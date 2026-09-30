嬰兒沐浴露2026｜分析常見五大有害物質　五星嬰兒沐浴露產品推介

BB沐浴露｜嬰幼兒皮膚嬌嫩，容易受外界刺激影響。選購嬰幼兒洗護產品時，應盡量選擇成分天然、低刺激性的產品，溫和清潔之餘亦能保護嬰幼兒嬌嫩肌膚。近日，本港權威檢測機構測試多款嬰幼兒洗護產品，當中有16款產品獲得滿分5分的評分，在多項測試中表現理想。同時，有部份產品驗出常見香料致敏物質，可引致過敏性接觸性皮膚炎。



嬰兒2合1洗髮沐浴露 測26款香料致敏物質

近日本地權威檢測機構就嬰幼兒洗護產品進行檢測，當中一共檢驗35項產品，16款獲得滿分5分。同時有17款產品被驗出常見香料致敏物質，長期或大量接觸有機會引致過敏性接觸性皮膚炎，家長選購時應多加留意。

檢測樣本是否含有26種常見的香料致敏物質、防腐劑甲基氯異噻唑啉酮（methylchloroisothiazolinone，簡稱CMIT）及甲基異噻唑啉酮（methylisothiazolinone，簡稱MIT）、二噁烷、游離甲醛等潛在致敏成分，並量度樣本的酸鹼值。此外亦進行微生物檢測，以評估樣本的衞生狀況及微生物污染風險；以及檢視樣本的標籤資料。

全部樣本皆通過微生物測試

測試結果顯示，全部樣本的菌落總數，以及霉菌和酵母菌總數均符合現行規定及即將生效的新要求；同時，所有樣本均未檢出耐熱大腸菌群、金黃葡萄球菌及綠膿桿菌。

17款樣本檢出1至9種香料致敏物質

測試結果顯示，全部樣本均沒有驗出含有禁用的香料致敏物質。不過，35款樣本中，共有17款檢出1至9種香料致敏物質，佔整體樣本接近一半。

在26種常見香料致敏物質中，以檸檬烯（limonene）最為常見。檸檬烯主要帶有柑橘類香氣，在空氣中經氧化後可形成具致敏性的氧化產物，部分人士接觸後有機會出現皮膚過敏反應。共14款樣本驗出檸檬烯，檢出量介乎0.0014%至0.1912%。

其次為芳樟醇（linalool），常見於薰衣草、茉莉及柑橘類植物精油，帶有花香或清新氣味，在儲存及使用過程中亦可能因氧化而產生具致敏性的物質。共有11款樣本驗出，檢出量介乎0.0026%至0.2214%。

1款樣本檢出含有可致敏防腐劑

CMIT及MIT均為化妝品中常見的防腐劑，有潛在致敏性，可引致皮膚過敏反應如痕癢或紅疹。是次測試中，有1款樣本檢出微量CMIT及MIT，總濃度為0.001273%，低於相關標準所訂的濃度上限（0.0015%），符合歐盟相關濃度上限規定。

1款樣本檢出微量二噁烷

二噁烷（1,4-dioxane）可經呼吸吸入或皮膚接觸進入人體，並有機會對皮膚、眼睛及呼吸道造成刺激。測試中只有1款樣本檢驗出極微量二噁烷，含量高於檢測極限（1.0 mg/kg）但低於定量極限（2.0 mg/kg），仍然符合內地《化妝品安全技術規範》及歐盟《化妝品條例》的要求。

全部均沒有檢出游離甲醛 大部分為弱酸性

是次測試亦檢測了樣本的酸鹼值（pH value）。參考內地於2023年發布的《兒童化妝品技術指導原則》，沖洗類產品的建議pH範圍為4.5至8.5。是次測試中共有4款樣本的pH值超出上述建議範圍，其中2款樣本比建議pH範圍低，屬偏酸；另有2款樣本的pH值則高於建議範圍，屬偏鹼。

有研究指出嬰幼兒的皮膚表面酸鹼度一般介乎4.0至5.9，而維持皮膚處於輕微弱酸性的環境，對皮膚屏障的發育十分重要。

選購嬰幼兒洗護產品時，應盡量選擇成分天然、低刺激性的產品，溫和清潔之餘亦能保護嬰幼兒嬌嫩肌膚。（Freepik）

嬰兒沐浴露常見有害物質

嬰幼兒的肌膚較幼嫩敏感，容易受外界刺激影響。家長為BB選購沐浴露時，除了留意清潔力及保濕效果，也可以多留意產品的成分，避免讓BB接觸到有害物質，或容易引起敏感的致敏成分。

成分單純、溫和無殘留物

高分嬰兒沐浴露清單

HiPP喜寶「嬰幼兒 2 合 1 洗髮沐浴露」總評分獲5星

在是次檢測中，HiPP「嬰幼兒2合1洗髮沐浴露」整體表現理想，總評分獲得5分滿分。產品在微生物安全、香料致敏物、CMIT/MIT，以及二噁烷和游離甲醛等多項與安全相關的測試中，均取得5分滿分。另外，酸鹼值評分為4.5分，標籤資料獲3.5分。

HiPP 喜寶 vs 一般非有機洗護品牌

許多市售非有機嬰幼兒洗護產品，為降低成本或延長保質期，常添加人工化學成份或刺激性防腐劑。HiPP 喜寶堅持選用天然有機來源，為寶寶肌膚提供極致安全的保護屏障：

HiPP喜寶「嬰幼兒 2 合 1 洗髮沐浴露」

1. 獲德國皮膚科權威機構Dermatest®卓越評級

歐洲百年品牌HiPP喜寶重視嬰幼兒肌膚護理，「嬰幼兒 2 合 1 洗髮沐浴露」早前通過德國皮膚科權威機構 Dermatest® 的嚴格人體皮膚測試，獲「Excellent」卓越評級。產品對嬰幼兒肌膚極致溫和、不具刺激性、不澀眼，適合初生寶寶、敏弱肌的幼兒日常使用。

2. 萃取天然有機甜杏仁深層滋潤

HiPP喜寶堅持選用天然有機來源，如萃取天然有機甜杏仁的親膚油脂，加入維他命E，有助清潔同時深層滋潤肌膚及頭皮，增加吸收度同時減少皮膚乾燥繃緊感。

3. 弱酸性配方貼近初生肌膚

HiPP喜寶產品採用弱酸性天然抑菌配方，貼合初生肌膚的天然皮脂膜，在保護與鞏固皮膚屏障的同時，能有效抑制有害細菌滋生。有助保護天然的皮脂膜。而且配方不含化學防腐劑，亦不含致敏香料，減少對BB呼吸道及幼嫩肌膚的刺激性，產品亦被證實適用於高度敏感的皮膚，以及傾向於神經性皮炎的皮膚。

銷售地點：HiPP喜寶官網、HKtvmall網店、citysuper門市、指定百佳及惠康分店