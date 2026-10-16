教育局修訂《學校行政手冊》留級指引 直指不應安排 SEN 學生留級

教育局近日修訂留級指引，提醒學校審慎考慮學生的升留級安排，更指出有特殊教育需要（SEN）的學生一般不應留級。指引亦強調，學校在作出決定時，應考慮學生的個別情況及實際需要，而非單以學業成績作為判斷標準。



教育局不建議學生留級 學業成績非唯一考慮因素

教育局指校方不可因學生在任何測驗或考試中未能取得指定分數，便自動將該生留級。學校不應視留級為協助學生學習的唯一方法，更不應用以懲罰學生。

教育局的指引提醒，學校應盡量避免讓學生留級，尤其不應讓學生重複留級。局方指出，過度留級會令學生成為超齡學生並佔用公營學位，若無適切輔導，更會損害自我形象、提高輟學風險。

學校評估學生是否適合升班時，除了學業表現，亦應考慮其學習態度、操行、個人能力及其他學習需要，並聽取學生和家長的意見，全面了解學生的情況。

對於學習進度較慢的學生，學校可先了解其學習困難的成因，再考慮透過使用輔導教學措施，切合個別學生的需要，以協助學習表現較弱的學生。

SEN學生一般不應留級 須考慮社交及情緒需要

至於有特殊教育需要（SEN）的學生，教育局的指引亦特別提醒學校，一般來說，學校不應安排有特殊教育需要的學生留級，特別是有智力發展障礙或嚴重精神疾病的學童。指留級安排只會加劇他們的社交情緒適應困難，並增加精神健康風險。學校須按其特殊學習需要提供適切支援以替代留級。若確實考慮安排留級，亦須透過跨專業團隊與家長商討，確保符合學生最大利益。

SEN學生的學習及成長需要各有不同，部分學生除了面對學習上的挑戰，亦可能在情緒管理、社交互動或適應環境方面需要額外支援。若安排學生留級，除了影響原有的學習進度，亦可能令他們需要重新適應同學及學習環境，增加社交和情緒適應方面的困難。