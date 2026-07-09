北上親子遊注意！深圳大梅沙現毒水母　必睇症狀及急救懶人包

暑假將至，不少家長會帶小朋友「北上」深圳遊玩，其中大梅沙海灘更是熱門的消暑勝地。不過各位家長要留意，近日大梅沙海灘湧現大批帶有毒性的「銀幣水母」，若小朋友出於好奇撿拾或觸碰，隨時引發過敏甚至中毒反應，嚴重更可致命。



深圳大梅沙湧現「銀幣水母」

據內地傳媒《南都N視訊》報道，7月5日有網民拍攝到大梅沙的沙灘及海面上，漂浮着一簇簇藍色的圓狀物。這些生物有着白色圓盤及藍色觸手，外形鮮艷奪目，甚至有網民形容「近看像一幅畫」。但這其實是帶有毒性的「銀幣水母」，主要棲息於熱帶和亞熱帶海域，遇上大風大潮便會被海浪沖上岸擱淺。

深圳大梅沙海灘近日湧現大批帶有毒性的「銀幣水母」。（微博）

園方已派員清理 籲遊客勿碰

大梅沙海濱公園營運管理單位解釋，由於近日天氣炎熱及海水溫度升高，導致銀幣水母湧現，屬於季節性生態現象。園方發現後，已第一時間組織工作人員及時清理，並定時進行廣播，向遊客科普相關知識，呼籲遊客切勿主動觸碰。

觸碰後果嚴重：劇痛起水泡甚至休克

小朋友在沙灘玩耍時若不慎觸碰水母觸手，皮膚可能會被刺絲胞刺穿，令毒素滲入體內。根據香港消防處資料，水母螫傷的徵狀絕對不容忽視：

- 皮膚會出現明顯的條狀紅疹甚至水泡，猶如被鞭打的傷痕

- 傷處會出現紅腫、痕癢及疼痛

- 嚴重者會作嘔、全身痠軟、心跳加快、呼吸困難，甚至休克或死亡

消防處：切忌用淡水沖洗傷口

若小朋友不幸被水母螫傷，家長必須保持冷靜，切勿誤信偏方，應立即跟從以下步驟處理：

1. 迅速離開水面：立即帶小朋友離開水中，前往安全地方

2. 切勿徒手觸碰：絕對不能徒手觸摸傷處，以免接觸到殘留的毒螫或觸鬚，造成二度螫傷3. 只用海水沖洗：必須以清潔的「海水」沖洗傷處。切勿使用淡水或蒸餾水，因為淡水會刺激殘留的刺絲胞釋出更多毒液

4. 熱水浸泡止痛：在大約攝氏42度的熱水中浸泡螫傷部位，有助減輕痛楚

5. 立即求醫：如果小朋友出現嚴重不適症狀，或者螫傷位置在面部及眼部，應立即求醫