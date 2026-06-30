暑期活動班2026｜獨家優惠碼6折起、10+興趣班/夏令營推介

暑期活動2026｜暑期就到，父母都開始為子女去計畫如何度過。今年，《01空間》帶來2026年不同暑期活動的購買預訂Promo Code優惠折扣代碼！只要在購買付款前，加入對應的優惠碼，就可以減$50至$100。事不宜遲，立即介紹暑期活動優惠碼詳情以及使用方法。

暑期活動班2026｜獨家優惠碼詳情

優惠碼：50SUMMER / 100SUMMER

有效日期：即日起至 2026／7／31

適用期間：視乎活動

暑期活動班2026｜優惠碼使用教學

1.選擇心水活動，揀選日期及課程，再按立即購買

2.登入會員，再輸入優惠碼

15大暑期活動班推介2026

1.香港馬灣公園挪亞方舟「夏日體驗營2026」

課程日長：5天日營

獨家優惠碼後價錢：$2663 (79折)

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

2.長洲西園｜暑期探索營｜野外炊事,木筏挑戰,夜間生態探索

課程日長：3日2夜

獨家優惠碼後價錢：$3080 (97折)

地點：長洲西園 — 南非營

3.Snow & Surf HK 室內衝浪滑&滑雪學校

課程日長：1小時

獨家優惠碼後價錢：$838(6折)

地點：葵涌瑞森工業大廈2樓

4.Creative Theatre 暑期兒童戲劇班｜雙語教學｜連證書

課程日長：8月3-7日的課程;8月8日演出

獨家優惠碼後價錢：$1,412(84折)

地點：美孚 饒宗頤文化館

5.HKSPORTPRO 暑期跳舞課程｜送隊服+證書

課程日長：7堂

獨家優惠碼後價錢：$908(72折)

地點：新界屯門建發街十一號好景工業大廈十三樓 09B 室

6.HKSPORTPRO 暑期體操課程｜送隊服+證書

課程日長：7堂

獨家優惠碼後價錢：$908(72折)

地點：新界屯門建發街十一號好景工業大廈十三樓 09B 室

7.HKSPORTPRO 暑期花式跳繩課程｜送隊服+證書

課程日長：7堂

獨家優惠碼後價錢：$908(72折)

地點：屯門本會訓練場地, 元朗鳳琴街體育館, 紅磡市政大廈體育館, 荃灣體育館/楊屋道體育館, 葵青林士德體育館, 天瑞體育館/天輝路體育館

8.AAPA 兒童初級匹克球Pickleball體驗營

課程日長：5天

獨家優惠碼後價錢：$2400(8折)

地點：黃竹坑

9.TaekSoul 樂魂 跆拳道暑期訓練班

課程日長：4堂

獨家優惠碼後價錢：$760 (88折)

地點：荔枝角、灣仔

10.Fun Peak 暑期山海體驗夏令營｜螢火蟲夜探

課程日長：1日

獨家優惠碼後價錢：$450 (8折)

地點：西貢

11.Super Sports Park 5天暑期夏令營

課程日長：5天

獨家優惠碼後價錢：$3,888 (85折)

地點：大角咀

12. adidas x ASG暑期籃球營｜英語授課 包球衣證書

課程日長：3-5天 (有不同課程可選)

獨家優惠碼後價錢：$1,881起 (9折)

A. 攻防戰術｜8 - 15歲

B. 基礎技巧｜5 - 7歲

C. 射手進激｜7 - 15歲

D. 籃球王者｜11 - 15歲

E. 全方位技巧｜5 - 12歲

地點：藍⽥、灣仔

13. adidas x ASG暑期排球營｜包球衣證書 現役甲一球員親教

課程日長：3-5天 (有不同課程可選)

獨家優惠碼後價錢：$1,204起 (91折)

A. 全方位技巧｜6 - 16歲

B. 攻防技巧｜11 - 16歲 C. 發球、進攻、防守｜7 - 12歲

D. 主攻、副攻及攔網｜11 - 16歲

E. 攻防及比賽｜7 - 12歲

地點：觀塘

14. adidas x ASG暑期劍擊營｜連證書 送總值$700劍擊面罩及比賽手套

課程日長：5堂

獨家優惠碼後價錢：$1,496起 (77折)

地點：鰂魚涌英皇道728號 K11 Atelier 2樓A館

15. adidas x ASG暑期羽毛球營｜獨家69折起 包球衣證書 多程度／分校可選

課程日長：3-5天 (有不同課程可選)

獨家優惠碼後價錢：$1,204起 (91折)

A. 全方位技術｜9 - 15歲

B. 單打戰術｜6 - 10歲

C. 後場步法與擊球｜6 - 15歲

D. 球感與揮拍｜6 - 10歲

E. 前場步法與網前技術｜6 - 10歲

地點：鰂魚涌英皇道728號 K11 Atelier 2樓A館