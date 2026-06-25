SEN｜社署資助學前康復服務一覽　拆解E位、I位、O位、S位分別

SEN支援｜香港社會福利署為有特殊需要的兒童，提供多項資助學前康復服務。有不少家長想疑惑甚麼是「E位」、「I位」、「O位」及「S位」，這些服務又有甚麼分別？以下整合4項資助學前康復服務的服務對象、訓練形式及家長支援。



社會福利署資助學前康復服務

當兒童被診斷為有特殊需要時，社會福利署會透過津助非政府機構向他們提供早期介入及支援，協助他們身心發展，提升社交能力，以增加他們入讀主流學校和參與日常活動的機會，及協助家庭處理他們的特別需要。

資助學前康復服務一覽

1.早期教育及訓練中心（E位）

早期教育及訓練中心（Early Education and Training Centre，EETC），俗稱「E位」，中心主要為初生至2歲的輕度至嚴重殘疾兒童，或2至6歲以下尚未接受小學教育的輕度殘疾兒童提供服務。

中心會為兒童作發展性評估及個人化訓練項目，安排個別及小組形式的訓練、治療及活動，並向家長提供支援及教育服務，協助他們接納、了解、照顧和訓練有特殊需要兒童，以提升他們的發展能力。

2.幼稚園暨幼兒中心兼收計劃（I位）

幼稚園暨幼兒中心兼收計劃（Integrated Programme in Kindergarten-cum-Child Care Centre，IP），俗稱「I位」。在參與兼收計劃的幼稚園暨幼兒中心內，為2至6歲以下的輕度殘疾兒童提供訓練及照顧。

兼收計劃透過個別及小組形式的訓練，及由職業治療師、物理治療師、言語治療師及臨床心理學家為兒童提供專業諮詢及支援，以協助兒童融入主流課程及日常社交生活。

香港社會福利署為有特殊需要的兒童，提供多項資助學前康復服務。（PhotoAC）

3.到校學前康復服務（O位）

到校學前康復服務（On-site Pre-school Rehabilitation Services，OPRS），俗稱「O位」。此項服務亦包括第一層支援服務（Tier 1 Support Services），主要為6歲以下、就讀於參與該項服務的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，並正輪候專業評估、被評估為輕度殘疾，或有邊緣成長發展問題等情況的特殊需要兒童提供支援。

服務由跨專業團隊以「到校」形式提供個別或小組訓練、觀課及提供中心訓練，以支援有不同特殊需要的兒童，並為家長提供支援，包括諮詢服務、示範、講座、工作坊及研討會等。

4.特殊幼兒中心（S位）

特殊幼兒中心（Special Child Care Centre，SCCC），俗稱「S位」。特殊幼兒中心主要為2至6歲以下、有中度至嚴重殘疾的學前兒童提供全日的訓練和照顧服務。

中心會為兒童進行發展性評估，並按其個別需要設計個人化的訓練計劃，透過個別及小組形式的訓練，以協助他們發展及成長，讓他們為小學教育作好準備。部分中心亦會為殘疾情況較為嚴重或複雜、需要較高程度照顧及持續訓練的兒童提供住宿服務。

資料來源：消費者委員會