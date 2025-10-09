父親用家務清單教6歲女兒理財　做家務賺零用錢每月繳房租水電費

最近一位美國父親在TikTok分享了教女兒理財的方法，引起網民熱議。Michael Madden多年來看過不少成年人為理財而苦苦掙扎，所以決定要好好培養6歲女兒Rose的金錢與理財觀念。



Michael設計了一張家務清單，裡面列出了多項每日和每週任務，如餵貓、收拾玩具、抹枱、刷牙等等。他會根據女兒完成了多少任務而計分，例如每日完成一項任務就有一分，每星期結算分數。如果Rose達到25分，就能獲得5美元，如果達到30分，就能獲得額外獎金。

除了「收入」之外，女兒也要學習管理「支出」。Michael每個月都會敲Rose的房門，向她收取「房租」和「水電費」，Rose要在這些收入中，支付20%的金額，而剩下的錢就可以存起來，或在父母的指導下使用。

不過，其實女兒支付費用後，Michael會幫女兒存起那些錢。目的只是讓她明白，當你有收入之後，一部分的錢會用來滿足你的「需要」，而不是你想要的東西。她能藉以了解帳單是如何組成的，知道不是所有錢都可以花掉，學會分配預算。

現時6歲的Rose已經有基本的財務概念，她知道房租是甚麼，知道用電不是免費的，如果要買貴的東西就要省錢。Michael表示，女兒現在為賺錢感到自豪，達到目標時也會很興奮，平時也會提醒父親更新她的圖表。

Michael希望女兒在小時候就能學會延遲滿足，有責任感、堅持和懂得管理金錢。現時他們外出，Rose見到想買的玩具時，如果沒有足夠金錢也不會鬧著要買，看來已經慢慢培養了延遲滿足的能力。

Michael的這段影片在TikTok爆紅，他和妻子會繼續這個做法，也會隨女兒的成長作調整，希望讓她知道金錢並不可怕，早點學會理財，意味著日後的生活也會更自由。他希望透過分享這些經驗，來激勵其他家長。

不少家長都讚同他的做法，也表示要用同樣的方法教孩子理財。有人留言指，如果有人在自己6歲時就這樣做就好了。不過也有人持相反的意見，認為這樣是剝奪了女兒的童年。

