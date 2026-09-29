凍齡女神｜46歲三孩母親張柏芝分享5大養生秘訣 教整美容湯補氣血

養生美顏｜46歲的張柏芝育有三名兒子，卻狀態依舊，沒有任何被歲月摧殘的痕跡，是不少人心目中的凍齡女神。近年她亦在各個社交媒體向大家分享不同的養生秘訣，引起不少人效仿。本文將為大家整理張柏芝的5大日常保養之道，讓各位媽媽們學習如何保持容光煥發。



1. 早上1杯黑芝麻豆漿 保持濃密秀髮

張柏芝曾在小紅書透露每天早上起床後習慣喝1杯黑芝麻豆漿。黑芝麻含豐富的維生素E、鐵質、鈣質及芝麻素，而豆漿提供優質植物性蛋白質和大豆異黃酮，可以促進頭皮血液循環、滋養毛囊，從而讓頭髮變得烏黑濃密，同時還有抗衰老與預防癌症的功效。

微博@張柏芝

2.常喝龍眼紅棗茶 氣色紅潤關鍵

張柏芝亦曾在直播中透露自己常喝龍眼紅棗茶，她提出這款茶可以補氣血、養顏美容和安神，她推薦可以在家用新鮮食材現泡或買茶包，省時又方便。但要注意口乾舌燥、冒痘、嘴破或便秘的人應避免飲用，以免加重燥熱。

（小紅書@張柏芝）

3.必學自製美容湯 養出緊緻好皮膚

張柏芝也曾提及會自己製作養生湯水，隨著時令、身體狀況，選用不同的食材來去調理身體。而當中最常喝的湯水是由紅棗、桂圓、沙梨、百合、枸杞和玫瑰花瓣所製成，最後可以加一點冰糖調味。紅棗、桂圓和玫瑰花瓣能補氣血，沙梨與百合能清熱潤燥，令氣色紅潤，同時能解燥熱。

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4.椰子油漱口 預防口腔問題

張柏芝曾公開分享過早上會用3茶匙純天然椰子油漱口，約10至15分鐘去保養口腔與維持美白。椰子油含有豐富的月桂酸，具有天然的抗菌與抗發炎特性，有助於減少口腔內有害細菌的滋生，可以減少牙菌斑與牙齦炎，同時亦可改善口臭。

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5.養成早睡好習慣 讓身體恢復精力

張柏芝早前在抖音上發佈影片，影片上自揭隨年齡增長，身體恢復力大不如前，坦言熬一天夜要一個星期才能補回來。而她現在盡量早睡早起，保持良好的生理時鐘，她近日表示8點40分多已經準備睡覺，相信這個也是她能保持年輕的秘訣。