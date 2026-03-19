小島學園結合4A理念五行技能　從大自然體驗培養孩子自立解難能力

小島學園課程以4A學習原則與五行技能，透過實際生活訓練孩子的跨學科知識，提升他們的學習動機、解難能力。家長最擔心子女的，莫過於不懂自理、獨立、缺乏鬥志。透過小島體驗營，鍛煉成長的勇氣，從「被照顧」轉向「能自立」。



小島學園課程設計以4A學習原則為根，以五行技能為技，透過自然環境、實際生活將跨學科知識融會貫通。活動旨在透過大嶼山偏遠村落的「無訊號環境」，讓孩子在真實的解難過程中，徹底放下電子屏幕，重新連結人與自然，重拾對生活的好奇心與學習動機。

4A 教育理念為根

1.自主 Autonomy

讓學生在學習旅程中擁有充分的自主空間，從選擇學習內容到決定學習方式，培養獨立思考與決策能力。

透過「自思、自創、自學、自行」，點燃學生對知識的渴望，將被動學習轉化為主動探索，學習效果更深遠。在自主的過程中，學生不僅學會知識，更鍛鍊了解決問題、創新思維與自我管理等未來必備的軟實力。

2. 實境 Authenticity

將學習內容融入真實的自然、生活與社會情境中，讓抽象知識變得具體可感，提升學習的意義與價值。透過親身體驗與觀察，學生能對課題產生更深切的感受與理解，知識不再是死記硬背，而是活生生的經驗。

3.關聯 Association

確保所學知識與學生的實際行動、個人生活及社會狀況緊密關連，讓學習不再是孤立的片段。當學生能看見知識如何影響自身與周遭世界時，學習的動機與投入度將大幅提升，產生更強烈的學習意願。

4.成就 Achievement

在學習過程中，學生將不斷獲得成就感、滿足感與成功感，這些正向回饋是持續學習的最大動力。透過實際的成就，學生不僅能建立自信，更能認識到自身能力與潛力，為未來的挑戰做好準備。

五行技能為技

五行技能包括：金，STEM、電腦、數碼設計；木，木材自造、陸上動植物生態的知識；水，水上求生、水上動植物生態的知識；火，灶火煮食、食物營養學等知識；土，田土耕種、農業生產、土地發展等知識。

01親子​送禮：小島3日2夜體驗營

主題：重新設計「我」童年

日期：2026年4月8至10日

集合：中環5號碼頭@9:30am

解散：中環5號碼頭@5:15pm

建議歲數: 8至12歲學生

禮品：小島3日2夜體驗營(價值$4,800)

名額：10個

活動日期：3月19日至3月26日

公佈日期：​3月27日