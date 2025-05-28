不赦之罪｜蘇玉華陳書昕談家庭關係 呼籲宜多暸解多尊重子女

不赦之罪｜蘇玉華｜陳書昕｜由高先電影有限公司榮譽發行，廖婉虹監製，新銳導演林善及譚善揚聯合執導新作《不赦之罪》將於6月5日正式上映。《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華與歐鎮灝領銜主演，透過鏡頭凝視信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。蘇玉華和陳書昕二人在戲中飾演母女關係，身為母女的二人在拍攝電影後對親子關係又有甚麼看法？



由黃秋生、蘇玉華與歐鎮灝領銜主演《不赦之罪》即於6月5日正式上映，故事講述梁牧師（黃秋生 飾）的女兒梁思晴（陳書昕 飾）因被強姦後而自殺。強暴女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝 飾）在幾年後刑滿出獄，祈求梁牧師贖罪的方法，惟梁牧師的循循善誘卻讓太太（蘇玉華 飾）難以接受。

陳書昕：曾質疑自己 將壓力化為動力

入行四年的陳書昕（Sheena）與劇后蘇玉華及影帝黃秋生首度合作，飾演兩人的女兒梁思晴，心情難免出現緊張和倍感壓力。Sheena坦言曾經不時都質疑自己，甚至很多時候都覺得自己「未夠班」飾演兩位前輩的女兒。幸兩位前輩都運用不同的方法幫助自己，在戲外不時與Sheena閒聊日常，在戲內更會和Sheena一同嘗試各種的演繹方法，使Sheena能夠逐漸進入佳境。在面對如此厲害的前輩時，深感壓力的Sheena卻指沒有刻意為自己進行解壓，她認為：「人有壓力是必然的，有壓力才會有動力將事情做得好一點。」

蘇玉華：與子女多溝通多聆聽 阻止悲劇發生

今年被獲封劇后的蘇玉華（阿蘇）再次與黃秋生合作飾演夫妻，她透露是次飾演的角色原是一名虔誠的教徒，但因女兒發生不幸的事件，導致自己對信仰產生懷疑。因此，對於是次所飾演的角色，阿蘇感悟道現今世代的父母是很難去掌握和控制子女的所有事情，因此唯一可以做的是盡力給予子女更多的愛、與他們溝通、去瞭解他們的世界。若每一個家庭都能夠對子女做到關顧、愛護、聆聽，她相信是可以阻止某些悲劇的發生。

阿蘇同時提及，是次角色最重要的是她需要找一個出路讓自己釋懷，她建議每個人在面對不同的難題時，都可以選擇詢問自己：「究竟發生了這些事之後，我應該如何繼續走下去？」，然後當自己走出困局後，應該另尋一條路重新出發。

尊重是處理人際關係的「殺手鐧」

當二人提及起如何面對家庭爭執時，阿蘇和Sheena都同樣認為應該先將事情慢慢淡化，待大家都冷靜後再進行商討。Sheena坦言，自己並非一個擅長處理衝突的人，不過同樣認為若在事情發酵得白熱化時與對方討論只會火上加油，她提及道：「說話的力量很大，有時候因衝動而說錯的一句話，對對方所造成的傷害可能是沒辦法彌補的。」

面對家庭矛盾時，阿蘇則認為唯一的處理方法就是尊重，她坦言每一個人都有權利去選擇過一個怎樣的生活，而他人是沒有資格去干涉的。阿蘇更分享道自己處理人際關係的「殺手鐧」，就是當自己發生爭執時會嘗試站在對方的立場去理解事情，「我們應該尊重每個人的選擇，哪怕我跟你不一樣也好，其實都是可以並存和共處的」。

《不赦之罪》 6月5日正式上映

《不赦之罪》將於6月5日正式上映，透過鏡頭凝視信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。阿蘇和Sheena提醒，《不赦之罪》所帶出的訊息和值得關注的事情有很多，希望觀眾可以完全投入在電影世界當中，透過代入不同的角色，去尋找一個屬於自己的感受和答案。