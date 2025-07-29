靚太陳自瑤保養得宜被譽凍齡女神　公開6大養生法則維持年輕體態

43歲的陳自瑤（Yoyo）育有13歲愛女王靖喬（QQ）。即使已為人母，Yoyo的外貌和身形仍然保養得宜，被大眾譽為凍齡女神，不少人都好奇她如何保持年輕。Yoyo 曾分享過自己的凍齡養生秘訣，表示要在日常生活中好好滋養自己，才能真正由內而外保持年輕狀態。



陳自瑤回憶從小就常看到外婆床邊放著一本《本草綱目》，裡面記錄了食物的屬性，例如熱性、平性、寒性、涼性等，讓她對養生產生興趣，也會多研究。Yoyo指除了心態之外，日常中的自我照顧與滋養，也是保持年輕的關鍵。

6大凍齡養生習慣

1. 早上起床喝一杯溫水

Yoyo指喝溫水對身體有很多好處，她會在晚上睡前把熱水裝進保溫杯，早上起床時水溫剛好可以即時飲用。因為身體經過整晚未補水，早上容易口渴，而這杯溫水可以滋潤身體、幫助排毒，也令人精神更好、狀態更穩定。

2. 隨身攜帶保溫杯

不論出門還是工作，Yoyo 都會隨身帶著保溫杯。由於她習慣喝溫水，而外面或拍攝場地未必提供，所以她會自備保溫杯，隨時隨地喝到溫水。

3. 少飲飲品，自製養生茶

Yoyo 平時較少喝汽水或其他加工飲品。她習慣自己泡養生茶，例如花、枸杞、紅棗等，既健康又有助調理身體。她的朋友都知道她家中幾乎只有水和養生茶，這已經成為她生活的一部分。

4. 少吃凍的食物

Yoyo 指自己從二十幾歲開始已經很少吃凍的食物，例如雪糕、冷飲等。雖然她仍會吃沙拉、壽司等生冷食物，但會盡量避免冷凍食物或加冰飲料。她認為女性常喝冷飲會令體質變寒變濕，影響血液循環，更可能會出現宮寒、經痛等問題，亦可能影響生育。

5. 每天拉筋

她每天都會拉筋，有時間亦會做運動。她指都市人常使用手機、電腦，加上背重物，容易肩頸痠痛。她過往經常去按摩，但是按完一段時間後，很快就會反彈，效果維持不久。Yoyo指自從建立拉筋習慣後，肩頸不適大為改善，甚至比按摩更有效。她指古人常說：「筋長一寸，壽延十年」，鼓勵大家試試。

6. 每天睡覺前冥想

Yoyo每天都會在睡前冥想。她曾因工作壓力大、煩惱多，導致睡眠質素很差，很容易醒。當時有朋友建議她試試冥想，她發現冥想可以讓思緒慢慢安靜下來，進入平靜和放鬆的狀態，讓她更容易入睡，身心也更安定，於是她就建立了每天睡覺前冥想的習慣。