深圳親子遊｜龍崗南灣郊野公園：高空環橋＋樹屋樂園感受自然野趣

龍崗的南灣郊野公園，終於開放了！這座藏在山谷裏的巨型公園，足足有136萬平方米，是4個龍崗兒童公園的體量。前陣子還沒正式開放，它就已經實實在在地火了。去過的人都說，這公園很不一樣——夠歡樂，也夠野。



走進公園，車水馬龍瞬間消失，整個人都沉浸在自然裏。架在半空的環形走廊，穿梭林間的明黃廊橋，山谷深處還藏着一座無動力樹屋，夠孩子們瘋跑一整天。如果還沒想好去哪？那不如跟上腳步，去山裏撒個野。

撒歡，山林裏的歡樂谷

南灣郊野公園藏在龍崗和羅湖交界的山裏，大大小小的山頭被樹林裹得嚴嚴實實。從入口往裏走一段，最先搶戲的，是聲音。

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馬路上轟隆隆的背景音消失了，耳朵裏換成了鳥叫、蟲鳴，還有風吹過時樹葉互相摩擦的沙沙聲。這些聲音層層疊疊，卻一點也不吵，反而襯得四周更安靜了。

沿着步道走到核心區，視野豁然開朗。一個被森林包着的小山谷安安靜靜窩在那兒，然後一陣孩子的笑聲突然從林子裏盪出來，清脆脆的，不帶半點拘束。有一說一，這簡直就是在森林裏藏了一座歡樂谷。

架空環橋，俯瞰山林

山谷裏這座架空環橋，是南灣郊野公園的亮點之一。

環橋高高地架在半空，離地面少說也有五六層樓的高度。人走上去，像是踩在了樹冠層裏。恐高的朋友到了這裏，不妨先掂量掂量，可別走到半路腿軟了。

環橋最前端，是整個山谷的最佳觀景位。微風拂面，視野開闊，整片山林和湖泊都安安靜靜躺在那兒。這一瞬間，真有點「這片山谷歸我了」的錯覺。

空中走廊，穿梭林間

山谷另一側，藏着一條空中廊橋。地面刷成了明黃色，遠遠看過去格外顯眼，周邊不少居民笑稱這是黃橋公園。光明有虹橋，龍崗有黃橋，算是深圳橋界的撞色CP了。

空中廊橋彎彎曲曲穿在林間，距離不算長，但每拐一個彎，眼前的景就悄悄換個模樣。

遊樂空間，自然野趣

這裏最受歡迎的，還得是山谷裏這個無動力樂園。白色樹屋安安靜靜立在樹蔭下，藍色螺旋滑梯繞着一圈圈往下轉，沒有電動設備，全靠小朋友自己跑鬧。

孩子們在林子裏竄上竄下，滑下去再跑回小木屋，笑聲在山谷裏盪來盪去，成了這裏最生動的背景音。

旁邊的草地還可以露營野餐，不少家長們早就在樹蔭下鋪好了墊子、支起了帳篷。孩子瘋跑一下午，大人偷得半日閒。各玩各的，互不耽誤。

撒野，山林間的野路子

南灣郊野公園整座核心區都窩在山谷裏，周邊山連着山，一路往遠處綿延。往南能望見深圳水庫，往北是龍崗城區，抬頭一掃，梧桐山就在不遠的地方站着。

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有趣的是，周邊的小山頭被山路、步道、郊野徑一條條串了起來。三種走法，各有各的野趣。

環山步道，散步發呆

3公里的環山步道，是這座郊野公園裏最愜意的路線。藍色路面繞着山腰，一圈圈往裏伸。頭頂樹冠密密地連成一片，陽光被篩成碎金，一路灑在腳邊。

全程沒有台階，坡度緩得剛剛好。走起來不喘不累，是那種可以一邊散步一邊發呆的路。想換種節奏也行，這條路還適合騎車，踩着單車慢悠悠往前溜。

拾級而上，登高望遠

如果覺得環山步道不夠過癮，可以試試征服這裏一個又一個的小山頭。不同的小山頭之間，靠一段段登山樓梯連着。

從山腳起步，每一步都在實實在在抬高。扶着膝蓋往上走，心跳快了，呼吸也重了。這時候身體會提醒你，這可不是逛公園，這是在爬山。

南北兩側的小山頭上，還各藏着一個觀景台。南邊望出去，大望橋橫在水面，深圳水庫鋪開一大片。轉到北邊的觀景台，龍崗城區的天際線盡收眼底。站在這裏吹着風，整個人都舒坦了。

郊野山路，穿林尋幽

最後一種走法，是南灣郊野公園真正的野。這條路線不是從公園正門進去，徒步起點大望橋，沿深圳水庫郊野徑土路進山。

前半段全是正兒八經的野路，泥土、碎石、偶爾冒出來的樹根，有種正在進山的體驗。路上還會路過龍崗和羅湖的界碑，一腳跨兩區，算是個野趣外的彩蛋。穿過郊野徑，到了沙荷路方向就接上了南灣郊野公園新修的水泥路。

空中廊橋、兒童遊樂場，前一秒還在徒步的節奏裏，下一秒就被孩子們的歡笑聲拉了回來。

這條路線全程約4公里，慢慢走兩個多小時。從野到整，從靜到鬧，一條路走出了兩種完全不同的體驗。

抵達，跟着攻略輕鬆來

玩得差不多了，該說說怎麼來了。南灣郊野公園藏得深，第一次來容易找不着北。好在現在有了公交專線，從地鐵出來上車，直接拉到公園門口，省心。

-首末站-

J5線，石芽嶺地鐵站與南灣郊野公園正門

-停靠站點-

往南灣郊野公園方向：石芽嶺地鐵站A2口、丹竹頭地鐵站①、丹竹頭社區、吉廈總站、簡竹支路、南灣郊野公園；

往石芽嶺地鐵站方向：南灣郊野公園、簡竹支路、吉廈總站、丹竹頭社區、丹竹頭地鐵站①、石芽嶺地鐵站B口

-服務時間-

周末及節假日營運，30分鐘/班次；

往南灣郊野公園方向：8:30-16:30；

往石芽嶺地鐵站方向：9:30-17:20；

票價，一票制5元人民幣。



公交專線是首選，但其他幾種走法也一併整理好了，各取所需。

1. 第1種走法

-導航地址-

沙灣實驗學校

-交通方式-

地鐵3號線六約站C口出，導航「沙灣實驗學校」，打車十分鐘可抵達入口；

公交可坐M385，M329到廈村站，步行十分鐘抵達入口；

-注意事項-

從沙灣實驗學校左側進去，沿着階梯往上走即可。此入口以樓梯為主，坡度較大，難度高，路程半小時。



2. 第2種走法

-導航地址-

藍藍天運動器材製品有限公司

-交通方式-

地鐵3號線丹竹頭站B口，導航「藍藍天運動器材製品有限公司」，打車十分鐘可抵達入口；

公交可坐357路到「金銀坑」站，步行十分鐘抵達入口；

-注意事項-

此入口以環山步道為主，抵達公園核心區大約50分鐘路程；途中可以走岔路口，從樓梯上山頭。



3. 第3種走法

-導航地址-

大望橋

-交通方式-

3號線翠竹地鐵站B2出口，導航「大望橋停車場」或「沙灣公交總站」；

公交可坐211路在「大望橋」站下車。

-注意事項-

此路線途經大望橋、畫鶥窩郊野徑、南灣郊野公園，以郊野徑為主，抵達公園核心區大約兩個小時路程。



在半山腰吹着風，看着遠處的山和城，會發現這趟來對了。

無論是想在環山步道上放空發呆，還是讓孩子在樹屋樂園裏肆意奔跑，抑或只是想在泥土味的郊野徑上尋找徒步的純粹，這座山谷都能讓人找到最舒服的節奏。

挑個好周末，帶上家人和水，或者乾脆什麼都不帶，只管一頭扎進這片森林裏去吹吹風吧！

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