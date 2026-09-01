小五呈分試改制｜26/27學年納體育科 常識分拆人文科、科學科

小學呈分試改革｜全港升讀小五及初小的家長注意！教育局落實於 2026/27 學年起推行升中呈分試改制，除正式將常識科分拆為「人文科」及「科學科」外，更首度將「體育科」納入呈分試考核範圍。各科計分比重由以往的「999632」大幅調整為「88844222」，整體總分維持38分，評分組合更為多元化。



呈分試計分比重改革：由「999632」變「88844222」

在新改制下，各科目的佔分比例出現顯著變化。中、英、數三科傳統主科的比重由原本各佔9分下調至8分；視藝科由3分減至2分，音樂科維持2分；而新增的體育科則佔2分。

科目 現時比重 改革後比重（2026/27學年起） 中文 9 8 英文 9 8 數學 9 8 常識／人文科 6（常識） 4（人文） 科學科 － 4（科學） 視藝 3 2 音樂 2 2 體育 － 2 比重總和 38 38

常識科正式分拆：人文與科學合共佔8分

小學常識科將逐步分拆為「人文科」及「科學科」，並於 2026/27 學年的小五下學期（即首個呈分試學期）正式落實納入考核。

分拆後，人文科及科學科各佔4分，兩科合計共佔8分，其整體影響力已與中、英、數三大主科看齊。教育局指出，兩科與體育科一樣，均可將「平時分」計入成績，但各科平時分最多不可超過該科總分的兩成。

體育科首納呈分試：4大評核範疇可自訂佔比

針對首度納入呈分試的體育科，教育局表示，學校可按校本機制自行訂定各範疇的佔分比重，評估主要涵蓋四大範疇：

體適能：基礎身體素質及體能表現。

體育技能：各項運動的基本技術掌握。

學習態度：上課投入度、團隊合作及體育精神（屬重點評估之一）。

體育知識：對運動規則及健康概念的理解。

學校必須預先訂立清晰的學習目標、評核範圍及評分準則，確保學生與家長清楚了解安排。

豁免及缺考安排：獲批豁免者總分減至36分

若學生因健康理由或特殊教育需要無法參與體育科考核，可申請豁免：

長期豁免：須盡早呈交註冊醫生簽發的證明書。獲批豁免的學生，其體育科成績將不作計算，呈分試比重總和會扣減體育科的 2 分，由 38 分降至 36 分計算。

臨時缺考：若因突發身體不適缺席考核，可憑醫生證明申請日後補考。

教育局強調，適度下調中英數比重並加入體育及科學等科目，旨在照顧學生的多樣性，更全面地反映學生的均衡發展，推動「全人學習」。