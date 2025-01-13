體育科呈分試可沿用原有校本評測　做運動應循序漸進莫過度操練

小學升中呈分試各科成績比例將於2026/27學年大幅調整，當中包括加入佔2分的體育科，與音樂科及藝術科看齊。課程發展議會轄下體育委員會主席、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄接受「01教育」訪問時表示，體育科評估設有四大評估範疇，分別是體能（Fitness）、態度（Attitude）、技巧（Skill）及知識（Knowledge），簡稱「FASK」，具體評估方法及分數比例屬校本決定，如果學校認為現時的評估方法合適可以繼續使用。



被問到體育科加入呈分試會否引起家長操練子女體育科成績，吳校長強調做運動必須循序漸進，不能一蹴而就，需要適可而止。他亦引用世界衞生組織建議，指5至17歲的兒童及青少年應該一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，認為如果將體育科加入呈分試可以鼓勵家長安排子女恆常做運動其實是好事。



課程發展議會轄下體育委員會主席、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄接訪「01教育」訪問時表示，體育科呈分試的具評估方法屬校本決定，學校可以沿用現有評估方法。（周令知攝）

呈分試加入體育科配合七個學習宗旨

因應常識科分拆成人文科及科學科，呈分試比例需要重組，吳校長說「計計下真係突咗兩分出嚟」，於是決定加入體育科。新比例亦呼應教育局七個學習宗旨之一的「健康生活方式」，「希望從小培養佢哋一個運動習慣，強健體魄，呢個我諗係毋庸置疑就係我哋好重要嘅目的」，形容整件事情是機緣巧合下發生。

他補充指現行呈分試比例包括被坊間稱為「術科」的音樂科及美術科，各佔兩分，該兩科於1999年加入呈分試，現時將體育科加入呈分試可以體現該3科有同樣重要性。他感嘆近年家長愈來愈支持子女多做運動並向體育界發展，同期香港誕生不少體育明星，使體育科加入呈分試更易落實，相信同樣的事情在十多二十年前難以推行。

評估重視過程與成果 設筆試與否屬校本決定

體育科加入呈分試的爭議之一，是家長質疑對身體較肥胖或不擅運動的學生不公。吳校長解釋，「聽起嚟係會嘅，如果我個仔係肥仔，佢咩都唔玩，咁就好蝕底，但如果咁樣講，我個仔對藝術唔係好敏感，你叫佢畫畫，佢一樣有缺點」，強調評估重點並非「你有幾叻」，而是「你有冇去學，喺學習裏面有冇得着」。

最新一份《施政報告》提到，體育科將於2026/27學年納入小學升中呈分試，比例上佔2分。（資料圖片/盧翊銘攝）

他以體育科態度分為例，勇於嘗試的一般學生會比敷衍了事的校隊學生更值得取得較高態度分，相信只要老師看到學生積極上堂，已經會給予一定的態度分。他又以籃球射籃為例，相信只要學生完成投籃動作就已經會有「技巧」分數，成功射入籃框並非必須。

另一爭議是學校會否設筆試以評估學生體育科「知識」範疇。吳校長強調，評估方法屬校本決定，「但我哋其實係咪好鼓勵呢？當然我哋都唔會好鼓勵」，「我哋都傾過，我地唔希望以筆試作為一個評估嘅最主要方式」。他補充，只要同一間學校所有學生以同一準則評分，整個評估已經公平

他又說自己是體育科老師出身的過來人，個人不建議初中或以下的學生以筆試考核體育知識，因為體育科注重應用，學生做運動時呈現到相關技巧已經足證學生有相關知識，所以筆試並非必須，但如果學校認識設筆試合適亦無不可。

過份操練非呈分原意 籲家長由恆常運動入手

現時音樂科及藝術科於呈分試各佔兩分，而且市面上不難見到該兩科的補習班，被問到會否擔心體育科加入呈分試後有同樣情況時，吳校長直言諮詢時曾遇家長表示反對，原因簡單直接就是「咁我咪又要谷多科」，但他們會向家長解釋理念是想學生有健康生活方式，大多家長都表示認同，只是想了解具體落實方式。

課程發展議會轄下體育委員會主席、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄建議家長，如果真的擔心子女的體育科成績，應該從小培養子女的運動習慣。（周令知攝）

不過吳校長認為體育科補習班並不實際，一來體育科呈分試屬校本評估，坊間補習班無法覆蓋不同學校的課程；二來補習班無可能每日長時間與學生操練體能做運動，「佢自己都無辦法撐得住」；三來體育科呈分試的評估準則要求合理，「一定唔會去到需要去操練跑步幾個鐘」。

他強調做運動無可能在短時間內催谷就有成果，但如果由行路半小時做起，到慢跑半小時以至是一小時，「有一個循序漸進嘅方式嘅話，其實對小朋友係一個好嘅結果，可能慢慢會減肥，而且體能狀況變好」。他建議如果家長擔心子女的體育科成績，可以從小培養子女的運動習慣。

最後，吳校長指出如果學生因為身體問題或者有殘障而不適合做運動，體育科呈分試一定會獲得一些豁免，但具體替代方案仍在討論之中，內容會適時公布。