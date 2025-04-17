麻甩媽咪｜余香凝訂立時間表訓練孩子自理 四招教子自律守家規

麻甩媽咪｜由黃德斌、余香凝、MIRROR的邱傲然（Tiger）和陳瑞輝（Frankie）、COLLAR的沈貞巧（Gao）主演的MakerVille劇集《麻甩媽咪》正在熱播。余香凝飾演愛家、關顧愛兒的媽媽，影集細節看到她訓練孩子自理、自律，到底家長們可以如何偷師訓練孩子守家規？



《麻甩媽咪》第一集當中，可以看到林昇（王瑋程飾）身後有圖文並茂的作息時間表，不難看到有「準時小學」、「放學小休」、「執拾書包」等字眼。如果已完成該項的任務，就將旁邊的「交叉」調轉為「剔號」圖卡。

影集當中亦看到林昇執拾書包的過程，不過周暐程（余香凝飾）被丈夫發現幫孩子再度檢查，這正正反映出父母擔心子女的一幕，到底家長何時應放手讓孩子自理？甚麼時候才應該伸出援手？

作息時間表好處多 建立健康生活同時培養子多種能力

別看小作息時間表，只要作息項目清晰、時間合理，再按子女活動重要和緊急性排列序，有助孩子建立健康而均衡的生活作息。作為父母，如只單靠嘮叨或催促孩子，不單令孩子失去機會練習執行能力或獨立處事能力，更會令孩子反感，甚至破壞親子關係。

1. 清晰時間表配備必帶清單 提升自我檢查能力

定制清晰時間表配合提示清單，再加以適當的管教方式，或者孩子自理、自律能力會漸漸提升，再不用家長多費心。孩子成長初期，家長可訂立簡單時間表訓練子女對生活有簡單概念，時間表可配置上學、休息、吃飯及睡眠等項目。另外，檢查書包如加入必帶清單，例如水壺、功課袋、筆袋等，順帶訓練子女自我檢查能力。

2. 與子女共同編訂時間表 培養執行及計劃能力

隨著孩子漸漸長大，對生活作息有一定理解，家長可邀請小朋友共同編訂時間表，尊重個人性格和喜好同時，慢慢培養孩子的各種能力，包括執行能力（自律、專注力、時間管理、計劃優先排序、靈活變通）及理解能力等等。

作息時間表需多元化 同時教導孩子時間概念

時間表兼具體能活動、遊戲、睡眠、家庭時間，細節如早午晚餐、課外活動、運動時間、檢查功課時間等等，要清晰地標示任務名稱。如小朋友已對時間有基本概念，可以試行標示上午、中午、下午或晚上時間，進一步加強時間觀念。

1. 借用時間表讓子女感受時間概念

家長可借時間表讓子女感受時間概念，例如計時。就像遊戲時間設定為5分鐘後結束、30分鐘繪畫時間結束，當計時器響起後就結束活動並進行收拾，讓孩子初步建立和習慣不同分鐘時間的定義。

2. 讓孩子熟悉時鐘的運作

如有時鐘配合，就可讓孩子熟悉時鐘的運作。如你只是告訴孩子早上7點起床、中午12點吃午餐，其實他們並未理解何謂上下午即是怎麼樣。如能提供時鐘，讓他們撥弄指針、調較到適當的位置，原來這樣就是早上7點，自然理解時間單位及生活細節，對時間概念有進一步發展。

綜合以上小貼士，訂立時間表好處多，培養孩子各方面能力同時培養自理、自律等行為，自自然然懂得守家規、照顧自己。