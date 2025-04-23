麻甩媽咪｜細數控制狂奶奶招數 最恐怖竟然是耍手段追孫？

MakerVille熱播劇集《麻甩媽咪》，劇情圍繞由余香凝飾演的賢妻良母程程、與黃德斌飾演的的士司機口水發，因一場意外交換了靈魂，二人自此命運交纏。劇集深入探討了家庭、婆媳關係的主題，相信引起了不少家庭的共鳴。而劇中由陳秀珠飾演的奶奶，更是為了控制新抱不擇手段令人咋舌，以下細數劇中奶奶4大瘋狂行徑！



控制狂奶奶4大瘋狂行徑

1.有家中鑰匙自出自入

第二集，口水發得知程程的奶奶就住在樓上，有家中鑰匙可以自出自入時，感到十分無奈。程程似乎已習以為常：「我哋係一家人，唔通佢落嚟要申請呀？」。不過口水發卻認為奶奶應該要有界線，尊重兒子和兒媳的個人生活：「你知唔知而家咩年代呀？有私隱㗎嘛你知唔知呀？」

2.不准鎖門、裝密碼鎖禁止外出

第三集，口水發與程程在房內研究如何互換靈魂，其間奶奶敲門並問為甚麼要鎖門。外表是程程的口水發開門回應：「避免啲閒雜人等入嚟呀，咪鎖門囉，唔係要門鎖做咩啫」，婆婆也不服輸地回擊：「咁我聽日就搵人拆咗佢！」。

口水發以為奶奶只是說說而已，怎料幾日後，房門的鎖真的被拆掉了。口水發也無奈搖頭批評奶奶，並用櫈和雜物頂著門把。程程見狀卻怪責是口水發搞事令奶奶拆鎖，被口水發痛批她有「斯德哥爾摩症候群」，竟然還維護奶奶。後來奶奶更在他們家門安裝了密碼鎖，而外表是程程的口水發，因為不知道密碼無法外出，只好用計令由陳瑞輝飾演的安仔外出，趁機偷看密碼。

3.裝定位APPS跟蹤兒子新抱

第四集，奶奶因找不到程程焦急不已，更跑到兒子上班的餐廳找人。兒子說程程去了找朋友，因太夜就在對方家中留宿。奶奶卻不放心也不信任程程，不斷催促兒子叫程程回家，後來無計可施，奶奶便偷偷拿出手機開定位APPS查看新抱的行蹤並找上門，結果鬧出一場大龍鳳。

4.為追孫拮穿避孕套

第五集，安仔向妻子程程坦白，原來她之所以懷孕，是因為奶奶拮穿了他們的避孕套。安仔表示自己也不知情，他知道之後就丟棄了所有避孕套，再購買新的並放在母親找不到的地方。

他本想向程程坦白，但一直都找不到適當的時機。程程得知後大受打擊，雖然她明白奶奶的用意，但他們夫婦兩人一早達成了共識不會生二胎，結果事到如今安仔才說出實情。

口水發聽到這件事後也非常無奈，但也不理解為何程程沒有生奶奶的氣：「你係咪生多件有得分㗎啫？你哋兩公婆生唔生要你奶奶去決定？鬧爆佢、反佢枱啦！」，他更表示程程整個人都被扭曲了。