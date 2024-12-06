爸爸｜谷祖琳蘇文濤談家庭關係的感悟 家人能助改善情緒煩惱

爸爸｜由劉青雲和谷祖琳領銜主演的《爸爸》於12月5日正式上映，電影故事改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」。故事講述經營茶餐廳的阮永年（劉青雲 飾），在面對自己兒子厚明（蘇文濤 飾）殺害妻子和女兒的悲劇後，透過對亡者的思念來尋找生活的依靠，但在兒子面前仍然努力保持作為父親的身份。谷祖琳與蘇文濤二人在完成電影拍攝後均對親子關係有新的感悟，大談對維繫家庭關係的重要性。



今年18歲的新晉演員蘇文濤（Dylan），在戲中飾演阮永年（劉青雲 飾）的兒子厚明一角。厚明患有思覺失調症，然而Dylan形容故事中的厚明其實就如一般反叛期的青少年，性格內向腼腆，不願向父親坦訴心事。因此，當被提問到如何令自己更投入於飾演厚明此角色，他坦言自己與角色之間有一些相似之處，因此在拍攝過程中，他更專注於表現作為一名兒子，而不僅是飾演一名思覺失調患者。

戲中女主角金蓮由谷祖琳（小谷）飾演。作為被親生兒子殺害的母親，金蓮的出現主要以回憶的形式展現，並成為阮永年的救贖。因此，小谷提到是次演出大部份都是與劉青雲一同參演，她形容劉青雲是次演出「有讓人喜出望外的感覺」，亦因自己能夠與他合作而感到榮幸。現時育有兩名女兒的小谷同時憶述起當自己飾演金蓮時，看著子女的眼神不時產生共鳴感，讓自己能在最放鬆自如的狀態下飾演出母親和妻子的角色。

「陪伴」與「信任」 適當讓孩子經歷錯誤

提及起拍攝電影後所得到的感悟，Dylan表示除了拉近了與父親的相處以外，更學習到如何在犯事後向家人坦白，最重要的是「學會了如何在做錯事情時與自己和解，原諒自己。」而小谷則表示，「陪伴」與「信任」是親子關係中最重要的元素，坦言要學會與孩子成為朋友，建立平等關係，從小開始與孩子建立信任。小谷更大談育兒心得，強調父母應該在適當的時候放手，讓子女自主選擇，因為經歷錯誤是成長的重要一部分。

家人成低谷時的心靈支柱

作為一名演員同時亦要兼顧學業的Dylan，生活中難免會面對情緒低落的時刻。他認為，人在逆境中往往只是想尋找宣洩的方法，在這些時刻，他深感與自己關係最親密的哥哥成為了他在低谷中的談心對象。而小谷在處理負面情緒方面也有相同的體會，她認同與家人傾訴能有效幫助釋放壓力。她提到，每晚都會花長時間與大女兒進行深入的交流，務求努力幫助她解決煩惱，避免將情緒累積。

《爸爸》12月5日香港正式上映

《爸爸》12月5日於香港正式上映，電影故事改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」。然而，Dylan提及《爸爸》的目的並非想再次勾起大家的傷痛，反而是想透過描寫父子關係讓大家學習如何面對自己的矛盾。小谷則表示電影中的父親在面對如此艱難的時刻仍然選擇相信及面對自己的兒子，指出無論悲劇發生得如此極端，親人給予的愛與支持仍然可以感化一切。