家買二送一 人均$33入場

民間組織「民間博物館」保存具文化價值嘅70至90年代舊物，並於沙田龍華酒店舉辦香港光影展館，呈現出重建舊屋邨單位、醫館、士多以及涼茶舖等場景！👉🏻 買2送1

1小時 $100/3位：2位成人送1位長者或小童

1小時 $45｜成人單人票 1小時 $27：60歲以上長者/11歲以下入場小童 | 單人票

母親節好去處【2】商場篇

母親節好去處【2.1】黃金海岸繡球花節

黃金海岸商場亦將化身為「繡球花小鎮」，兩大主題場景「繡球海濱長廊」及「繡球水韻花園」由逾萬朵繡球花打造，交織出120米浪漫長廊及鏡池花園，成為今個假期打卡熱點。活動期間，黃金海岸大草坪將舉行「繡球花節市集」，設有超過50個特色攤位，涵蓋花藝精品、手作產品及特色美食，更有慈善義賣支持社區。

活動詳情：

日期：2025年5月1日至5日

地點：黃金海岸商場中庭、海濱長廊及大草地

亮點活動：

•「Love in the Sky 無人機匯演」：5月1日 晚上7:30

•「繡球花節市集」：每日中午12時至晚上8時



母親節好去處【2.2】 啟德零售館《蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展》

佔地超過 1 萬呎、全港首個《蠟筆小新》大型互動展覽 —【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展】正式以玩味十足的沉浸式創新設計強勢登場！粉絲將能瞬間穿越時空，與「春日部防衛隊」並肩展開精彩刺激的跨時空救援任務。

【展期門票 用01積分低至92折換購*】 *購買雙人票的2人必須一同進入展覽場地

展期單人票｜平日 – HK$108

展期單人票｜周末及假期 – HK$138

展期雙人票｜平日 – HK$ 185

展期雙人票｜周末及假期 – HK$ 235

【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展】香港站

日期： 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 8 月 31 日

地點： 香港啟德體育園 啟德零售館 2，4 樓

時間： 星期一至日及公眾假期：11:00 am 至 10:00 pm



母親節好去處【2.3】香港樂高®探索中心

默林娛樂集團旗下 — 樂高®探索中心誠邀各位前往香港樂高®探索中心，體驗由樂高®F1®帶來緊張刺激的飆速「拼」戰活動。啟動引擎，投入由樂高®F1®帶來的樂趣。

香港樂高®探索中心 — 飆速「拼」戰

日期：2025 年 3 月 6 日至 7 月 2 日止

時間：11:00 – 19:00(星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00)

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫 1 樓



母親節好去處【2.4】「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」

Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型於派對中登場，與好友Milk、Mocha邀請大家進入這場夢幻派對。現場設有三大打卡位供大家拍照留念，包括高達五米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置 及波波池、夢幻田徑場上 Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景，以及Cinnamoroll化身成Café 餐車，發售獨家限量商品的期間限定店。

AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期：2025年4月11日至6月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE 2樓中庭



母親節好去處【2.5】人氣日本動畫《迷宮飯》「迷宮探索展」

今次INCUBASE Studio 帶來《迷宮飯》「迷宮探索展」，該展覽首次衝出日本，強勢登陸香港，成為海外首展！展覽由即日起至6月15日在旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，讓香港動漫迷先睹為快！展覽不僅完美還原動畫中經典的場景，更特別設置在日本展覽中沒有的打卡點！ 01空間低至半價購票

「九井諒子展」及「《迷宮飯》迷宮探索巡迴展」

開放日期：2025年4月4日至2025年6月15日

開放時間：11am - 10pm

活動地點：香港旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena



母親節好去處【2.6】PopWalk 天晉滙「Happy Kids Moment」

新地旗下將軍澳 PopWalk 天晉滙，特別為小朋友打造寓教育於娛樂的「Happy Kids Moment」主題活動，當中包括有超受小朋友歡迎的「Pinkfong & BabyShark 將軍澳南海濱遊」見面會及主題裝置。

「Pinkfong & Baby Shark 將軍澳南海濱遊」主題裝置

日期： 4 月 18 日至 5 月 31 日

時間： 10am – 10pm

地點： Ocean PopWalk 地下中庭



母親節好去處【2.7】朗豪坊 Hot Toys 「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

「願原力與你同在！」一句經典對白，《星球大戰》系列早已超越科幻電影框架，成為全球流行文化信仰。今個五月，這股原力將在朗豪坊集結！以Grogu及Wicket巨型COSBI為主題，配合「Cutest in the Galaxy」設計概念，重新演繹星球大戰世界，打造一個超萌力的主題展覽及期間限定店。

「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

日期：4月30日至5月25日

地點：朗豪坊



母親節好去處【2.8】中港城「Beautiful Hong Kong， Beautiful Us」

值此春日之際，為了讓大家近距離感受香港的「美」，中港城聯同本地藝術家打造「Beautiful Hong Kong， Beautiful Us」主題活動，於海豚池平台花園呈現8個洋溢春日氣息的藝術打卡位，讓到訪者於臨海藝術長廊寫意漫步，細味屬於香港的獨特城市線條美，品味一場視覺與創意交織的春日藝術盛宴。

中港城「Beautiful Hong Kong， Beautiful Us」主題裝置

日期：即日起至5月31日

地點：中港城海豚池平台花園



母親節好去處【2.9】life@KCC 及 joy@KCC 復活節「搗蛋大冒險」

春日活力滿滿，是時候相約好友們出外相聚玩樂一番！life@KCC 及joy@KCC 復活節呈獻「搗蛋大冒險」，一身佻皮可愛打扮的搗蛋柴犬與活潑小兔帶同呆萌小雞闖入 life@KCC 及 joy@KCC ，打造 7 大搗蛋柴犬打卡趣拍區！

life@KCC 復活節「搗蛋大冒險」

日期： 即日起至 6 月 30 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點： life@KCC – 3樓及 9樓空中花園 Green@KCC／joy@KCC – 2樓中庭

地址： life@KCC - 葵涌葵昌路 72 至 76 號／joy@KCC - 葵涌葵昌路 51 號



母親節好去處【2.10】置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

Esther Bunny這股粉紅魅力於今個春天直捲置富Malls旗下2大商場的春日郊遊場景，包括：馬鞍山廣場粉紅繁花夢幻花園，以櫻花林及紫色的薰衣草圍着時尚有型的粉紅露營車花園場景，和紅磡置富都會以果醬瓶子作草莓果醬小店，滿是粉紅色草莓的甜美草莓園。

粉紅繁花夢幻花園

日期：2025年3月29日起至6月15日

地址：馬鞍山廣場L2天幕廣場



甜美草莓園

日期：2025年3月29日起至6月15日

地址：置富都會L7大堂



母親節好去處【2.11】MOSTown 新港城中心「MOST-Venturous 熊貓遊.蓄勢待發！」

今個初春，被譽為「熊貓人」的當代著名跨媒體藝術家趙半狄夥拍著名藝術評論家及策展人杜曦雲，攜 10 米長、7 米高超巨型充氣熊貓裝置《蓄勢待發》首度亮相香港！

MOSTown 新港城中心「MOST-Venturous 熊貓遊.蓄勢待發！」

日期：5 月 1 日(星期四) 至 5 月 31 日(星期六)

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場(港鐵馬鞍山站 B 出口)



「同舟紙藝・社區共創」摺紙藝術活動*:

5 月 1 日至 5 月 11 日

- 星期一至五 (公眾假期除外)：下午 2 時至晚上 7 時

- 星期六、日及公眾假期：中午 12 時至晚上 9 時



母親節好去處【2.12】太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》

太古城中心與Kodak 首度攜手合作舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》，潮玩 Kodak經典黃紅配色及辨識度極高的菲林及攝影組件，並將首爾聖水洞的Kodak官方授權服飾店鋪的設計概念帶到是次場景，打造極度亮眼的10大Y2K韓流打卡點，無論你用廣角鏡頭或是高炒Selfie都能拍出海量美照。

太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》活動詳情

活動日期：2025年4月17日至5月18日

活動地點：太古城中心二樓中庭及中橋

活動時間：星期一至五 12nn - 9pm， 星期六、日及公眾假期11am - 9pm



母親節好去處【2.13】荃灣廣場「迪士尼限定店‧ 夾公仔嘉年華」

首站來到山系感滿滿的LifeLike「Outdoor Fest迪士尼限定店」，由4月4日至5月11日荃灣廣場將於中庭設置大型山系主題的迪士尼限定店，一眾迪士尼角色包括「唐老鴨」、「米奇」及「鋼牙與大鼻」等等將會為大家帶來多個Chill爆打卡位！

大型LifeLike「OUTDOOR FEST迪士尼限定店」

開放日期：2025年4月4日至5月11日

活動地點：荃灣廣場L1中庭

開放時間：上午11時至晚上9時



母親節好去處【2.14】MCP 新都城中心 x Jumptopia 復活節呈獻「Jungle Adventure 漂流尋寶樂園」

3,000 呎「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」特設全港首個室內水陸雙重遊玩體驗及 5 大遊玩關卡，勢必讓大人小朋友在這個水陸樂園盡情釋放彈跳細胞！

「Jungle Adventure 漂流尋寶樂園」

日期： 3 月 28 日至 5 月 11 日

時間： 星期一至五:中午 12 時至晚上 8 時

星期六、日及公眾假期:上午 10 時至晚上 8 時

地點： MCP CENTRAL(新都城中心 2 期)L1 天幕廣場



母親節好去處【2.15】西沙GO PARK 春季重磅活動【異寵GO遊學園】

近年，異寵成為不少香港人的愛寵，守宮、水龜、變色龍等等兩棲及爬蟲動物外表奇特但背後藏著鮮為人知的魅力。西沙GO PARK呈獻場內首個以異寵為主題的【異寵GO遊學園】，展示多款超罕見兩棲及爬蟲動物的「異寵GO生態館」，讓大家零距離探索奇特異寵，打破廣泛對異寵的刻板印象，為大小朋友帶來寓教於樂的春日體驗！

「異寵GO生態館」

日期：4月17日至5月11日

時間：上午11時至晚上7時

地點：西沙GO PARK中央廣場

參加方法：免費開放



母親節好去處【2.16】東港城x伊恩兔復活節尋蛋市集

新鴻基旗下將軍澳坑口旗艦商場東港城特別策劃「東港城 x 伊恩兔復活節尋蛋市集」，間為市民帶來一場集打卡、購物與玩樂於一身的萌兔慶典。東港城首度與本地人氣插畫角色伊恩兔聯乘，打造超過3米高巨型復活節造型裝置。

東港城x伊恩兔復活節尋蛋市集

日期：2025年4月17日至5月６日

時間：中午12時至晚上9時

地點：東港城１樓中庭



母親節好去處【2.17】新都會廣場「Mega Kawaii Figure Festival」

葵芳新都會廣場聯同日本知名模型品牌 MegaHouse打造破天荒動漫盛典，集結三大日本動漫神作打卡熱點，動漫迷必朝聖打卡！ 包括重現《排球少年！！》賽前緊張對峙、2.5米高《ONE PIECE》限定紀念盒、「喬巴」萌爆身影現身「海賊船」，以及《火影忍者》經典一樂拉麵！

新都會廣場 × 日本知名模型品牌MegaHouse 「Mega Kawaii Figure Festival」

日期：即日起至2025年5月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場 L4露天廣場



母親節好去處【2.18】昂坪360纜車Ｘ經典港漫《我的牛仔時代》展覽市集｜車票獨家78折 $30起

經典本港漫畫角色「牛仔與契爺」來到昂坪360，把昂坪市集變成漫畫世界，充滿藝術色彩和溫馨氣氛！期間亦會推出「牛仔」聯乘紀念品以及舉行尋蛋之旅和手繪彩蛋工作坊等活動。齊來走進牛仔時代、重拾經典牛仔四格漫畫的回憶吧！

【昂坪360獨家優惠】

標準車廂門票（單程／來回）獨家78折起 限時22折優惠｜標準車廂來回纜車門票 標準車廂（單程）＋全景車廂（單程）門票 獨家8折起 親子票（1位成人＋1位小童）| 標準車廂（單程）＋全景車廂（單程）門票 獨家8折 家庭票（2位成人＋1位小童）| 標準車廂（單程）＋全景車廂（單程）門票 獨家8折

我的牛仔時代

活動日期: 2025年3月28日至5月25日

活動地點: 昂坪市集圓形廣場



母親節好去處【2.19】沙田新城市廣場「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」

今個初夏，萬人迷DIMOO以Disney人物造型登陸沙田新城市廣場與大家見面，7大打卡位讓大家與偶像零距離接觸打卡，除了可於極矚目的4米高Mickey TV Show 特大鐘樓逛逛走走外，也可以於化身成歌手獻唱的Donald Duck歌唱留聲舞台欣賞美妙歌聲。

「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」

日期：2025年5月1日至6月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭、新城市廣場1期UB Play Park及新城市廣場3期2樓



母親節好去處【2.20】Mikiki「復活節扭蛋氣球樂園」

Mikiki誠邀您走進一個玫瑰盛放的奇幻莊園，墜入一場如夢似幻的「復活節扭蛋氣球樂園」！商場與世界冠軍級氣球藝術師彭思泰，以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，揮動氣球魔法棒，運用超過20，000個天然環保可分解橡膠氣球，精心打造4大夢幻打卡場景。

Mikiki呈獻「復活節扭蛋氣球樂園」

「復活節扭蛋氣球樂園」

日期：即日起至5月5日

時間：10am 至10pm

地點：Mikiki地下中庭A區



母親節好去處【2.21】MegaBox 復活節玩具樂園

復活節假期將至，是大人小朋友尋找樂子的好時機！MegaBox今年於5樓中庭設置「復活節玩具樂園」，17款人氣卡通及動漫角色進駐樂園，為大家帶來過千款玩具精品，當中指定產品低至6折，更一連20天無間斷舉辦多項適合大人小朋友的精彩活動！

Keepplay Tryplay 積木試玩體驗

日期︰4月16日至5月5日

時間︰1:00pm – 9:00pm

地點︰5樓中庭



瑪利歐賽車遙控系列試玩體驗

MARIO KART 遙控系列現場試玩及體驗

日期︰4月16日至5月5日

時間︰11:00am – 9:00pm

地點︰5樓中庭



母親節好去處【2.22】華懋集團8大商場 x 新紀元卵【玩轉復活「卵」】

今個復活節，風靡一眾蛋控的日本雞蛋品牌「新紀元卵」化身彩蛋藏身於華懋集團旗下8大商場—如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心首度攜手呈獻【玩轉復活「卵」】—如心廣場玩味打造巨大化新紀元卵．曉雞蛋，4 大巨卵互動打卡位令人瞬間戀上！

8 大商場推出獎品「卵」住賞，憑商場消費收據即可換領全港獨家恆香聯乘新紀元卵．曉首創「曉の雞蛋卷」，於指定日子更免費送贈新紀元卵獨家設計 Kawaii 蛋形禮品，誓要令一眾卵控戀上復活節！

如心廣場x 新紀元卵【玩轉復活「卵」】打卡裝置

日期：2025年4月9日至5月5日

時間：10:00 – 21:00

地點：如心廣場一期1/F中庭



母親節好去處【2.23】iSQUARE國際廣場 x Striking呈獻：「爆」趣童玩之旅

「玩得又睇得」的3大打卡玩樂設施：包括首個10米闊的Strikids（爆炸仔）「懷」童遊樂園，帶你爆玩彈床、波波池及滑梯等歡樂天地；讓孩子們一圓機師夢的「飛」一般飛行棋，駕駛色彩繽紛電動飛行車；和令小朋友和大人同樣開心的爆趣氣球樂園+爆趣夾夾賞︳人見人愛夾公仔機。

「爆」趣童玩之旅開放詳情

開放及換領日期：2025年4月4日至6日、4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

換領方法：成為iCLUB 會員，於活動日期內蒞臨iSQUARE國際廣場以電子貨幣單一消費達指定金額

遊戲時段：下午1時至7時

換領時間：下午1時至下午6時30分

地點：iSQUARE國際廣場



母親節好去處【2.24】荷里活廣場 x Kiztopia 呈獻「Fantasy Castle Journey 童趣城堡大冒險」

今年荷里活廣場與新加坡屢獲殊榮的著名親子遊樂品牌 Kiztopia 再度攜手合作，打造佔地超過 5,000 呎的「Fantasy Castle Journey 童趣城堡大冒險」主題活動！

荷里活廣場 x Kiztopia「Fantasy Castle Journey 童趣城堡大冒險」

活動日期： 2025 年 4 月 4 日至 5 月 5 日 (共 32 日)

活動地點： 鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



母親節好去處【3】玩樂篇

母親節好去處【3.1】親子好去處2025｜香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

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母親節好去處【3.2】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

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