家務做不完？日本家事達人公開「5倍速家務法」買錯1物令家居囤積

日常家長除了要照顧孩子的日常起居，亦要兼顧煮飯、清潔及整理家居等大小事務，稍一不慎便容易忙得不可開交。日本一級整理收納顧問、育有兩名兒子的暢銷作家Nagisa，便分享一套「五倍速家務法」，透過調整收納習慣及整理方式，減少日常家務中的不必要工序，讓家長更有效率地打理家居。



1. 不要急於購買收納用品 盲目添置反而令家居囤積

不少人一想到整理家居，便會立即購買收納盒、置物架等用品，希望藉此令物品擺放得更整齊。不過，Nagisa建議不要急於添置收納工具，否則沒有事先了解家中物品的數量及實際需要，買回來的收納用品未必合用，甚至可能佔據更多空間。

她建議先整理現有物品，了解哪些需要保留，以及各類物品適合擺放的位置，待確定收納方式後，再按實際空間及尺寸選購合適的收納用品。相比追求外觀整齊，收納工具更應以實用性為主，避免為了收納而增加額外家務。

收納盒未必合用（AI生成圖片）

2. 先訂立清晰目標 制定適合自己的整理方向

開始整理之前，需要先想清楚希望改善家居的哪個部分，以及整理後想達到甚麼效果。Nagisa指出，每個家庭的生活習慣及實際需要都不同，與其盲目模仿別人的收納方式，不如先了解自己的生活模式，再制定合適的整理方向。

例如家長希望騰出更多空間讓孩子活動，則可重新檢視客廳的物品數量及擺放方式。先訂立清晰目標，便能更容易決定整理的先後次序，避免一次過整理整個家居，反而增加負擔。

（AI生成圖片）

3. 按照使用頻率整理物品 減少翻找東西的時間

整理物品時，不一定要單純按照種類分類，亦可以從日常使用習慣入手。Nagisa建議把物品按照使用頻率分成不同類別，例如每天使用、偶爾使用，以及目前較少使用的物品，再因應使用次數安排擺放位置。

例如每天都會使用的餐具、清潔用品及孩子的日常用品，應放在容易拿取的位置，至於季節性用品或較少使用的物品，則可放在櫃內較高或較深的位置。透過調整物品的擺放次序，既能減少翻找東西的時間，亦可避免經常移動其他物品才能拿到所需用品。

（AI生成圖片）

4. 為每件物品安排固定位置 或有助養成孩子把東西放回原處的習慣

家居出現凌亂情況未必因為物品太多，而是每件物品都沒有固定的擺放位置。Nagisa建議，應按照日常生活習慣，為物品安排合適的位置，尤其是經常使用的東西，最好放在使用地點附近，減少拿取及放回時需要走動的距離。

例如孩子每天更換睡衣後，可以在脫衣服的位置附近放置衣物籃，讓孩子換衣後便能直接把衣服放進籃內，毋須再拿着衣物走到其他房間。只要將收納位置配合日常活動路線，便能減少不必要的走動，亦有助養成把物品放回原位的習慣。

AI生成圖片

5. 讓家中成員參與整理 減少為家人收拾的時間

維持家居整潔不應只靠一個人努力，若只有父母負責收拾，往往容易出現剛整理好又被弄亂的情況。Nagisa指出與其不斷要求家人保持整潔，不如讓每位家庭成員都清楚知道物品應該放回哪裏，令整理變成全家都能做到的日常習慣。

例如可以為孩子的玩具、圖書及文具安排專屬位置，並以簡單分類方式擺放，讓孩子容易辨認及自行收拾。家長亦可用簡單的任務代替直接要求孩子收拾，減低整理的難度。當每個人都知道物品的歸屬位置，家長便毋須經常花時間替其他家庭成員收拾。