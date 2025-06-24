不一樣的家人｜領養家庭跨越血緣 視養女為己出 父母以愛戰勝病魔

由甄子康（少爺占）、李芯駖（sumling）、練美娟（娟姐）主持的《不一樣的家人》於昨日（23日）在ViuTV首播。三位主持將拜訪10個不同背景的家庭，讓觀眾了解到人與人之間其實可以透過濃厚的感情跨越血緣、甚至跨越種族，成為一家人，改變觀眾對「家」的看法。



領養，是一份無條件的愛與承擔。昨晚ViuTV播出的《不一樣的家人》第一集，正是透過鏡頭向觀眾展現一個關於領養家庭的故事。Charis在出生不久後便被Frankie和Rebecca領養，從此開展了屬於一家三口的生活旅程。

《不一樣的家人》每逢星期一至五22:30-23:00於ViuTV 99台播出。（資料圖片）

育兒概念為零的家庭 初衷只想愛一個小朋友

Charis的爸爸Frankie自信奉耶穌後，便投身於教會工作成為牧師。不久後，他立志幫助更多人以回饋教會，並在朋友的建議下決定領養孩子。機緣巧合之下，領養機構聯絡到了Frankie，讓他認識了當時只有一個月大的Charis。回想起對女兒的第一印象，Frankie笑稱：「好核突，塊面又皺皮。」

得知可以領養Charis時，沒有任何育兒概念的Frankie則指：「當時沒想太多，只是一心想去愛一個小朋友。」他更憶述起當時三個月大的Charis又屙又嘔，需要測量體溫。他浪漫地形容，Charis送給他的第一份禮物，便是在測量體溫時噴到他一身的排泄物，至今那個畫面仍然歷歷在目。

Charis曾一度停止呼吸 兒時多次進出急症室

好景不常，一歲的Charis在一次發燒中一度停止呼吸，經醫生診斷後得知她的腦神經尚未成熟，未來半年將會不時病發，醫生亦建議最好在病發後的一分鐘內就能到達醫院。出於對女兒的深切關愛，Frankie和Rebecca特意選擇住在鄰近醫院的地區，以便能在第一時間帶女兒就醫。至今，二人仍然記得當時Rebecca因過於擔憂而暈倒，而Frankie只能默默流淚，感受到無法控制的焦慮與恐懼。

Frankie多次抱住女兒進出急症室，恐懼和心痛一次又一次衝擊這家庭。不過，愛的力量讓全家人安然渡過這艱難時光。隨住Charis慢慢長大，Frankie終向Charis坦白她的身世。談及起身世時，Charis亦坦言自己的家庭和其他人別無二致：「我們只是一個好普通的家庭。」Rebecca更以「上帝的禮物」形容Charis，她同時指出：「無論Charis是否由我們所生，總之她來到我們身邊，我們便會盡力給予她最好的生活。」