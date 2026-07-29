育兒｜小朋友食飯要「先菜後肉飯」？營養師：錯比例或影響發育

育兒貼士｜近年流行「菜＞肉＞飯」的進食順序，許多大人藉此平穩血糖及控制食量。但小朋友是否也需要跟從這個健康進食順序？呂孟凡營養師分享，孩子正處於發育期，與大人的需求大不同，強制規定進食順序反而可能影響長高和發育！

本文作者：營養麵包（呂孟凡營養師）



「進食順序」的調整在十年內已經被許多人內化成生活習慣了，包括我自己。我大概已經15至20年都按照「菜＞肉＞飯」或是「肉＞菜＞飯」的順序進食了，主要是為了平穩血糖，另外也比較不會進食過量。

但前幾天看到一位網紅讓她的孩子也這樣吃飯，並且覺得讓孩子從小培養這樣的健康進食順序很棒，似乎想要把這樣的育兒觀念宣導給所有父母，我看完覺得蠻震驚的。身為兩個兒子的媽，想跟大家說：「放輕鬆！孩子真的不需要跟我們一樣這樣吃。」

為什麼孩子不需要「進食順序」？

我們大人追求順序，是為了「減法」——減體脂、降血糖。但孩子正處於發育期，他們需要的是「加法」！

1. 胃容量有限，澱粉是生長燃料

孩子的胃就那麼大，如果先用體積大、熱量低的蔬菜塞滿了，最後最重要的「澱粉（熱量來源）」和「蛋白質（生長原料）」吃不下，反而會影響長高和發育。這叫「捨本逐末」。

2. 血糖平穩 vs. 大腦動力

雖然我也強烈建議不要給孩子吃精製糖，但天然碳水化合物（酉字旁的醣，例如飯、麵、地瓜、燕麥）是必要的。孩子活動量大、代謝快，適度的血糖上升其實能提供大腦運作所需的葡萄糖，對他們的專注力和學習效率是有幫助的。至於份量是多少，每個孩子有所不同，建議諮詢專業的兒童營養師。

3. 別讓吃飯變成一場戰爭

如果規定「沒吃完這盤菜不能吃肉跟飯」，孩子會把蔬菜跟「處罰」聯想在一起。相信我，這只會讓你的孩子更討厭吃菜！

營養師建議：比起「順序」更在意「比例」

一口菜配一口飯：

這是最自然的方式。其實纖維、蛋白質跟澱粉混著吃，本身就有延緩血糖波動的效果了，不需要刻意拆開。堅持要肉＞菜＞飯或是菜＞肉＞飯的話，那就是確保孩子也有吃到該吃的優質碳水份量。

優質蛋白優先：

如果孩子今天胃口很不好，我會讓他們先吃肉、魚、蛋，確保長高的原料足夠，但後續仍然要適量攝取好的碳水。

好的澱粉絕對不能少：

碳水化合物是生長的燃料。如果孩子因為先吃菜而吃不下飯，我反而會減少蔬菜份量，確保他熱量達標。

各位爸爸媽媽，別把大人的減肥經套在孩子身上。孩子沒有控糖的急迫性，卻有生長的急迫性。讓孩子開心地大口吃飯、均衡攝取，那才是最健康的狀態！

《本文資料獲營養麵包（呂孟凡營養師）轉載，原文為「孩子的進食順序也需要調整成『菜＞肉＞飯』嗎！？」》