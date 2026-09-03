網購騙案｜拼多多假賠償新騙局　騙徒精準報購物清單　附防騙指引

網絡安全｜港人熱衷於淘寶、拼多多等內地平台網購家居用品及家庭日用品，但要提防新型釣魚詐騙！近日有網民在社交平台分享親身經歷，指接獲自稱「理賠專員」的電話，對方不僅能準確說出其拼多多的詳細購物清單，更以「包裹遺失提供3倍賠償」作誘餌，企圖誘騙受害人進行視像通話並點擊釣魚連結。涉事的「香港集運」隨後在官網發出緊急防騙公告。



誘點釣魚連結視像「賠錢」

一名網民在Threads發文提醒大眾，指日前接連收到4次來自同一個陌生號碼的來電。接聽後，對方聲稱事主的拼多多包裹遺失，並準確逐一講出他購買的具體貨品，聲稱公司會作出「3 倍賠償加100元優惠券」，要求事主加入其 WhatsApp 進行處理。

事主加入後，發現對方以簡體字名為「~理賠专员」，並強烈要求必須透過 WhatsApp「視像通話」才能審批賠償款項。隨後，騙徒發送了一條網址以「.cc」結尾的假冒銀聯釣魚連結。事主警覺該網站屬偽造，隨即果斷封鎖對方並向官方集運查詢，成功保住荷包不失。

近日有網民在社交平台分享親身經歷，指接獲自稱「理賠專員」的電話。

購物清單全外洩引恐慌

事件在網上引發熱烈討論。不少網民起初懷疑是前線速遞員洩漏資料，但有細心網民一針見血指出盲點：一般速遞員派件時只會看到合併運單號碼及件數，絕不可能掌握每件包裹內部的詳細物品名稱。

網民分析，只有網購平台系統內部才擁有用戶的完整姓名、電話、地址及精準商品明細，質疑資料外洩源頭可能來自平台資料庫或相關系統環節，呼籲經常網購的家庭必須提高警惕。

官方絕不主動打電話賠錢 網民教2招防騙

綜合資深網購族及受害人的實戰經驗，遇到此類自稱「客服理賠」時有兩大破解破綻：

官方絕不主動致電賠償：

拼多多或集運公司若遺失包裹，絕不會透過私人電話主動聯絡賠錢，所有官方通知均只會經由 App 內官方系統發送。

反客為主拆穿底牌：

若對方致電稱包裹有問題並詢問「入面係咩貨」，家長可直接回應：「我有問題會搵平台官方處理，你哋有運單應該清楚過我！」隨後果斷掛斷電話。

涉事的「香港集運」在官網發出緊急防騙公告。

香港集運發布防騙指引 澄清三大不合理操作

負責處理相關速遞的「香港集運」（HK Ship Express）回覆查詢時表示正就事件進行了解，同時亦在官網發出「防範釣魚詐騙及假冒訊息」重要公告，提出以下3大防範指引：

1. 認清三大不合理操作：

公司致電客戶時絕不會使用「普通話預錄語音」；絕不會將電話轉駁至任何執法機關或金融機構；亦絕不會透過短訊或電郵要求客戶點擊連結輸入銀行密碼、信用卡 CVV 碼或一次性驗證碼（OTP）。

2. 只經官方渠道查單：

取件及派送通知主要透過官方 App 或系統推送，切勿點擊任何不明超連結。

3. 即時斷聯求證：

如接獲可疑電話應即時掛斷，並可致電官方客服熱線（6454-1111）求證；若懷疑受騙應立即報警。