「小島學園」3日2夜體驗營 借助大自然培養孩子自理獨立能力

「小島學園」早前進行了「2026家長對子女成長擔憂指數」調查，逾7成的家長表示對子女的成長感到憂慮。為提升小朋友自理能力，「小島學園」邀請了11位小朋友參加三日兩夜體驗營，讓小朋友不再倚靠家長，也可以快樂地生存及生活。



逾7成家長對子女成長感到憂慮

資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀（Elaine）日前（20日）在「小島學園重啟計劃」記者會上發佈早前針對「2026家長對子女成長擔憂指數」的調查結果。結果顯示，逾7成的家長表示對子女的成長感到憂慮或非常憂慮並焦慮，當中包括情緒健康（66%）、沉迷電子產品（52%）、自信心不足（44%），學業成績（38%）、自理能力（31%）等等。

為提升孩子的學習⽣活能⼒、合作精神、責任感及⾃我管理，「小島學園」決定重啟計劃，並承傳「小島學園」4A 教育理念（自主、關聯、實境、成就）及五行技能（金木水火土），讓孩子在計劃中可以體驗在「小島」（大嶼山大浪村）上生活，徹底放下電子屏幕，重新連結人與自然，重拾對生活的好奇心與學習動機。

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小島學園3日2夜體驗營 提升自理能力

為慶祝小島學園重啟，團隊早前邀請了11位8至10歲的小朋友參與3日2夜體驗營，在4月8至10日體驗在「小島」上生活，期間小朋友將學習種菜，紮營、紥木筏、紥染、鋸木生火、急救、洗衫等生活自理能力。

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島師：大自然作為增強好奇心的環境 有助啟發思考與創意

作為體驗營其中一員的島師翼翼指，短短3日2夜內已明顯感受到小朋友的轉變，她表示，小朋友初時看見昆蟲時尖叫四起，隨著在島上生活的時間愈久，尖叫聲逐漸減少。相信孩子已經逐漸克服害怕，更學會接納並理解與大自然中的生命共存。

另一名島師小魚則感慨，大自然本身是一個可以增強小朋友好奇心的環境，她相信，透過體驗營，孩子得以接觸平常較少見到的昆蟲，從而啟發思考與創意。有學員家長亦分享，體驗營後感受到孩子的「拖延症」有明顯的改善：「以前看電視、玩手機都要三催四請，孩子才肯收手，現在明顯比以前更爽快。」

學員跨出舒適區 克服心理關口

長耳兔（化名）為體驗營其中一位學員。據媽媽描述，長耳兔性格謹慎，作任何決定前都會先把可能遇到的情況了解清楚，才願意跨出她的舒適區。讓家長有時不禁思考：「女兒會不會願意去一個她覺得比較陌生的地方呢？」經深思熟慮後，她相信女兒的能力足以應付新環境，於是決定讓她參與計劃。由於島上浴室設備較簡陋，地上偶爾出現的衛生紙或樹葉讓學員們難以克服，媽媽則認為女兒今次已成功跨過心理關口，順利完成3日2夜的體驗營，不禁讚許道：「我覺得她做得很好。」

學員笑稱：共同製作「木筏」 結果遭遇「反艇」

另一名學員棉花（化名）的媽媽則分享道，棉花本身是一位「好痴身」的小朋友，入營前或多或少會擔心女兒未必能適應島上生活，但由於是次活動的機會實屬難得，能夠讓孩子接觸與日常生活完全不一樣的環境，媽媽決定放手一試，希望棉花可以藉此活動認識其他小朋友。

棉花更強調自己在營中非常開心，透露在島上和學員們共同製作「膠筏」（以塑膠材料紮成的木筏）的經歷，後續卻遭遇「反艇」。雖結果出乎意料之外，但棉花與長耳兔卻是邊笑邊憶述這段經歷，想必滑稽的畫面仍為學員們帶來愉快難忘的營中回憶。

「小島成長120」 暑假期間進行 立即報名

「小島學園」是香港以推行多元創新教育為主的社會企業，由香港知名教育家、陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長於2015年創辦、由資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀（Elaine）帶領。

「小島學園」目前正推行「小島成長120」計劃，包括「小島4A成長營」（7月15-18日）、「小島4A領袖營」 （7月27 –31日）以及「小島五行體驗日營」（8月3 – 7日），目的是培養孩子的生活自理能力，透過讓孩子離開常規教室，在真實生活情境中學習與成長。

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2)《香港01》讀者報名參加上述不同的活動各有不同折扣：「4A生活自理營(4日3夜)」、「4A未來領袖營(5日4夜)」、「小島五天成長營(5天日營)」各可減300港元；「小島五天成長日營(1-4天日營)」可減100港元。

*如有任何爭議，小島學園保留最終決定權。詳情可 WhatsApp 小島學園查詢9552-8053。

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