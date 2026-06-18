深圳南山區中山公園遊樂場回歸！6大設施免費玩　親子放電好去處

多少人還記得深圳中山公園的遊樂場？2021年元旦，合同到期，鐵門關上。之後傳過幾次改造消息，最後都沒下文。深圳人等它重啟，像等一個說了很久要聚一聚、但總見不到面的老同學。



有人說沒了遊樂場的中山公園，其實跟普通公園沒有什麼區別，每次路過總覺得少了點什麼。少了海盜船上尖叫聲、旋轉木馬的音樂聲、過山車車輪碾過軌道的轟隆......但最近，中山公園遊樂場終於改造完成，重新開放了！

中山公園遊樂場 回來了

中山公園遊樂場，於5月6號正式重開。放眼整個南山，它算是唯一開在公園裏的遊樂場，有中大型機動遊戲。位置沒變，還是公園東南角那片老地方。

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走進去，熟悉的感覺一下就回來了。海盜船依舊在遊樂園的中心，旋轉木馬跟迷你跳樓機也是老位置，不過迷你摩天輪沒了。

閒置幾年的樹枝被收拾得利利索索，地面和牆面重新整理了一番，顏色明快，給人的第一感覺就很舒服。

遊樂設備不再東一台西一台，都聚攏在場地中心，周邊新添了不少無動力設施，理順了遊玩路線。項目之間留足了空間，推嬰兒車不用側着身子找縫鑽。

休息區多了不少，但大部分區域還是曬。帶娃家長一看就懂，畢竟在深圳的夏天，能坐在一片樹蔭下，真的比吹空調還救命。

23項遊樂項目 找回童年

中山公園遊樂場有23個項目，海盜船、碰碰車、旋轉木馬、海島大作戰等常見機動遊戲一個沒落下。

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太空漫步也回來了，不過名字改成了鶯歌漫舞，軌道架在樹冠旁邊，踩着小車從半空一片綠蔭穿過去。

小火車與小滑車依舊熱門，鳴笛一響，隊伍就騷動，孩子們的尖叫聲沒斷過。

遊樂場還有幾個新面孔，兩三百個月大的朋友看了也會想玩。其中最亮眼的，當屬是乘風破浪。過山車軌道拆了，換上的就是這個。小艇順着水道，從四五層樓高一圈圈轉下來，驚險刺激，可玩性很高。

總的來說，改造後的遊樂場，要刺激有刺激，要緩的有緩的。帶娃的、約會的、兄弟壯膽的，都能找到自己的那款。至於價格划不划算看個人，但比龍崗兒童樂園便宜一截，還就在南山市區，地鐵出來走幾步就到。

目前還有99塊人民幣的單人通票，全場項目都能玩一遍。此外，身高限制管得很嚴，帶娃去之前打好預防針，免得到了現場哄半天。

價格表（深圳微時光授權使用）

六大無動力設施 全年齡段友好

整個遊樂場入園免費，除了23個機動項目收費，改造後還新添了六個無動力設施，可以免費遊玩。沒有電機轟鳴，全靠人力，爬的、鑽的、踩的、晃的、滑的......花樣比想象中多。

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機動區有身高限制，1米2以下的娃娃面對很多項目只能乾瞪眼，但無動力樂園剛好補上這個缺口，不用花錢、不限身高。讓憋了半天的娃娃，到這裏終於可以撒開腿瘋跑。

珊瑚樹屋

珊瑚樹屋造型獨特，位於遊樂場東面入口。遠遠看過去，像幾棵巨型珊瑚長在一起，中間掏出了一個可以鑽進去的小城堡。底部有滑梯和軟梯，中間通過懸橋相接，可以在珊瑚枝之間鑽進鑽出。

禾雀花爬架

禾雀花爬架在遊樂場中心位置，名字取得巧，遠看像一串串禾雀花垂下來的藤蔓。其實是幾座連在一起的攀爬網，整整三層高。從底下往上攀，爬到頂能從旁邊的滑梯滋溜下來。這處比較曬，也費體力。但確實耗電快，上去兩三趟，再能跑的小孩也蔫了。

除此之外，遊樂場各處還有沙池、爬坡等無動力設施，豐富有趣，玩法多樣。在我看來，一個公園遊樂場好不好玩，其實就看這一點——能不能讓不同年齡的人，都在這裏找到自洽的位置。各得其所，就是最好的體驗。

多少深圳人的童年 在這丟過「魂」

看着孩子們在嶄新的遊樂場瘋跑時，忽然有點恍惚。因為中山公園的遊樂場，在很多深圳人的記憶裏，還停留在上一代的舊版本。

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還好前些年，我們拍過它舊舊的樣子。很多人可能覺得環境一般，但對小孩來說，那裏就是快樂的天堂。不需要花太多錢，就能把快樂一個一個攢滿。

舊版本的遊樂場設備不算新，海盜船的油漆磨掉了幾塊，碰碰車的方向盤也鈍，但收費不貴，五塊、八塊，兜裏揣個幾十塊能玩一下午。

有人記得那個龍的鬼屋，從嘴裏進去，裏面的鬼雖然被關在籠子裏，但黑洞洞的通道還是走得腿發軟。

有人到現在還不敢玩那個飛天的摩托車，仰頭看別人被甩到半空，自己死活不上去。

還有人玩累了就在門口買一根熱狗或者棉花糖，撕着吃，糖黏了一手，舔乾淨了再去排下一輪。那時候一聽到要去中山公園，前一晚就睡不着。

後來遊樂場停業，不少人並不知情，甚至有人興沖沖帶着兒子跑過去，結果站在圍擋前傻了眼。商量了一路要玩這個玩那個，到了門口發現什麼都沒了。

當兒子趴在欄杆縫往裏看，回頭問「爸爸，海盜船去哪了」，那一瞬間，很難不破防。

以前再普通不過的一個周末，只能在公園的滑梯上玩一小會兒。這些零零碎碎的記憶，散在深圳人心裏，一攢就是好幾年。直到如今，中山公園遊樂場重新開門。

當年在遊樂場瘋跑的，和現在帶娃來瘋跑的，會有多少是同一撥人呢？

-導航地址-

中山公園遊樂場

-交通方式-

地鐵：12號線「中山公園站」D口，導航南頭城學校北門，走300米即可抵達

公交：中山公園站/南山公安分局站

自駕：中山公園停車場/南頭古城停車場

-開放時間-

每日9:00-22:00，無需預約



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