3孩媽梁洛施陳茵媺張栢芝素顏超似少女　凍齡星媽各有保養貼士

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-15 13:42

娛樂圈有不少星媽誕下孩子後便淡出幕前，專心相夫教子。不少女星誕下誕下多名子女，日常要照顧小朋友絕不輕鬆，但身材樣貌仍保養得宜，絲毫看不出真實年齡！早前梁洛施分享近照，只見她樣貌和未生前相差不遠，彷如少女，原來梁洛施每日都會進行保養，保持凍齡！

梁洛施 每日運動加敷眼膜

梁洛施早前貼出朋友為她預祝生日的照片，只見即將邁入33歲的她樣貌依然年輕，和未生前樣貌相差不遠，絲毫看不出已經生下3個孩子。梁洛施曾分享自己保養秘訣，她特別注重眼部皮膚的修護，不但讓眼周皮膚保持緊緻幼嫩，而且於演戲時更能傳情達意。梁洛施在烈日當空時一定會佩戴太陽眼鏡，若有化妝一定會徹底落妝，特別是眼部，並盡量每天都敷眼膜。另外亦會著重均衡飲食，水果和蔬菜不可缺，也會吃肉類，另外梁洛施每天都會做運動，例如游泳和快步走等等。

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徐淑敏（徐菁遙）DIY面膜

現年36歲的徐淑敏（現改名徐菁遙）育有3名女兒，分別誕下大女心瑤(Vianna)、次女心柔(Renee) 和細女沁誼(Isabella)，徐淑敏生完三個孩子，皮膚依然白滑，身型更保養得很好，簡直彷如20多歲的少女一樣！徐淑敏曾經透露自己主張用天然護膚，她會自己DIY天然護膚品。例如用黑糖、咖啡渣和初榨椰子油混合成黑糖磨砂，用作為皮膚去角質，亦會DIY乳酪美白面膜，用乳酪直接塗於臉上，再打圈按摩，待10分鐘後洗淨，不但能夠收細毛孔，亦能美白。

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張栢芝 凡士林護膚

現年41歲的張栢芝早前分享用凡士林護膚的方法，只見她用木棒將凡士林厚敷在臉上。張栢芝表示，起床後用先用平常用開的乳液塗抹全臉，然後將凡士林厚敷在臉上（包括嘴唇），再用大片的化妝棉濕水後貼在面頰及額頭，再用化妝水噴在化妝棉上，濕敷10至20分鐘。栢芝分享指出這個護膚方法可以讓皮膚在素顏情況下都可以保持亮麗。

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陳茵媺堅持做運動

陳茵媺在2013年下嫁陳豪後三年抱三，一家五口過得非常幸福。但原來陳茵媺已經39歲，真的看不出！陳茵媺作為三孩之母，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動。她曾經說過在精神不佳的時候會給自己很多理由來不做運動，不過最後依然選擇堅持。相信堅持做運動是陳茵媺不老原因之一。另外，Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會盡量選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。

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陳倩揚低醣減肥法修身

現年36歲的陳倩揚在2010年與拍拖8年的男友結婚，其後誕下兩子一女。陳倩揚曾經向我們分享，自己誕下小女兒後體重一度飆升至138磅，其後透過「低醣減肥法」成功在3個月內減去20磅。回復身材之餘，整個人都變得更加精神，真的看不出她已經是36歲的3孩之母！

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葉翠翠飲養生茶保養

現年39歲的葉翠翠身為3孩之母，樣貌身材依然非常fit，完全看不出已經38歲。葉翠翠曾經透露自己會按照身體情況每日飲用花茶或養生茶，讓身體回復佳態。

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曹敏莉靠運動保持體態

2003年香港小姐冠軍曹敏莉現年，2010年與相戀五年的男友結婚後育有兩子一女，雖然曹敏莉現時淡出幕前，不過37歲的他樣貌依然非常年輕。曹敏莉早前在ig上分享了自己做運動時的素顏自拍照，更被大讚「靚樣竟然十年如一日」，其實曹敏莉閒時都會去做運動，亦會和3個仔女一起到戶外吸收一下新鮮空氣。

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鄺文珣多飲奶食魚

現年45歲鄺文珣育有2子1女，身為三孩之母，鄺文珣的樣子絲毫沒有老態， 甚至看起來像個20多歲的少女！鄺文珣曾在訪問中提及自己不會經常做美容，只會做一些基本補濕護膚程序，其中她的秘訣就是會在塗面霜時都會加入3滴堅果油用作補水。另外，她亦會經常喝奶類製品補鈣，以及多食魚類，不但能夠防止膠原蛋白流失，亦能防止皺紋或皮膚下垂，令皮膚保持白滑！