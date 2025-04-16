98.3%家長反對取消$2500學生津貼　基層家庭恐停課外活動SEN治療

政府在最新財政預算案中，宣布將從2025/26學年起，取消為中、小學和幼稚園學生提供每年2,500元學生津貼，此舉引起社會廣泛關注。「照顧照顧者平台」及「關注學童發展權利聯席」公布了調查數據，結果顯示近９成半的家長反對有關安排，有不少家庭都表示需節衣縮食來填補子女的學習開支。



訪問1,282個家庭 逾9成半反對取消津貼

「照顧照顧者平台」及「關注學童發展權利聯席」於3月底至4月初，用問卷形式訪問了1,282個家庭，當中有44.2%家庭均有領取全額學生資助；24.9有領取半額學生資助；24.9%有領取綜援。

調查顯示，高達98.3%的受訪家長不同意取消學生津貼，其中逾5成受訪者認為應將津貼恒常化，另有4成半人支持將津貼範圍收窄至綜援和獲學生資助的學生。

近九成半的家長反對有關安排，有不少家庭都表示需節衣縮食來填補子女的學習開支。（關學聯）

取消津貼加重基層家庭負擔 需停SEN治療及課外活動

逾6成受訪家庭表示，每月在子女身上的花費超過$4,000，而有近一半的家庭都將收入的5成或以上用於子女身上。逾８成的受訪家長表示，取消津貼後需要節衣縮食，在日常開支上作出取捨。近6成家庭會暫停孩子的課外活動，甚至需要削減原本已緊絀的生活開銷，以填補取消資助所造成的空缺。近兩成人會向親友借錢，更有少部分人指會向銀行或財務公司借錢。

有家長指出，津貼主要用於購買校服、書簿費等學習開支，以及補習和課外活動費用。取消津貼將直接影響孩子的學習和發展機會，特別是有特殊教育需要（SEN）的學生，超過2成家長坦言取消津貼後，將沒有足夠資金支持子女的SEN治療和訓練課程。這將影響SEN學生的學習和社交發展，也大大增加家庭的壓力和負擔。

部分基層家庭將沒有足夠資金支持子女的SEN治療和訓練課程。（關學聯）

政策恐擴大階層學習落差 籲政府重新諮詢決定

津貼制度原意在於協助家庭應對學習支出與教育機會不均，取消資助或會擴大階層間的學習差距。部分家長擔心，在資源有限的情況下，孩子可能錯失早期學習與發展機會。政府指出，將透過其他計劃加強對有需要家庭的支援，但尚未公布相關細節，未能緩解社會擔憂。

關注團體呼籲政府重新考慮取消津貼的決定，並建議應與基層家庭和相關團體進行更廣泛的諮詢，以確保政策能真正回應社會的需要。