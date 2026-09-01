假扮HK Express詐騙｜仿退款電郵誘填信用卡資料 官方籲提高警覺

香港快運 HK Express｜有網民收到假冒香港快運（HK Express）的釣魚電郵。騙徒訛稱因票價調整作出退款，誘導收件人點擊連結並提供信用卡資料。其後，香港快運澄清相關電郵並非由官方發出，提醒市民切勿提供個人及付款資料。



釣魚電郵假冒香港快運 稱退款誘填信用卡資料

最近有網民在社交平台提醒，要小心假冒香港快運的釣魚電郵。多名網民表示，收到聲稱是由香港快運發出的詐騙電郵，電郵中的發件人的名稱為「HEXPR SKY」，內容已更新收件人近期的旅遊安排，並附上「查看詳情」按鈕，誘導收件人點擊連結。內文更附有香港快運的品牌標誌，令電郵看起來更加逼真。

點擊連結後，會進入虛假的退款介面，第一步會顯示退款金額及「已批核、待確認」的退款狀態，退款原因一欄則聲稱因票價差異及服務費調整而獲退款。下一步會要求用戶提供信用卡資料收款，並顯示可「即時收款」，要求填寫卡號、持卡人姓名、到期日及CCV等資料。

香港快運澄清非官方電郵 籲核對發件人資料

其後，香港快運官方帳戶在帖文下留言，表示該電郵並非由香港快運發出，並提醒大家如果收到相關電郵，要小心核對發件人的資料：「提提大家收到聲稱由香港快運發出的訊息時，請先核對發件人電郵地址及網站域名是否屬香港快運官方渠道。凡涉及點擊連結、登入帳戶、提供個人資料或付款要求，請提高警覺並仔細核實。如對訊息真偽有任何疑問，透過以下官方渠道與我們聯絡。」

如果收到任何可疑電郵，應先檢查電郵地址，不要點擊任何連結，在輸入敏感資料前亦一定要停一停、看清楚。（Freepik）

網民曾收更改密碼電郵 提醒勿亂點可疑連結

有網民亦反映收過聲稱是香港快運的更改密碼電郵，籲大家要小心。許多網民留言提醒，如果收到任何可疑電郵，應先檢查電郵地址，不要點擊任何連結，在輸入敏感資料前亦一定要停一停、看清楚。