男子分享童年家務清單自8歲起分擔家務　父親嚴格教養引網民熱議

家務清單｜自律感｜培養責任心｜一名男子在社交平台分享童年家務清單，表示自己自8歲起便分擔家務，每日及每週均有明確規範。貼文迅速引發網民討論，不少人都贊同父親用嚴格的規定培養孩子責任感。



一名男子Carl Randolph在社交平台分享，父親在他童年時期為他制定的家務清單，引起廣泛討論。他表示，從他8歲起，父親就會清楚列明每天及每週需要完成的事項，讓他分擔家務。Carl形容父親父親是世上最酷的人，但對家中的規矩和秩序有嚴格要求。

（Freepik）

詳細列出每日行程 從起床到就寢都有規範

家務清單詳細列出Carl的每日行程。每天上學前，他要整理床舖、吃早餐、檢查功課是否整齊及完成，並要在指定的時間出門。放學後，亦要按清單的指示完成一系列任務，包括通知父親、更換並收好衣服、完成所有功課並讓家長檢查、在指定時間吃晚飯、洗好所有碗碟並清空廚房垃圾桶、洗澡並在晚上10點前上床睡覺。

除了每日的固定流程外，清單亦列明Carl一週要處理的家務。星期一要在傍晚倒垃圾並更換垃圾袋；星期五要做功課到晚上6時，完成後就可享受自由時間。周末的安排更為嚴格，Carl必須在星期六完成所有功課，完成每週家務後才可外出，但要在指定時間回家。星期日則要洗衣服和熨燙校服。

此外，家中還設有每月深層清潔計劃，包括徹底清潔浴室與廚房、擦拭家具、清潔地下室、抹窗等工作。整份家務清單鉅細無遺，幾乎涵蓋了生活的每個細節。

網民認同做法 支持培養孩子責任感

貼文引起網民熱議，許多人都贊同Carl父親從小培養責任感的做法。有人分享自己的經驗，指自小看著母親包辦所有家務，成年後才發現打理家務遠比想像中困難，父母應該要讓孩子明白，家務本來就是生活的一部分。

同時，有家長分享了自己制定的家務清單，表示最近希望透過做家務增加孩子的責任感，她直言原本擔心會否對孩子要求過高，但看到這個貼文後，反而覺得自己做得還不夠。

另外，亦有網民指出，這份家務清單看似嚴格但很合理，表示這只是一個好爸爸希望培養孩子的自律精神，認為這家務清單充滿了愛。